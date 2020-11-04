Okul servislerinden şikayet var

Adana il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri servisler konusunda yeterli denetim yapmaktan uzaklar.

Bu yüzden birçok sorun yaşanıyor. Durumdan şikayetçi olan aileler sorunlarını bana bildiriyorlar.

Servislerin çocukları evden aldıkları saatler ile okula bıraktıkları saatler arasında normalden çok uzun süreler geçiyor.

Hatta yer yer çocuklar ders zili çaldıktan bir saat sonra okulda oluyorlar.

Örnek mi istiyorsunuz?

Mesela Seyhan'daki Şehit Sercan Yılmaz İlkokulu’nda eğitim gören bir öğrenci saat 07.30-07.40 gibi alınmasına rağmen, ders zilinin çaldığı 08.40’da okulda olmuyor bundan tam bir saat sonra, 09.30'da okulda oluyor.

Bu nasıl bir iştir anlamadım.

Servisler niye varlar, çocuklar ders saatlerinde okulda olsunlar diye değil mi?

Ama olamıyorlar işte.

Bunlardan birisine de ben yakından tanığım çünkü örneğini verdiğim çocuk benim yeğenim.

Yani öyle kulaktan dolma bilgi falan değil, bizzat tanık olduğum, gözümle şahit olduğum bir olay.

Buradan Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın'a seslenmek istiyorum.

Sayın müdürlerim, sene başında siz servisleri istediğiniz kooperatiflere verdiniz. Mutlaka onların sağlam olduğunu düşündünüz ve iyi bir hizmet yapacağına inandığınız için bu servisçileri tercih ettiniz.

Ama bakın işlerini düzgün yapmıyorlar.

Neden bu servisleri denetlemiyorsunuz?

Düşünün bu pandemi ortamında çocuklar neden servis aracının içinde saatlerce dolaştırılıyorlar.

Hem bu çocuklar salgın riskiyle daha fazla karşı karşıya kalıyorlar hem de saatlerce dolaşmış oluyorlar.

Bu kadar serviste dolaşan çocuk derse kendisini nasıl verecek?

Daha çocuklar okula gitmeden yoruluyorlardır.

Bunlar henüz çocuklar, acıkırlar, tuvaletleri gelebilir, dolaşmaktan mideleri bulanabilir.

Böyle şey kabul edilemez.

Lütfen görevlerinizi yapın ve bu servisçileri iyice denetleyin.

Küçücük çocuklarımızın sağlıklarıyla, gelecekleriyle, eğitimleriyle oynamaya kimsenin hakkı yok.

Aileler binbir fedakarlıkla çocuklarını okutuyorlar, servisçilere de gereken ödemeleri düzenli olarak yapıyorlar.

Sizlere de bu işin denetlemesini yapmak kalıyor.

Şunu bilin ki, ben de bu sorunlar çözülene kadar bu işin takipçisi olacağım.