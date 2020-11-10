Berat’a veda

Görüyorsunuz değil mi Türkiye'nin düştüğü durumu… Buna derler sistem sorunu…

Türkiye'nin en önemli bakanı Instagram'dan istifa ediyor. O dakikadan itibaren ülkenin en önemli gündemi oluyor. Medyanın yüzde 90'ı eğitimli köpek gibi tepki bile veremiyor!

İşin ilginci olayın üzerinden neredeyse 1 gün geçti kimse ülkenin vatandaşlarını adam yerine koyup ufak da olsa bir açıklama yapmadı. Onlar için ne olduğunuzu anladınız mı?

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Ekonomiden bağımsız konuşuyorum. Kim ne derse desin Berat Albayrak'ın bu tercihi gerçekten onurlu bir hareketti. Hiç çevirmedi, eğilip bükülmedi. Aldı ceketini gitti.

Kimse kolay demesin… Aynı zamanda aile bireyi… Kimler istifa etmeye çalıştı da edemedi! Saygımı kazandı kendisi…

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Zira ekonomide yaşanan felaketin sorumlusu sadece Berat Albayrak'tır demek haksızlık olur. Kendisi kayınpederinden enkaz devraldı. O da altından kalkamadı.

Acı çekmeden, bedel ödemeden, kötü günler görmeden buradan çıkmamız pek olası değildi…

Hata üzerine hata yaptı. Piyasa gerçeklerine uzak kaldı. Düzelteceğim diye gelip, dağıtıp gitti. Yatırımcılar adeta onun gidişini kutladı. Dolar çöktü, faizler indi, borsa coştu… Yabancı yatırımcı bile para soktu…

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Berat Albayrak'ın istifası ve Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması mevcut ekonomi politikalarının değişimine bir işaret olarak yorumlandı… Çok ciddi oranlı bir faiz artırımı fiyatlandı.

Oldu da 19 Kasım tarihinde yapılacak Merkez Bankası toplantısında faiz artırımı yapılmadı. Kim bilir bu sefer döviz nereye gider?

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Rota değişti zira gökten para mı yağacak? Yaşadığımız sefalet kaldığı yerden devam edecek!

Hukukun üstünlüğü ve yasalara saygının geçerli olmadığı ülkelere uzun vadeli yatırım yapılmaz. İstediğin kadar yol haritası çiz, kimse çıkmaz sokağa sapmaz.

Ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır. Bir gece yarısı kanun çıkartıp istediğinizi yaptığınız bir ortamda açıklanan programlar hikayedir!

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Olumlu etki belki yılbaşına kadar sürer… Sonrasında eski haline döner… Önce adaleti bitirdiler sonra kalkınmayı… Bakın yine kulağımda “burası çok önemli” sesi yankılandı.

Benim esas merakım rüzgârgülü gibi dönenlerin hali… Yağ çekmek için fırsat arayan mangalda kül bırakmayanların ne diyeceği… Yeni bakanı nasıl da övecekleri…

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Berat Albayrak doğruyu yaptı. Kendi isteği ile giden birinin arkasından iyi bir şey söylemeyeceksen çok fazla konuşmayacaksın.

Hadi git! Git! Gitme kal, yalan söyledim… Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim… Neyse, bakalım sıradaki kim?