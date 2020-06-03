Borç boyu aştı yetmedi para bastı!

Öyle uzaklara gitmeyin. Bundan 30 yıl önce eski Demir Perde üyesi komünist devletler muhtaç durumdaydılar. Ekonomileri bile yoktu neredeyse…

En zor bürokratik işlemler bir paket sigaraya hallediliyordu. Şimdi gelen bizi geçiyor, Türkiye durakta sanki otobüs bekliyor.

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Mucize diye bir şey yok! Mal bu, malzeme bu… Enflasyonun bu, gelirin şu, giderin o… Sana kâğıt üzerinde artış gösterip inandırmaya çalışıyorlar. Ülkenin yarısı da inanıyor. Az başarı mı? Bence kitabı yazılmalı. Üniversitelerde ders olarak okutulmalı!

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Elde avuçta para yokken düşük faizle verilen ve değirmenin suyunun nereden geldiğini merak ettiren kredi paketleri açılıyor. Asıl kaynağı para basılması ve yüksek oranlı borçlanılması…

Bütçe kevgire döndü. Kamu mali disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı.

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Nisan ayında Hazine piyasalardan 28.2 milyar lira borçlanacağını açıkladı. Peki, ne kadar borçlandı? Tam 67.2 milyar lira… Hedeflenenden 39 milyar lira fazla…

Mayıs ayında toplamda 40 milyar lira borçlanma hedeflendi… Planladıklarının 36.5 milyar lira üzerinde, ay 76.5 milyar lira borçlanma ile kapatıldı.

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Hazine haziran-temmuz-ağustos döneminde 61 milyar liralık iç borç geri ödemesine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Ödemesinden 21 milyar lira fazla borç hanesine yazılacak.

Hazine tam 18 aydır borçlanma hedeflerini aşıyor. Haliyle açıklamalara kimse inanmıyor.

Sahi borcu nereden buluyor? Çoğunlukla bankalardan… Bankalar, Hazine'ye borç verince özel sektöre ne kalıyor? Hangi parayla kredi açılıyor? Açılamıyor! Kamu bankalarının eline bakılıyor.

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Durum artık “Merkez Bankası para bassın, daha çok kredi verilsin” noktasına geldi. Yerli tasarruf havuzunun neredeyse tamamı krediye dönüştü… Bankalarda para bitti, şirketlerin kredi ihtiyacı bitmedi.

Bir ekonomi yönetimi düşünün, tek alabildiği önlem kredi ile vatandaşa ev ve araba satmak olsun. “İş yaratamıyorum ama size kamu bankalarından ucuza kredi veriyorum!” diye övünüp dursun.

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Sürdürülebilir mi? Ekonomiyi acilen batırmak istiyorsan neden olmasın?

Dünyadaki örnekler bize göstermiştir ki; finansal krizlere sebebiyet veren en büyük etken kredileri içeren para arzının kontrolden çıkmasıdır.

Ekonominin sihri istikrarda saklıdır. Verirsin gazı, saman alevi gibi parlarsın. Benzin bitince ne yapacaksın? Yayan kalacaksın.

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İşler kendiliğinden düzelmeyecek. İşin fena tarafı; koşullar aynı kalmayacak, kötüleşecek. Sorunlar çoktan boyumuzu aştı.

Demem o ki, değişim beklemeyin. Aynı koşullar altında aynı sebepler devam ediyor. Aynı sonuçlar doğacak! Bunun aksine inanmalarının nedeni fazlaca saf olmak!