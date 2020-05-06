Biraz ayıp olmuyor mu?

Sevgili okurlarım, dünya lideri, aynı zamanda partisinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Bey önceki akşam önemli bir açıklama yapacak…
Televizyonların “Birazdan konuşacak, bekleyin” notu ekranlara düşüyor ve hep birlikte beklemeye başlıyoruz.
Acep neler söyleyecek!
Özellikle yasaklar ve kısıtlamalar konusunda ne diyecek?..
Konuyu yine iç siyasete alet edecek mi?..
Konuşması, daha doğrusu adına prompter denilen ekrandan okuması başlıyor.
Saray görevlileri tarafından hazırlanıp elektronik alete yüklenen konuşmasını başarıyla okumayı sürdürüyor…
Ve anlıyoruz ki, ellerine yüzlerine bulaştırdıkları maske sorununa yeni bir çözüm bulunmuş!
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Maskeler artık piyasada satılacakmış.
Kısa süre önce yasaklamışlardı.
Sözüm ona kendileri dağıtacaktı!
Demek ki olmamış.
Başarmaları mümkün olmayınca karar değiştirmek zorunda kalmışlar.
Bizim eve gelenden biliyorum, dağıttıkları maskelerin ne olduğunu herhalde gördünüz.
Sentetik bir bez parçası.
Üzerinde metal çubuk yok.
Birkaç kez takınca kulaklıkları kopuyor, işte öyle bir nesne.
Tamamen göstermelik.
Neyse, bunu geçelim.
Üzerinde durmak istediğim konu başka…
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Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de bizler de korona felaketini yaşıyoruz.
Binlerce insanımız can verdi.
Yasaklar ve kısıtlamalar getirildi.
Ekonomi çöktü, on binlerce vatandaşımız işsiz kaldı.
Devlet bütçesi de çöktü.
Şimdi hep birlikte böyle bir ortamda yaşamaya mahkûm edilmiş iken, bir cumhurbaşkanı çıkıyor ekranlara, herkes “Acaba ne diyecek” diye merakla beklerken, bir süre sonra her zaman olduğu gibi başlıyor CHP'ye bindirmeye!
Hem de en ağır sözlerle, en ağır suçlamalarla…
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CHP'nin darbe peşinde olduğunu, darbeden medet umduğunu anlatmaya çalışıyor!..
Normal koşullarda olsa kendisine sorarız…
“Beyefendi devletin başındasınız. Devletin istihbarat örgütleriyle birlikte bütün imkanları sizde. Acaba sözünü ettiğiniz bu darbecilik hevesleri konusunda elinizde herhangi bir somut bilgi ya da belge var mı?”
Ne diyecektir!
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Bırakalım bütün dünyanın çektiğini ve çekmekte olduğu sıkıntıları bir yana, biz bu salgın ortamında üç bin'den fazla insanımızı yitirdik.
Aslında rakamın çok daha yüksek olduğu, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından gizlendiği söyleniyor.
Biz doktor değiliz, bu işten elbette ki anlamayız.
Ama bunu bazı uzman doktorlar da iddia ediyor ve ölüm sayısı düşük görünsün diye raporlara zatürre, çoklu organ yetmezliği gibi kayıtlar düşülüyor.
Hatta bazı Bilim Kurulu üyeleri bile bu iddiayı açıkça olmasa bile başkalarıyla paylaşmaktan çekinmiyor…
Ve bir cumhurbaşkanı, 80 küsur milyon insanımızın içine sürüklendiği bu sıkıcı ve üzücü ortamda bile ekranlara çıkıp iç siyaset yapıyor, bazı siyasetçilerle birlikte muhalefet partilerini de akıl almaz bir biçimde suçlamaya kalkışıyor.
Bir cumhurbaşkanının bu konuyu bile siyasete ve propagandaya alet etmesi acaba yakışık alıyor mu?
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Toplum, getirilen kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle aşırı ölçüde bunalmıştı…
Bunun şakası yoktur.
İşsizlik, işten çıkarmalar, parasızlık ve devlet bütçesinin çöküşü milyonlarca aileyi vurdu.
Bir de işi bu açıdan düşünsün!
Her fırsatta siyaset yapmasına, olup biteni ranta çevirmeye kalkışmasına zaten alıştık da, bunu hiç değilse böyle sıkıntılı bir ortamda yapmasın.
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Bu hastalık beş kıtada 200'e yakın ülkeyi vurdu. Çin, Rusya, İran, ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Brezilya, Nijerya, sayın sayabildiğiniz kadar.
Onların da başında cumhurbaşkanları, başkanlar, krallar, başbakanlar, ne ararsanız var.
Acaba hangisi ülkesinin başına çöreklenen bu salgını iç siyasete alet etti, muhalefet partilerini suçlamaya kalkıştı?
Hangisi, hangisi!