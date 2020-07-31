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MESUT PARLAK
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MESUT PARLAK

Cumhuriyet’le hesaplaşmayın!

31 Temmuz 2020
YazarlarMesut Parlak

Değerli Okurlar; son dönemlerde, bazı çapsızlar Türkiye'nin “Laik Demokratik ve Sosyal bir Hukuk Devleti” olduğunu unutmuş gibi yaparak bazı söylemlerde bulunuyorlar, bulunmaya da devam ediyorlar. Hele hele biri var ki, Lozan'ın yıl dönümünde hutbeye çıkıp Cumhuriyet'in kurucusuna “lanet” okudu!

Daha sonradan bu kılıçlı hocanın cemaz-ül evveli, özgür medyanın köşe yazarları tarafından tüm detayları ile yazıldı. Televizyonlarda anlatıldı. Ben bu bayram günü bunları yeniden yazarak değerli zamanınızı alıp, kafanızı şişirmeyeceğim…

Değerli Okurlar; son araştırmalara göre Türkiye'de okuduğunu anlamayanların oranı çok yüksek. Bunu söylüyorum, söylerken de çok üzülüyorum. Çünkü kılıçlının hakaret içeren sözlerini bazı kişilerin anlamaması ve hakaret içermiyor demelerini akıl tutulması olarak kabul ediyorum.

Kılıçlı hoca, babasının Cumhuriyet dönemlerinden söz ederken kutsal kitabımızla ilgili bazı uydurma hikayeler de anlatıyor. Soruyorum? Madem öyleydi de ülkem insanı dinlerini nereden öğrendiler?

Ben daha fazla sözü uzatmadan, bir meslektaşımın son dönemlerdeki yaşananlarla alakalı tıbbi yaklaşım ve yorumları ile ilgili yazısını  paylaşıyorum.

Eğer,

Dokunma hissinizi kapatmışsanız;

Ateşi, buz gibi hissedebilirsiniz,

Eğer,

Tatma hissinizi kapatmışsanız;

Acıyı  tatlı  gibi tadabilirsiniz,

Eğer, kulaklarınızı kapatmışsanız;

Duyduğunuz her sözü doğru sanırsınız,

Eğer, burnunuzu kapatmışsanız;

Etrafınızdaki tüm pislikler gül gibi kokar size,

Eğer gözlerinizi  kapatmışsanız;

Karanlığı, aydınlık zannedersiniz,

Ama,

Eğer  aklınızı  kapatmışsanız,

Beş duyunun hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz,

Kıyas yapamazsınız, idrak edemezsiniz, sorgulayamazsınız, utanç hissini kaybedersiniz,

Aklınızı  teslim ettiğiniz, sizin aklınız olur,

Meselâ;

İstanbul ‘un göbeğindeki  Ayasofya’ nın bir imza ile ibadete  açılmasını  fetih olarak algılayabilir , ibadetin şova dönüştüğünü  idrak edemezsiniz,

Meselâ;

Bu fetihle (!) gurur duyarken, Süleyman  Şah türbesini  bir gece sırtlayıp vatan toprağını  terk etmenin acısını hissedemezsiniz,

Meselâ ;
Yine bu fetihle (!) coşarken, 18 tane Türk adasının  Yunanistan’a terk edilmesinin hesabını soramazsınız,

Meselâ;

Onur meselesi yapılan  ve bağıra  bağıra  3 defa da tarih  verilen , ama her nedense 7 yıldır  gidilemeyen Gazze’ nin sorgulamasını  yapamazsınız,

Meselâ;

Şam’daki Emevi camiye niyet tutmayınca  zaten bizim olan Ayasofya’ yı ibadete  açmayı zafer zannedersiniz,

Aslında  bu ülkede  din ve milliyetçilik  hiçbir zaman sorun olmadı.

SON SÖZ: TECVİTLE SÖYLENEN ARAPÇA, AKLINI KAPATAN İNSANLARDA AYET TESİRİ BIRAKIR.

FALİH RIFKI ATAY

 Bayramınız kutlu olsun.

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