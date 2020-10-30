Yılın son Merkür Retrosu

Merkür gerilemesi için geri sayım başladı. Merkür Retrosunun 5 Kasım itibarıyla geri hareketi sona eriyor. Peki Merkür Retrosu neleri etkileyecek? Astrolog Dinçer Güner, dikkat edilmesi gereken konuları Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Son 3 haftadır her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişimi sembolize eden Merkür geri harekette idi. 5 Kasım itibari ile Merkür'ün geri hareketi sona eriyor. Fakat unutmamak gerekir ki, Retro hareketlerde, başladığı ilk 5 gün ve son 5 gün çok önemlidir. Çünkü en zorlayıcı etkilerini bu süre zarfında ortaya çıkar. 3 ve 4 Kasım tarihlerinde, “Stationary” dediğimiz bir dönemde olacak. Stationary yani gezegenin durma hali . Özellikle bu tarihe kadar Merkür'ün temsil ettiği tüm konulardan uzak durmakta fayda var.

5 KASIM TARİHİNE KADAR DİKKAT

– Sözleşme ve anlaşma imzalamayın.

– Elektronik hiçbir alet almayın.

– Para hesaplarında ekstra çok dikkat edin.

– İş görüşmelerine gitmeyin, önemli karar alınması gereken toplantılarınızı erteleyin.

– Yeni her hangi bir işe başlamaktan uzak durun.

– Bilgi kaynaklarına güvenmeden kullanmayın.

– Bilgi ve iletişimde her türlü aksaklığa yatkın olacağımızı unutmadan, kimseyle fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin.

Yeniliklere kucak açabilirsiniz

Şimdi 5 Kasım'dan sonra, bu son 3 hafta içinde hayatınızda aksayan, sorun teşkil eden konular nelerse bunları yeniden masaya yatırma ve yeniden üzerine geçme dönemimiz başlıyor, eğer istiyorsak. Yeni iş başlangıçları yapmak, iş tekliflerini değerlendirmek, hesap açmak, kredi çekmek, ev almak, ortaklık kurmak, iş başvuruları yapmak, telefonlarınızı güncellemek, evlenmek, web sitesi açmak, iş kurmak, ticarete atılmak, özgürce elektronikler almak, sözleşmeleri imzalamak için artık olumlu süreye giriyoruz.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Aşk kapınızı çalabilir

Önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakmanız daha uygun olacak. Ay boşluktayken girişilen işler çözümsüz kalabilir. Venüs'ün Terazi burcuna girişi ile ikili ilişkileriniz ve iş ortaklıklarınız için şanslı bir döneme giriyorsunuz.

BOĞA: Güzel haberler alacaksınız

Sabah saatlerinde girişeceğiniz işler sonuçsuz kalabilir. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün güçlü olduğu Terazi burcuna girişi ile iş hayatınız için kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Ekip çalışması gerektiren işleriniz sizi meşgul edebilir.

İKİZLER: Romantizm doruklarda

Sabah saatlerinde işlerinizin yavaş ilerlemesi canınızı sıkabilir. Önemli işleriniz için öğleden sonraki saatleri değerlendirin. Venüs'ün Terazi burcuna girişi ile romantik ilişkilerinizde şanslı bir döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ: Ev hayatınızda sürpriz var

Önemli projelerinizi hayata geçirmek için öğleden sonraki saatleri değerlendirin. Venüs'ün Terazi burcuna girişi ile ev ve aile hayatınızda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ailenizin kadın üyeleriyle olan ilişkileriniz daha da iyiye gidiyor.

ASLAN: Sorunlara hazırlıklı olun

Sabah saatlerinde finansal konularda problemlerle ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Kredi ve borç başvurusu yapmayı planlıyorsanız öğleden sonraki saatleri değerlendirin. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde şanslı bir döneme giriyorsunuz.

BAŞAK: Harcamalara dikkat edin

Sabah saatlerinde ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda yaşadığınız anlaşmazlıklar çözümsüz kalabilir. Finansal olarak şanslı bir döneme giriyorsunuz. Önümüzdeki günlerde kazançlarınız artabileceği gibi harcamalarınız da epey artacaktır.

TERAZİ: Stilinizde değişiklik yapacaksınız

Önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakmanız daha uygun olacak. Ay boşluktayken işler sonuçsuz kalabilir. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün burcunuza girişi ile kısmetli ve şanslı bir döneme giriyorsunuz. Stilinizi değiştirebilirsiniz.

AKREP: Kendinizi daha iyi tanıyacaksınız

Önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakmanız daha uygun olacak. Sabah saatlerini sizi mutlu edecek aktivitelere zaman ayırarak değerlendirin.Kendinizi ve iç dünyanızı daha iyi tanıma şansı yakalayacağınız bir döneme giriyorsunuz.

YAY: Ailevi problem yaşanacak

Sabah saatlerinde ev ve aile hayatınızda problemlerle karşılaşabilirsiniz. Önemli işlerinizi, projelerinizi ve konuşmalarınızı öğleden sonraki saatlere almanız daha iyi olacak. Şanslı ve hareketli bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK: Şanslı bir döneme giriyorsunuz

Sabah saatlerinde iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Önemli işleriniz için öğleden sonraki saatleri değerlendirmelisiniz. Venüs'ün Terazi burcuna girişi ile kariyer hayatınızda şanslı bir döneme giriyorsunuz.

KOVA: Maddi konularda sıkıntıya gireceksiniz

Sabah saatlerinde finansal problemlerle ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Önemli işleriniz için öğleden sonraki saatleri değerlendirmeniz gerekli. Hukuk, eğitim ve seyahatler konularında şanslı bir döneme giriyorsunuz.

BALIK: Bu aralar kafanız karışacak

Ay'ın boşlukta olacağı sabah saatlerinde kendinizi dalgın ve kafası karışık hissedebilirsiniz. Önemli projeleriniz için öğleden sonraki saatleri değerlendirmelisiniz. Finansal olarak destekleyici bir döneme giriyorsunuz. Borçlarınız sıkıntı yapabilir.