Vatandaş merak ediyor… 

Sevgili okurlarım, bütün dünya adına korona denilen baş belası salgınla boğuşuyor.

Milyonlarca insan bu virüsü kaptı… Tedaviler beklenen sonucu vermekten uzak.

Ölenlerin sayısı iki milyona yaklaştı.

Şimdi bizde olduğu gibi bütün dünyada her kafadan bir ses çıkıyor. En önemli soru işareti, acaba bu bela için aşı bulundu mu, bulunacak mı?..

Umudumuz aşı.

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Kafa karıştıran olaylar zinciri işte bu aşamada karşımıza çıkıyor… Birkaç hafta öncesine kadar aşıdan söz ediliyordu ama piyasaya sürülmüş herhangi bir şey yoktu.

Aşı çalışmaları devam ediyordu da, piyasaya ne zaman verileceğini bilen yoktu…

Sonra bir anda her şey değişti.

Aşılar artık piyasaya verilmek üzere idi!..

Bomba haberler birbiri ardına patlamaya başladı.

Çeşitli firmalar aşı üretimini gerçekleştirmişti.

Korona aşısının denemeleri şimdilik gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştı.

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Elbette ki bu işlerden anlayan, işin tekniği konusunda bilgi sahibi olan biri değilim.

Ancak son gelişmelerde vatandaş kimliğimle bazı şeyler dikkatimi çekti.

Dün medyada yer alan haberlere göre bilim çevreleri çeşitli incelemeler yapmış, üretimine henüz başlanmak üzere olan beş ayrı aşıya geçerli not vermiş.

Ama neye göre!

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Aşılar şunlar:

-Pfizer-BioNTech (Almanya).

-Moderna (ABD).

-Oxford Astrazeneca (İngiltere).

-Sputnik V (Rusya).

-Coronavac (Çin).

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Bir aşının etkili ve güvenli olup olmadığını anlamak için binlerce denek üzerinde araştırma yapılması gerekirmiş. Bu süreç aylar, hatta yıllar alabilirmiş.

Üstelik yerli aşı üretimine yakında Türkiye'de de geçilecekmiş. Bazı sağlık kurumlarında bu konuda çalışmalar yapılıyormuş.

Her aşının piyasaya sürümünde fiyatlar farklı olacakmış.

Türkiye'ye gerekli olan milyonlarca doz aşının hangi firmadan, nasıl ve hangi koşullarda getirileceği henüz belli değilmiş.

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Sevgili okurlarım, aşı konusunda son gelişmeler gerçekten çok ilginç!..

“Aşıyı bulduk” diyen bazı büyük ilaç firmaları piyasaya birbiri ardına giriyor. Başka bir deyişle ve nasıl oluyorsa, her şey karşımıza birden bire çıkıveriyor!

Benim vatandaş kafamda ise sorular ve kuşkular uçuşmaya başlıyor!

-Bu aşı olayında herkesin piyasaya neredeyse aynı anda girmiş olması bir rastlantı mı?

-Acaba bu işlerin arkasında büyük bir üçkağıtçılık ve yutturmaca dönüyor olmasın? Yani işe yeterince yaramayacak aşıları bütün dünyaya satacak olmasınlar!

-Bu aşı piyasasında en iyimser tahminle yüz milyarlarca dolar para dönecek. Rekabet oluşacak mı, yoksa bir veya iki firma tekel kurup istedikleri fiyatı uygulayacak mı?

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Türkiye'nin bir “yolsuzluk, rüşvet ve vurgun ülkesi” olduğunu artık hepimiz biliyoruz.

Dolayısıyla, hadiseye bu açıdan bakıldığında insanın aklına ister istemez büyük kuşkular ve önemli sorular geliyor.

Grip aşısını getirtemeyen, bu konuyu bile eline yüzüne bulaştıran bir iktidar, milyonlarca doz korona aşısını nasıl getirtecek?

Korona aşısı alacağımız firma neye göre belirlenecek?

Kaça satın alacağız?

İhale mi açılacak?

Arada rüşvet olacak mı?

Aşı vatandaşa parasız mı yapılacak, yoksa kazık mı atılacak?

Uçan kuşa bile borcu olan, sağlık sektörüne bu muazzam borçlar nedeniyle malzeme ve ilaç satın alamayan iktidar, ithalat için böylesine yüksek miktarda parayı nereden ve nasıl bulacak?

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Az önce de belirtmiştim, bu gibi konuların uzmanı değilim…

Ama kafalarda oluşan çok önemli kuşkular var, sorular var.

Gerçekleri, karar, ithalat ve aşı uygulama aşamalarına gelindiğinde hep birlikte göreceğiz.

Burada önemli olan, iktidarın her aşamada “Şeffaf” olmasıdır…

Çünkü milyonlarca insanımızın canı, hayatı söz konusudur.

“Biz böyle tercih ettik, siz ne derseniz deyin umursamayız” diye nutuk atmaktan hiç değilse böyle bir ortamda vazgeçmeleri gerekir.

Yanılmayı bütün içtenliğimle diliyorum.