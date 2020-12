Yay burcunda Merküryen tam güneş tutulması

Tutulmalar çok önemli gökyüzü olaylarıdır. Çünkü genel olarak o senenin genel kalitesi hakkında bilgi verirler. Ne tarz temaların, konuların, gündemlerin olacağını belirler. Astrolog Dinçer Güner, Sözcü HAFTASONU okurları için tutulmanın hayatımızda meydana gelecek değişimleri kaleme aldı.

14 Aralıkta yay burcunun 23. derecesinde başrolünü Merkür oynayacağı bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars'ın güçlü bir kontağı olurken Neptün'ünde sert bir kontağı olacak. Yay burcunun 3. dekanında meydana gelecek bu tutulma. Tutulmada Rash Alhague sabit yıldızı etkin olacak. Türkiye saatine göre 16:33'te başlayacak tutulma 19:13'te maksimum noktasına ulaşacak ve 21:53'te son bulacak. Ortalama 4 saat 20 dk. kadar sürecek. Tutulmanın süresi bize tutulmanın ne kadar süre etki edeceğine dair ipuçları verir. Tutulmanın 4.5 hafta kadar etkilerini hissedeceğiz. Yay burcu değişken bir burç olduğundan, değişken burçlar süre olacak haftalık bir zamana işaret eder.

SÖZLERİNİZE DİKKAT EDİN

Yay burcunda meydana gelecek olan bu tutulmanın hem bireysel hem de dünya üzerindeki etkilerine detaylı bir şekilde göz atalım. Tutulma ile elimizde ki işleri büyütmek, genişletmek için daha azimli ve hırslı olabiliriz. Yeni şeyler keşfetmeye, yeni mekanlar tanımaya, yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli oluruz. Her türlü yeniliklere, yeni deneyimlere açık olabileceğimiz bir zamandır. Bu dönem, başımıza gelen olaylara iyimser, daha umut dolu, bardağın dolu tarafını görecek şekilde değerlendirmede daha başarılı oluruz. Çocuk gibi her şeye çok kolay bir şekilde inanabilir, çabuk kandırılabiliriz. Bu dönem vereceğiniz sözlere de dikkat edin. Her plana dahil olmaya çalışırken plansız programsız kalmayın.

YALANLARDAN UZAK DURUN

Tutulmanın en önemli başrol oyuncusu ise Merkür. Astrolojide ise Merkür bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, öğrenme ile ilgili konular demektir. Yalnız Merkür Yay burcunda zararlı konumda olduğundan dolayı, sağlıklı iletişim kurmak çok kolay olmayabilir. Dikkat eksikliği, dürtüsel kararlar almaya çok daha eğilimli olabiliriz. Tutulma ile beraber, yeni bir şeyleri öğrenmek adına eğitimlere başlamak için çok güzel bir dönem olacak. Tutulmaya Mars'ın güçlü bir açısı olacak. Hızlı düşünüp, hızlı kararlar alacağımız, daha kolay maceralara atılacağımız, kendimizi ifade ederken güven içinde olacağımız ve sevdiklerimizi güçlü bir şekilde savunacağımıza işaret etmekte. Tutulmaya Neptün'ün sert bir açısı olacak. Düşüncelerde karmaşa, hatalı bilgilerin ortaya çıkması, yanlış anlaşılma ve anlatma söz konusu olabilir. Önemli anlaşma, sözleşme gerektiren durumlarda profesyonel destek alınmasında fayda vardır. Küçük beyaz yalanlar büyük bir felakete yol açabilir. Tuhaf komplo teorilerine inanmaya, kandırılmaya da açık zamanlardayız. Paranıza dikkat etmelisiniz unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden para kayıpları olabilir.

SAĞLIĞINIZA ÖNEM VERİN

Sağlıkla ilgili ise Yay burcunda bir tutulma meydana geleceğinden dolayı kaslarımız, eklemlerimiz, baldırlar, karaciğer hassas olabilir. Yay burcunun 23. derecesi omurga ve dizlerle ilgilidir. Vücudun bu yerleri hassaslaşabilir, dikkatli olmak gerekir. Neptün'ün tutulmaya sert kontağı ise; teşhisi zor hastalıklar, kendini çok dinleme, yanlış teşhislere işaret etmekte. Aşırı alkol almaktan uzak durun, zehirlenmelere karşı uyanık olun. Bilmediğiniz ilaçları almaya kalkmayın. Sağlık anlamında teşhis zorlaşabilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Sağlığınıza dikkat edin

Sağlık durumunuz, günlük rutinleriniz ve çalışma hayatınızla ilgili konular günün gündemini oluşturacaktır. Kariyer hayatınızı ilgilendiren konularda somut adımlar için bugünü değerlendirebilirsiniz. İş yükünüz artsa da iş bitiriciliğinizle dikkat çekeceksiniz.

BOĞA: Anlaşmazlıklar yaşanacak

Mesai arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişkilerin önem kazanacağı bir gün olacaktır. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim sosyal ilişkilerinizde anlaşmazlıklara sebep olabilir. Bugünlerde arkadaşlarınızla borç alışverişine girmemeye çalışın.

İKİZLER: Mutluluğa odaklanın

Sizi mutlu edecek kişilere ve aktivitelere vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim ikili ilişkilerinizde yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor. Bugünlerde kariyer hayatınızda önünüzü görmek kolay olmayabilir.

YENGEÇ: Belirsizlik canınızı sıkacak

Evinizin dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim mesai arkadaşlarınızla yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde belirsizlikler yaşanabilir.

ASLAN: İletişim sorunu çıkacak

İletişim trafiğiniz hızlanacaktır, partnerinizle yaşadığınız problemleri iletişim yoluyla çözebilirsiniz. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim aşk hayatınızda belirsizliklere işaret ediyor. Bugünlerde çocuklarınızla iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.

BAŞAK: Kazanç kapıları arayacaksınız

Gelirleriniz ve giderlerinizle ilgili konular ön planda olacak. Kazançlarınızı arttırmanın yeni yollarını arayabilirsiniz. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim ikili ilişkilerinizde belirsizliklere işaret ediyor. Ev ve aile hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Huzursuzluk hakim

Dış görünüşünüze ve kişisel bakımınıza vakit ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim kendinizi huzursuz hissetmenize sebep olabilir. Yakın çevrenizle yanlış anlaşılma temelli anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

AKREP: Rüyalarınız sizi yönlendirecek

Rüyalarınız, bilinç altınız ve psikolojinizle ilgili konular ön planda olacaktır. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim aşk ve para konularında belirsizliklere işaret ediyor. Bugünlerde özellikle riskli yatırımlardan uzak durmanızda fayda var.

YAY: Evde sorun yaşanacak

Önümüzdeki birkaç gün sosyal izolasyon kurallarına uymak sizin için kolay olmayabilir. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim ev ve aile hayatınızda karşılaşabileceğiniz belirsizliklere işaret ediyor. Evinizin su tesisatıyla ilgili problemlere karşı dikkatli olun.

OĞLAK: Sevdiklerinize özen gösterin

İş hayatınız, kariyer hedefleriniz ön planda olacaktır. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim yakın çevrenizle yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor. Kardeşlerinizle, komşularınızla ve yakın dostlarınızla ilişkilerinizde özenli davranmalısınız.

KOVA: Riskten uzak durun

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ve hukukla ilgili meseleler ön planda olacaktır. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim finansal konularda belirsizliklere işaret ediyor. Bugünlerde özellikle risk içeren yatırımlardan uzak durmalısınız.

BALIK: Önemli kararlar almayın

Bugün odağınızda borçlar ve gelir paylaşımıyla ilgili konular olacaktır. Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşim iş ve kariyer hayatınızda karşılaşabileceğiniz belirsizliklere işaret ediyor. İşinizi ilgilendiren konularda önemli kararlar almamaya özen gösterin.