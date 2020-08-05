PKK/YPG ile petrol anlaşması imzalayan ABD’li ‘derin’ şirket Dağlıca saldırısında rol aldı mı?

SÖZCÜ İŞTE BU YÜZDEN VAR…

1 Ağustos 2020…

Günlerden cumartesi…

Türk basınının gündeminde Ayasofya var!

Türk basınının amiral gemisi SÖZCÜ'nün sürmanşetinde ise kendilerini ‘yerli ve milli' diye tanımlayan yazılı medyada yer almayan bir haber yer aldı…

SÖZCÜ'nün sürmanşetini okuyalım: “ABD, PKK ile petrol anlaşması imzaladı… Sınırımızda ihanet tam gaz sürüyor. Delta Energy adlı ABD'li şirket ile PKK uzantıları arasında Beyaz Saray'ın teşvikiyle petrol anlaşması imzalandı…”

SÖZCÜ olmasaydı bu anlaşmadan kimsenin haberi olmayacaktı…

Aynı akşam (1 Ağustos) CNN Türk ekranında bu anlaşmanın varlığını, katıldığım programda ben dile getirdim! (Övünmek için değil… Görmeyen gözler görsün diye. Yoksa bizim işimiz gazetecilik ve hakikat)

Hakkını verelim…

Yenişafak Gazetesi, 3 Ağustos günü ‘Korsan anlaşma' sürmanşetiyle çıktı…

Medya ne zamana kadar sessiz kaldı?

Dışişleri Bakanlığı'nın önceki gün yaptığı haklı açıklamaya kadar. Açıklamayı okuyalım: “PKK/YPG terör örgütü güdümündeki ‘Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik ‘Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez.”

(Esas konumuz bu değil ama parantez açalım… Açıklamada şaşırtıcı olan şu cümleydi: “PKK/YPG'nin, ABD'de yerleşik ‘Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir.” Yani… Dışişleri anlaşmayı medyadan öğrenmiş!)

Devam edelim…

‘Derin' ABD'nin şirketi

PKK ile anlaşma imzalayan şirketin adı Delta Crescent Energy LLC… Şirketin merkezi Belle Chasse, Louisiana'da.

Kuruluşu 2001.

İnternet sitesi yok.

Iraq Oil Report adlı sitenin iddiasına göre, şirketin başında John Dorrier, Jim Reese ve James Cain var.

John Dorrier, Gulfsands Petroleum adlı şirketin kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı. Bu şirket, Kuzey Irak'ta varlık gösteremedi ancak geçmişte de Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yatakları için sözleşme yapmıştı.

James Cain, Amerikan hukuk şirketi Kilpatrick Townshend'de çalışan bir avukat. Daha önce ABD'nin Danimarka'daki büyükelçiliğini yapmış. Şirketin Washington'dan aldığı destekte kilit rol oynuyor.

Jim Reese ise TigerSwan isimli güvenlik şirketinin kurucusu. Bu şirket Irak'ta birçok sözleşme yaptı. Reese aynı zamanda ABD'nin Suriye'de güçlü bir askeri varlık bulundurmasının en ateşli taraftarları arasında. 2018'de katıldığı Fox News yayınında “Suriye'nin kuzeyindoğusuna tamamen sahibiz. Burası bizim, bundan vazgeçemeyiz” demişti.

Şimdi can alıcı bilgiye geçelim…

Delta Force ve ABD'li şirket!

Güvenlik şirketi… Merkezi Kuzey Carolina'nın Apex kentinde.

Dünya çapında faaliyet göstermekte.

Adı: TigerSwan…

Kurucu James Reese, ABD Özel Kuvvetleri'nde yani Delta Force biriminde görev yaptı.

25 yıl boyunca ABD Ordusu'ndaydı. Afganistan ve Irak işgalleri sırasında danışman, komutan ve operasyon memuru…

Şirket, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Irak'taki mühimmat ve mayınları temizlemekle görevli STK tarafından finanse edilen Irak Maden Açılmamış Ordusu Temizleme Örgütü için güvenlik sağladı… Ayrıntı çok…

Önemli olan…

PKK/YPG'yle anlaşan şirketin, ‘müttefik ve dost' ABD devletinin kontrolünde olduğu ve ‘derin' operasyonlara imza atan, 1970'lerde Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) tarafından kurulan ‘kontgerilla' Delta Force'la yakın ilişki içinde olduğu!

Delta Force kim mi?

PKK/YPG'yi, Irak'ta, Suriye'de eğiten…

Türkiye içerisinde Dağlıca (21 Ekim 2007), Aktütün (3 Ekim 2008) gibi hain saldırıları yapanların hocaları!

Günaydın Türkiye!