FETO ilk kez askeri lisedeki işkenceden yargılanacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi… Fetullahçılar'ın kumpası olduğu ortaya çıkan İzmir Askeri Casusluk soruşturmasında hedef alındı! Askeri Yargıtay Başkanlığı Tetkik Hakimliği'nden 2010 yılında Hakim Yarbaylığa atanan Levent Bilgi, geçmiş dönemde Askeri Yargıtay üyeliği görevinde bulunduktan sonra Askeri Yargıtay'ın lağvedilmesiyle mesleğini sivil yaşamda sürdürmeye başladı.

Bugün…

Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere 1990 ile 15 Temmuz 2016 arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mağduru olan yaklaşık bin askeri öğrenci ve Harp Okulları soruşturmasını yürütüyor.

5 Mayıs'ta, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Fetullahçı olmayan askeri lise öğrencilerine yönelik FETÖ tarafından yapılan ‘işkence'yle ilgili hazırladığı fezlekeyi gönderdi. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından ilk kez örgüt elebaşı Fetullah Gülen ‘işkenceye azmettirmekten' yargılanacak.

TCK 38/1'e bakalım: “Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.”

TCK 220/5 de şöyle: “Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır…” Savcı Levent Bilgi'nin hazırladığı fezlekeye uzanalım…

Mağdur 33 askeri lise öğrencisi şikayetçi oldu

Askeri okullardan tasfiye edilen 33 öğrencinin şikayetçi olduğu soruşturmada, 1 numaralı şüpheli Fetullah Gülen'le ilgili iddialara bakalım:

“…FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kurucusu ve yöneticisi durumundaki Fetullah Gülen'in…… Belirlediği plan ve strateji gereğince, örgüt mensubu olmayan ya da örgüt mensubu olup da örgüt yükümlülüklerini yerine getirmeyerek örgütten ayrılan askeri öğrenci ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarını, TSK'dan ayrılmaya zorladığı…

Maalesef devlet kadrolarına yerleştirdiği örgüt mensuplarını, çok geniş bir kamusal sahada kullanarak, bu amacını aşama aşama gerçekleştirdiği, izahtan varestedir. Bu kapsamda; bu hain yapının lideri, TSK içerisindeki anayasa ve kanunlara bağlı hiyerarşik yapıyı kendi kontrolüne almak, yine TSK içine yerleştirdiği örgüt militanlarını, meşru üst ve amirlerine karşı itaatsizliğe sevk ederek, örgüt faaliyetleri içerisinde işlenecek tüm diğer suçlara geniş sahalar açmak ve yeni örgüt üyeleri yetiştirmek amacıyla… Bu stratejisinin hayata geçirilmesinde engel olarak gördüğü kendinden olmayan diğer tüm asker şahısları ise Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden uzaklaştırmak amacıyla icra ettiği planlı ve yasa dışı faaliyetlerinin tamamındanTürk Ceza Kanunu'nun (TCK) 38/1 ve 220/5'nci maddeleri gereğince ayrıca azmettirici şüpheli sıfatıyla sorumlu olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Yani…

Fetullah Gülen, Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında ilk kez Askeri Ceza Kanunu (41/3B, 109/2, 50 ve 51/A) kapsamındaki suçlar nedeniyle azmettirici sıfatıyla yer aldı.

Kara ve Hava Harp Okulu'ndan 6 yılda 2702 öğrenci tasfiye edildi

Dillendirilen iddialar vahim… FETÖ'nün tasfiyelerini rakamlarla inceleyelim!

Hava Harp Okulu Komutanlığı… Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot ve yardımcı yer sınıfından subay yetiştirmek olan bu kurumda, 2000 – 2006 yılları arasında okuldan ayrılan öğrenci sayısı sadece 71…… (6 yılda)

Örgütün faaliyetlerinin hız kazandığı 2006-2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısı 780… (8 yılda)

Bitmedi…

2001-2007 yılları arasında Kara Harp Okulu'ndan ayrılan toplam öğrenci sayısı 150…… (6 yılda)

2008-2014 yılları arasında ise toplam 1922 öğrenci Kara Harp Okulu'ndan ayrılmak zorunda bırakıldı. (6 yılda)

15 Temmuz gecesini hatırlayın… Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Askeri Lise ve özellikle Kara ve Hava Harp Okulları'nın çok etkin bir biçimde darbe girişimine katıldıkları ortaya çıkmamış mıydı?

Fetullahçılar kendilerinden olmayan öğrencileri tasfiye ederken nasıl baskı ve işkence yapmış, bunları da zaman içinde anlatacağım…