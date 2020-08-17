Eylülde kaporaların %30’u iptal olabilir mi?

Temmuz ayındaki rekor satıştan sonra ağustos ayı otomotiv sektörü için iyi başlamasına rağmen kurlardaki ve faizlerdeki artışla son 10 gündür işler yavaşlamış durumda. Kur artışları kısmen de olsa fiyatlara yansımaya başlarken, birçok tüketici, “Geçen ay alanlar çok kârlı, fırsat kaçtı” diye düşünmeye başladı.

Sektör yetkilileri yine de birikmiş talep ve bu ayki araçların çoğunun geçen aydan satılmasının ağustos ayını iyi bir pazar büyüklüğüne taşıyacağını düşünüyor. Eylül-ekimde ise talebin yavaşlamasından endişe ediliyor. Daha doğrusu yaşanan gelişmelerle birlikte bir kırılma değil ama yavaşlama beklentisi sektöre hâkim. Ağustosa ilişkin ilk öngörüler 75-80 bin adetler civarındayken, şu an 70 bin adetler konuşuluyor. Yani kurlardaki artışa bağlı önümüzdeki süreçte aşağı yönlü değişimler olabilir. Ama yılın geri kalanı için sektörü yine pek öngörülemeyen bir ortamın beklediğini söylemek yanlış olmaz.

Bu noktada uzun yıllar Doğuş Otomotiv ve Koç Grubu'nda çalıştıktan sonra son dönemde kurduğu 2.el şirketi 2plan'le faaliyetlerine devam eden Orhan Ülgür'ün altını çizdiği şu noktalar tartışmaya açık;

SIFIR ARZI ARTACAK

– Markalar eylül ve ekim aylarında satacakları araçlar için fiyatı tam olarak bilmeden kapora aldı ve ön satış yaptı. Ancak döviz kurlarındaki bu yükselişe ilave olarak kredi faizlerindeki artış gelecek aracın fiyatını yükselteceği için, kaporası verilmiş ön satışların müşteriler tarafından %20-30 seviyesinde iptal edilmesine neden olabilir.

– Sıfır araçlarda iptal edilebilecek bu satışlara ilave olarak otomotiv sektörünün en yoğun yaşanan dönemi kasım ve aralık aylarında ürettirecekleri yeni araçların da gelişi ile sıfır araç arzında fazlalık yaşanabilir.

– Haliyle markalar bu dönemde stokları hızlıca eritebilmek ve müşteriye satabilmek için gerek fiyat gerekse düşük faizli kredi seçenekleri ile özel kampanyalar yapabileceklerdir. Markaların haziran ve temmuz aylarını iyi geçirmiş olmaları da kasım ve aralık aylarında alacakları aksiyonlar için ellerini güçlendirecektir.

Söylediği oranda kapora iptali olur mu, hiç sanmıyorum ama bekleyip göreceğiz. Ama Ülgür özetle, aynı 2018'deki gibi yılın son 2 ayında da sektörün üzerinde yine ciddi stok yükü olacağını, markaların da bu stoku eritmek için fiyatları indirmek zorunda olduğunu belirtiyor. Daha doğrusu indirimi kredi faizlerine katkı payıyla verebileceklerini söylüyor. Sektör benzerini yaşadığı için mantıksız değil ama yine de önerim; “Faizler ve kurlar daha fazla yükselmeden eğer bulabiliyorsanız araç almak hâlâ çok büyük avantaj.”

2.el oto fiyatları daha artacak mı?

Orhan Ülgür'ün ikinci el pazarı ve fiyatları için yorumu da önemli; “Markaların ağustos ve eylül ayında satışları için önemli bir aksiyon alacaklarını düşünmüyorum. Bu dönemde ekonomik ve siyasal gelişmeleri izleyeceklerdir. Bu yüzden bu dönem kur artışlarına paralel olarak ikinci el fiyatları bir miktar yukarı doğru hareketlenecektir. Çünkü markalar daha şimdiden ürünlerine kurlardaki artışı (%11) yüzde 5-10 aralığında yansıttılar. Ekim, Kasım ve Aralık ayları için şimdiden bir tahminde bulunmak zor çünkü yaşanan gelişmeler ve markaların bu gelişmeler üzerine alacakları aksiyonlar, fiyatlar ve piyasa üzerinde etkili olacaktır.”

Özetle, ‘Eğer otomotiv markaları kampanyalarla fiyatları aşağı çekmezse, 2. el fiyatları artar' diyor. Ama unutmamız gereken nokta Türkiye'de yarın ne olacağını gerçekten kimse bilemiyor.