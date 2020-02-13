İdlib’de şehitlerimiz diyen Jeffrey, 40 km. kuzeydeki PKK’ya baksın

✔ ABD ve Rusya karargahı Ankara’da kurdu

✔ YPG/FETÖ'nün hamisi ABD, ‘müttefik' oldu

✔ Jeffrey, ‘Sahada şehitlerimiz var” dedi…

✔ Afrin'de 54 şehit verildiğinde ses çıkmadı

Türkiye'nin gündeminde iki konu var artık… İdlib ve FETÖ'nün siyasi ayağı! İkinci konuyu sıkça yazıyorum… Ancak… İdlib süreci belirleyici… Türkiye'nin yönü, ABD eksenli bir politikaya mı yoksa bölge merkezli bir politikaya doğru mu evrilecek? İşte bu kararın ardından ABD destekli FETÖ'yle ilgili yol haritası da yeniden çizilecek gibi görülüyor… Çünkü… Fetullah'ı himaye eden ‘stratejik ortak' aynı zamanda da PKK/YPG'nin hamisi… Dünden iki yazı önemli…

Habertürk yazarı Fatih Altaylı iktidara şu çağrıyı yaptı: “… Biz İdlib'te ne istiyoruz? Esad'ı devirip başka birini iktidar yapmak mı? Suriye'yi bölmek mi? Suriye'yi bölmemek mi? İdlib'i teröristlerden temizlemek mi? Teröristleri İdlib'de bırakarak burada bir küçük terör devleti kurulmaısnı sağlamak mı? İstediğimiz normalleşme ise… Yapılacak iş basit… Oturup Rusya ve Suriye ile birlikte İdlib'i temizlemek! Sonra da ABD'nin güney sınırımızdaki oldubittisine karşı Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek. Ama galiba önce ne istediğimizi bilmemiz lazım…”

Mehmet Yılmaz da T24'te yazısını şu cümlelerle bitirmiş dün: “… Komşumuz kim olsun istiyoruz? Yarın sabah ellerine fırsat geçse bir bölümümüzün boğazını tereddütsüz kesecek El Kaide ve IŞİD artıkları mı, eli kanlı da olsa Suriye diktatörü mü?”

İktidarın karar vermesi gerekiyor! Bu net!

Uzun zamandır süren ve ABD-Rusya arasında gidip gelen politika, İdlib'de sıkıştı… Dikkatinizi çekmiştir! Suriye'nin saldırılarının ardından birdenbire en yakın müttefikimiz ABD oldu! Arka arkaya gelen açıklamalarla, Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden ABD'li yetkililer, Rusya ve Esad'a karşı ‘birlikteyiz' mesajı verdi!

Hatta…

PKK'YA 200 MİLYON DOLAR

Ankara'ya gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkçe konuştu: “Bugün İdlib'de… Sahada şehidimiz var, başınız sağ olsun.” Sanki… PKK/YPG'yi destekleyen kendileri değilmiş gibi… Daha iki gün önce… Pentagon, 2021 mali yılı kapsamında Suriye'de desteklediği gruplar için 200 milyon dolarlık bütçe teklif raporu hazırlamamış gibi!

Bitmedi…

Türk askerlerinin, Suriye ordusunun saldırısıyla şehit düştüğü Taftanaz'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde ise Afrin ve Tel Rifat bölgelerinin sınırı var. Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki yıl önce düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ABD tarafından desteklenen bölücü terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti. Bu harekat sırasında 54 Türk askeri şehit düştü. ABD'den bir açıklama gelmemişti!

SONUÇ: İdlib, satranç tahtası… Ne ABD ne de Rusya üzerinden politika geliştirmek doğru değil. Doğru olan… Dengeli ve bağımsız politika izlemek…

Washington-Brüksel hattına verilen mesaj

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun oturumunda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlamış ve şu cümleyi kurmuştu:

“Rusya'yla ilgili daha büyük mesele, Rusya ve Türkiye arasındaki bağlar. Beni gerçekten endişelendiren bu, Rusya-Türkiye bağları…”

ABD'ye göre sorun İdlib değil… Sorun, Rusya… Türkiye, Rusya ve İran'la hareket ederse, İsrail için kurulmak istenen “devlet” hayal olur!

RUSYA RAHATSIZLIĞI

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti…

Çünkü…

PKK/YPG'yi ‘stratejik ortak' olarak seçen, NATO müttefiki ABD'ydi! Ancak… Mesele… Rusya ve İran'la kurulan ilişkideki ‘güvensizlik' oldu! Bu karşılıklı güvensizliğin arkasında yatan nedenlerden birisi de, Ankara'da politika belirleyen kurumların ‘stratejik ortak' konusunda farklılıklarıydı… Rusya ile kurulan ilişkiden duyulan rahatsızlık şu cümlelerle şekillendi:

“… Washington ve Brüksel'in Moskova üzerinde baskı oluşturması lazım.”

Bu çizgi şu anda tekrar Ankara'ya hakim oldu gibi… Ancak…

KÜÇÜK DEVLETÇİKLER

Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu her fırsatta açıklayan Türkiye, Suriye'de küçük küçük devletçiklerin olmasını isteyen ABD'yle hangi şartlarda buluşacak? Türkiye, yanı başında yeni bir Afganistan yaratmak isteyen güçle ne konuşacak?

ÇOK AKTÖRLÜ POLİTİKA

Beştepe'nin izlediği politikanın ana hattı ise şu: Çok katmanlı, çok aktörlü, çok mecralı dış ve iç politika yürütmek…

Taşlar yerinden oynadı ancak yerine tekrar konabilir… İdlib'in yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi İran ve Rusya'nın da bölgedeki nüfuzlarını güçlendirmek açısından önemli bir hedef.

Türkiye için ise…

Göç dalgası yaşanması durumunda çok sayıda farklı cihatçının sınırdan geçmesinden kaygılanılıyor.

Haklı bir neden?