Akif Akay, CHP’nin birikimli gençlerini yok saydı

Seyhan Belediyesi'ne bağlı İmar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na; CHP'de partiye çeşitli kademelerinde hizmet etmiş, şu ekonomik ortamda işsizlikle boğuşan, çeşitli üniversitelerden mezun, birikimli, donanımlı, çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı olan nice nitelikli genç varken artık belirli bir yaş dilimini aşmış, her açıdan kendilerini doyurmuş insanların atanması haklı tepkiler doğurdu. Her zaman CHP'nin gençleri yeterince kazanmadığı, gençlere fırsat verilmediği söylenirken her biri mutlaka değerli insanlar olsalar da artık “ununu elemiş, eleğini asmış” insanların, gözlerini sosyal demokrat yerel iktidara dikmiş genç partililerce alay edercesine yönetim kurulu üyeliklerine getirilmesi hiç de doğru olmadı.

Sayın Akif Akay, ben sizin yerinizde olsam CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkanı'nı çağırır, en azından 5-6 kişilik nitelikli genç partililerden oluşan isimler belirler, bu gençlerin dinamizminden faydalanırdım. Vefa deniyor, seçim zamanlarında gece gündüz koşturan, parti afişlerini asan, nöbetlerde bekleyen, sandıklara sahip çıkan, geleceği bırakacağımız gençlere öğretmemiz gereken vefa nerede kaldı?

Hayır Akif Akay, hayır.

Vefa denilen kavram, arkadaşlık, eş dost hatırına değil ülkenin geleceği olan gençlere umut, heyecan ve fırsat vermek gibi daha yüce amaçlar için kullanılmalıdır. Siz sıradan bir insan değilsiniz, eş dosta vefa göstermek adına sosyal demokrat gençlerin CHP'ye olan umutlarını yok etme lüksüne sahip değilsiniz.

Yönetime aldığınız hepsi dünya kadar makam, mevki sahipliği yapmış bu insanlardan da bu doğrultuda bir davranışla gençlere yer açmak için görevi kabul etmemelerini beklerdim. Ama nerede? AKP İktidarında eleştirilen arpalıklar uygulaması şimdi CHP'de uygulanıyor. Yazık ki yazık…Bence vakit varken buradan alacakları huzur hakkına hiç ihtiyacı olmayan bu insanları değiştirip, gençlerin yolunu açabilirsiniz, yanlıştan dönebilirsiniz.

Aksi halde bundan sonra ağzınızdan gençler ve yarınlar adına çıkacak hiçbir kelimenin kıymeti harbiyesi olmayacaktır!…

ESNAF ODASI BAŞKANI'NDAN MEKTUP VAR

Geçen hafta yazı yazarak göreve gelişini kutladığım ve kendisine bazı tavsiyelerde bulunduğum Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göğer'den bir açıklama geldi. Niyazi Göğer'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyor ve yazıyı noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

“Sayın Mehmet Serbes

Sözcü Gazetesi Bölge Temsilcisi

1 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) genel kurulumuzda, delegelerimizin teveccühü, esnaf ve sanatkarlarımızın desteği ile Birlik Başkanlığı'na seçilmem hasebiyle 8 Mart 2020 Pazar günü yayınlanan Sözcü Gazetesi'nin Çukurova Bölge ilavesinde kaleme aldığınız köşe yazınızda yer verdiğiniz kutlama mesajı ve nezaketinizden ötürü teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şahsım ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım, makam ve mevki için değil, Ahilik kültürünün çağımız temsilcisi konumundaki esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Bu nedenle Adana ESOB yönetimi olarak önceliğimiz esnaf ve sanatkarlarımızın gerek eğitim, gerek ekonomik, gerekse sosyal yönden gelişmeleri için hazırlayacağımız projeleri hayata geçirmek olacaktır. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında tespit ettiğimiz noksanlıkların giderilmesi, esnaf ve vatandaşlarımız arasında güvene, saygı ve sevgiye dayalı bir iletişimin tesis edilmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Sizin de köşe yazınızda belirtmiş olduğunuz üzere toplu taşıma sektöründe yaşanan sıkıntılara gelecek olursak, öncelikle nezaket kuralları içerisinde yapmış olduğunuz uyarıdan ötürü teşekkür etmek isterim.

Malumunuz olduğu üzere toplu taşıma sektöründe hizmet veren esnaflarımız kamu vazifesi görmekte ve halkla en fazla iç içe olan meslek gruplarımızdan birisini oluşturmaktadır. Her gün yüzbinlerce vatandaşımızı işine, okuluna, evine taşıyan toplu taşıma esnafımız ile vatandaşlarımız arasında zaman zaman istenmeyen hadiseler yaşanabilmektedir. Bizim de tasvip etmediğimiz, ne esnafımıza ne de Adana'ya yakışmayan bu tür durumların tekrar yaşanmaması için Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimi olarak bu konu üzerinde hassasiyetle duracağımızı bilmenizi isterim.

Toplu taşımada yaşanılan sorunların sona erdirilmesi için gerek Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Daire Başkanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, gerekse birlik olarak gerekli çalışmaları yaparak hayata geçireceğiz. UKOME Daire Başkanlığı'yla birlikte toplu taşıma sektöründe hizmet veren şoförlerimize yönelik eğitim çalışmalarını gerçekleştirerek Adana'ya ve Adanalılara yakışır bir toplu taşıma sistemi oluşturmak için gayret sarf edeceğimizi belirtmek isterim.

Biz bu çalışmaları yaparken en büyük desteği ise Adanalı hemşehrilerimizden ve siz değerli basın mensuplarından alacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. “

Evet, ben de yazdığımız yazı üzerine duyarlılık gösteren Niyazi Göğer'in bu anlayışla yola devam ettiği takdirde Adana'da çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Sayın Göğer, daha koltuğa oturur oturmaz bunun belirtilerini verdi. Kendisine başarılar diler, her olumlu adımda destekçisi olduğumu belirtirim.

ZEYDAN KARALAR, SIRTINI SAĞLAMA YASLAMIŞ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın en büyük kazanımlarından birisi bence Genel Sekreter Yardımcısı Ergül Halisçelik oldu. Çünkü siyaseten dört cephede birden koşturmak durumunda olan Zeydan Karalar'ın sırtını, devlet çarkının nasıl işlediğini çok iyi bilen sağlam kayalara yaslaması gerekiyordu. Gerçekten de Hazine Müsteşarlığı'ndaki 20 yıllık tecrübesi ile başdenetçilik makamına kadar yükselen Halisçelik, uzmanı olduğu planlamacılık, finansman, kaynakların doğru kullanılması, yerinde yönetim gibi ihtisas alanlarına bir de denetimciliği ekleyince kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde tüm icraatların kesişme noktası oldu. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin şu sıralar çok çok ihtiyacı olduğu harcamaların hizmeti engellemeden kısılması, tasarruf kalemlerinin artırılması, satın alma ve ihalelerde sıkı denetim ve şeffaflığın sağlanması takdir edersiniz ki yılların siyaset alışkanlıklarıyla yönetilen belediyelerde çok zor işlerdir. Ancak görüyoruz ki, sayın Halisçelik kısa zamanda bunları başarmış. Zeydan Karalar'ın “Adana halkının bir kuruşu çarçur edilmeyecek” talimatıyla başlatılan tasarruf seferberliği sağlam adımlarla yürüyor. Artık belediyede, yeni gelenekler oluşuyor. Mali disiplin sağlama konusunda sağlam adımlar atılmış. Halisçelik, belediyede adeta bir danışma kurulu gibi olmuş. Günde onlarca belediye bürokratı Ergül Halisçelik'in işleyişle ilgili tecrübesinden faydalanmak , fikir almak için kendisine başvuruyorlarmış. Dürüst yapısı ile kısa zamanda partili ya da muhalif herkesin güvenini kazanmış.

“Bunlar zaten olması gerekenler” diyebilirsiniz ama öyle değil… Gerçekten de siyasetin hoyratlığına alışmış belediyelerde mali disiplinin sağlanması, harcamaların ve satın almaların en verimli, tasarruflu ve sağlıklı biçimde yönetilmesi kolay işler değildir. Uzmanlık ister.

Böyle bir uzman desteğini arkasını alan belediye başkanı da siyasi kulvarlarda daha gönlünce koşturabilir ve topluma daha güvenli mesajlar verebilir.

Bilir ki arkası sağlamdır. Yanlış olmayacaktır.

Dr. Ergül Halisçelik, bunların yanı sıra belediye çalışmalarını daha etkin kılmak için de projeler üretiyormuş. Yakında belediyede bazı dairelerin birleştirildiğini, kapatıldığını ya da yeni dairelerin açıldığını görebilirsiniz. Bunlardan birisi kadınlara yönelik bir daire başkanlığı olacakmış. Adanalı kadınların sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarının yapılacağı bu yeni daire başkanlığı kadın üretimini, kadın istihdamını ve kadın eğitimini destekleyici çalışmalar yapacak ve günlük yaşamda kadına karşı pozitif ayrımcılık içeren mekanizmaları hayata geçirecekmiş. Ben bunu duyduğumda ‘Tam da sosyal demokrat düşünce yapısına uygun bir proje' dedim. Yeni daire başkanlıklarının bir tanesi de çevre ve yenilenebilir enerji konusunda olacakmış. Yenilenebilir enerji, bildiğiniz gibi klasik ve doğa düşmanı enerji yollarının yerine rüzgarın, güneşin enerji potansiyelini hayatın tellerine transfer etmeyi öngörüyor.

Ergül Bey'in bir çalışması da belediye personelinin, niteliğe, üretime ve sayıya göre uygun yerlerde istihdam edilmesi konusundaymış. Yani artık personel, yakında niteliklerine daha uygun bölümlerde, daha üretken olacakları biçimde çalışacaklar ve belediye hizmetlerine daha fazla katkıda bulunacaklar.

Tabii Sayın Genel Sekreter Yardımcısı bunların hepsini yapabilmek için de saat 22.00'ye kadar belediyede çalışıyormuş. Zeydan Başkan da sık sık övgü dolu sözlerle kendisini taltif ediyormuş.

Bence Ergül Bey, Zeydan Karalar için de Adana için de bir şans…