Bekir Abi ekonomistti…

Öğreteceği çok şey, öğreneceğim çok şey vardı. Gitti Bekir Abi… İki yıl önce yazdıklarından bugüne ait olmayan ne var ki? Bir ömür yeter sanki… Harf harf, kelime kelime, cümle cümle yazmış geleceği…

Köşesinde, 12 Ağustos 2018'de, “Allahım doları indir” yazısı ile gerçekleri yapıştırmış yüzlerine…

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ALLAHIM DOLARI İNDİR

Bir keresinde “Ben ekonomi tahsili gördüm… Hocalarımız her zaman bize ekonomi cesaret ister demişlerdir” dedi… “Ticaret” dese neyse, ama ekonomi ile “cesaretin” ilişkisini hiç duymamıştım… Belki de Harbiye'den mezun…

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Cesaret… Mesela Pozantı'dan hiç çıkmamış bir vatandaş… Ya da Harran'dan dışarı adım atmamış birisi… Devlet “geçiş garantisi” verdiği için, arkadaşın yaptığı köprülerden geçmediği halde “Geçiş” parası veriyor… Üstelik arabası da yok…

Yaptıkları büyük hastanelerin parası da sanki ameliyat olmuş gibi sağlıklı insanlardan çıkıyor, Alicengizlerin cebine giriyor…

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Bilgi ve cesaret… 13 sene oldu paradan altı sıfır atılalı, ama hâlâ altı sıfır kullanan tek kişi bu…

Meydanlarda yatırımlardan söz ederken, demek ki bir anda cesaret geliyor, kendi attığı altı sıfırı koyup “katrilyon” diyor… Vatandaş haliyle “katrilyonu” duyunca çok sevinip alkışlıyor…

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Bu kadar cesaret ve bilgi ile… Nihayet ekonomi iflas etti… Çıkıp dedi ki: “Neymiş, dövizmiş… Geçin o işi… Dolar molar bize sökmez… Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var…”

İyi ama borçları hatim indirerek ödeme imkanı yok… Biz “İşimiz Allah'a kaldı” dediğimizde inanmıyorsunuz…

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Bekir Abi'nin, başkanlık sistemi ile bu ekonominin düzelmeyeceğini anlatan “Da-mat” yazısını bugünün tarihini at yayınla… 11 Ekim 2018'de yayınlanmış ama ben hiçbir şey bilmiyorum sırıtırsa…

DA-MAT

Da-mat “İki aya kadar düzelir” diyor, ha bakın burası da çok önemli: Çünkü TÜİK'in enflasyonu hesaplayan biriminin başkanı görevden alındı, yerine maden işletmelerinden bir adamları atandı…

Maden işi ile enflasyon hesaplamak çok yakın birbirine çünkü… İkisinde de kimsenin bulamadığını bulacaksın…

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Ve göreceksiniz yılbaşı enflasyon rakamları bir de bakmışız düşmüş, dar gelirliler pahalılıkla boğuşurken… İşte bizim programımız da şu: YRDV; Yersen Rafta Dolma Var…

Ekonomide gerçek örtülemez… Türkiye'yi batırdılar… 16 senedir ulusal varlıkları sata sata… Parayı yandaş müteahhitlerle betona, demire göme göme… Suriye'de ordu kurmaktan, yandaşlara gazete-televizyon almaya, uçaklara, saraylara kadar, savura savura… Bir tek fabrika açmadan olanları talan ede ede…

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Battı Türkiye da-mat…

Peki; cumhuriyetin parlamenter sistemini yıkarken onun ekonomisinin de yıkılacağını düşünmediniz mi? Başınıza yıkılan şey budur…

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Ekonomi insan hayatına dokunur… Belki de Bekir Abi'nin taa 21 Eylül 2018'de görüp ülkeyi yönetenlerin bugün bile göremediği budur!

EJDER MEYVELİ SMOOTHLE’NİN KRİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ…

Cumhurbaşkanı'nın “Ekonomik kriz falan yok” demesi yerinde bir tespittir… Moody's… Fitch… Standard and Poor's… Değerlendirmelerinde “Türkiye'den uzak durun” demeye getirdiler…

Dünyanın en önemli gazeteleri, televizyonları, ekonomik yayınları… Yerli yabancı yüzlerce ünlü ekonomist… Tümü “Türkiye'de kriz var, giderek derinleşiyor” dediler…

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Arkadaş dedi ki: “Bunlar ekonomiden anlamazlar…”

Ekonomik krizin huyudur bu… Güçlüleri ilgilendirmez… Yoksul evlerinde akşam olduğunda, o hüzünlü sessizliğin içindedir… Oğlan ayakkabı, küçük kız mont istediğindedir, cız eder kriz…

Cebindeki üç kuruşu sıkı sıkı avuçlarken, vitrinlere öyle boş bakan babanın ta göğsündeki sancıdadır… Mutfaktadır, annenin bir-iki damla gözyaşı olarak damlar tezgâha…

Saray'dan bakınca… Kriz falan yoktur…

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Abi sen rahat uyu… Gerisi bizde… Merak etme…