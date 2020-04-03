Ekonomik tedbir alınmazsa ileride koronavirüsten daha büyük sağlık sorunları olur

İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin:

✔ Sağlık sistemimiz daha iyi ve sosyal devlet temelimiz var… Cumhuriyet'in kuruluşundaki temel!

✔ Koronavirüsün ilacı bulunacak. Neden biliyor musun? Bu Batı'yı yani beyazları vuran bir hastalık

✔ Ekonomide sıkıntı olursa koronanın yaratacağı tahribattan daha büyük sağlık sorunları yaşanacak

Prof. Dr. Yağız Üresin… İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı… Farmakoloji, canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalı… Prof. Üresin'le, koronavirüs sürecinde katıldığım bir canlı yayın programında tanıştım… (Not: Soru soran taraftaydım) Üresin'in, sağlıkta kamucu olduğunu canlı yayında açıklaması dikkatimi çekti ve sonrasında konuşmak üzere sözleştik… Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Yağız Üresin sözlerine şöyle başladı: “Başında not düşelim. Genel değerlendirmelere tanık olan birisi olarak anlatacağım. Koronavirüsle ilgili vaka sayısının gizlendiğini düşünmüyorum. Ancak kötümser senaryoyu konuşanlar daha fazla! Bu senaryolar da kendi içinde tutarsız. ABD'de bir Türk ekonomist, analiz yaptığını söylüyor. İlk günkü verilere dayanıp, matematiği öne çıkarıyor. Biyoloji var bir de…”

Burada araya giriyorum ve “Kime inanacağız? Analiz önemli” diyorum, Üresin yanıt veriyor: “Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin verileri daha sağlıklı. Çünkü olağan veriden hareket ediyorlar. Burada iki grup var: ‘Ne yapılsa kötüdür' diyenler yani kötümserler ve şartlar ne olursa olsun uzmanlığını göstermeye çalışan, şov yapanlar. Esasa gelelim… Bu krizle birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmemizin tam zamanı! Burada yanılsamalar ve algı yönetimini de unutmamak gerekiyor. Neden mi? Bu geçici durumla birlikte dijital çağ, online yaşam vs… Konuşuluyor… Bu durum böyle devam etmeyecek ki! Kapitalizm bu kadar akıllı değil ve durumdan yararlanmak isteyenlerin algı operasyonu.”

‘KÂR OLDUĞU İÇİN İLAÇ BULUNACAK'

Yağız Üresin'e, “Virüs süreci başladı ve sayısız komplo teorileri ortaya atıldı” diyorum: “Şimdi bu virüsü ‘İlaç firmaları yaydı' diyenler var! Bu, deprem olduğunda, inşaat firmalarının yaptığını söylemek gibi. İlaç firmaları olan hastalığa çöreklenir, işin özü budur. Koronavirüsün ilacı ya da aşısı bulunacak. Neden biliyor musun? Bu Batı'yı (beyazları) vuran bir hastalık. Ebola'da başarılı olamadı ilaç firmaları, çünkü o hastalıkta kâr yoktu! AIDS'e çare bulunamadı, kar yoktu. Firmalar, Ebola ve AIDS için yeterli kadar yatırım yapmadı. Covid-19 için yeterli yatırım yapılmaya başlandı bile.”

“İSTANBUL TIP'TA İLAÇ ÇALIŞMASI BAŞLIYOR”

Türkiye'de ilaç için çalışmalar başladı mı? Herkesin merak ettiği soruya şu yanıtı veriyor Prof. Üresin: “İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalar başlıyor. Bu alandaki eski ve yeni ilaçlar üzerinde inceleme yapılacak. Özellikle virüsün ağır yaşandığı, aşırı inflamasyon oluştuğu sürece karşı bir ilaç için uğraşacağız. Akciğerlerdeki aşırı inflamasyonun (iltihap) sonucu ortaya çıkan akut solunum sıkıntısı sendromunda vücut, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu kadar oksijen alamıyor. Bunun sonucu olarak böbrekler kanı temizleyemiyor, bağırsakların çeperleri zarar görüyor. Ve… Virüs, karşı konulamayacak kadar bir inflamasyona yol açıyor ve çoklu organ yetmezliği ortaya çıkıyor.”

“CUMHURİYET'İN KURULUŞUNDAKİ TEMEL”

Prof. Dr. Yağız Üresin, salgın konusunda, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan daha iyi olduğumuzu şöyle anlatıyor: “Daha erken tedbir aldık. Sağlık sistemimiz daha iyi ve sosyal devlet temelimiz var. Bu da Cumhuriyet'in kuruluşundaki temel! Burada uyarım şu: ‘Ben nasıl ünlü olabilirim?' ya da ‘İlacı nasıl pahalıya satabilirim' anlayışından kurtulmak gerekiyor. Nasıl sağ kalacağız? Meselemiz bu! Bir de… Benim alanım değil ama… Ekonomik tedbirleri almamız gerekiyor. Eğer bir çöküş yaşanırsa, koronavirüsün yaratacağı tahribattan daha büyük sağlık sorunları yaşanacak.”