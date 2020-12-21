Ekonominin düzeleceğine inanmıyorum!

Ülke ekonomisinin düzeleceğine inanıyor musunuz? Şahsen inanamamak için sebep arıyorum ama bulamıyorum. Ülkeyi on sekiz yıl yönetip getirdiği durumu görünce insanlar hâlâ nasıl inanıyorlar, şaşırıyorum!

On sekiz yıl önceye göre bakınca, diğer ülkeleri o günlerdeki halliyle karşılaştırınca hepsi çok daha iyi durumda… Bizim kötü olmamızın sorumlusu kim acaba?

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Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.516 lira, yoksulluk sınırı 8.085 lirayken, asgari ücret 2.324 lira olduğu için inanmıyorum.

Bundan 16 yıl önce 2004 yılı Nisan enflasyonu yüzde 10.18 seviyesinden bugün yıllık yüzde 14.03'e yükseldiği için inanmıyorum. Hatta açıklanan enflasyonun da gerçek olduğuna inanmıyorum. Boşa geçen yıllara acıyorum.

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İşsizlik deyince 2002 yılında yüzde 10.3'ten alıp, 2020 yılını yüzde 12.7'lik oranla karşılayıp rekora koştuğumuz için inanmıyorum. Hatta açıklanan işsizliğin de gerçek olmadığını, yalan söylediklerini biliyorum.

Faiz oranlarını sadece bu yıl içinde bile ikiye katlamayı başardıkları için inanmıyorum. Doların yıla 5.96'yla başlayıp 8.5 seviyesini gördükten sonra 7.60'ı başarı olarak gösterdikleri için inanmıyorum.

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Hiçbir şey yapmadan otursa yüzde 2.5 büyüyecek Türkiye'nin yüzde 0.1 büyümesine sevinecek hale geldiğimiz için inanmıyorum.

Kavgalı olmadığımız ülke kalmadığı ve bu kavgalar nedeniyle ülke ekonomisini çökme raddesine getirdikleri için söylediklerinin alayına inanmıyorum.

Fakirliği, sefilliği bile yerli, milli ve dini olarak sunacak kadar şaşırdıkları için inanmıyorum.

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Suriye'den gelen 5 milyon mülteciyi ucuz işçi olarak sunup, geri göndereceğiz yalanlarıyla vakit kazanmaya çalıştıkları için inanmıyorum. Büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamından “yatırım yapılamaz ekonomisi çöp ülke” notu almayı başardığımız için inanmıyorum.

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Ülke, şirket, vatandaş ayrımı yapmadan borcumuzun yükseldiği, ülkede 34 milyon kişinin bankalara bireysel borçlandırıldığı ve gelirleri artmadığından milyonlarcasının icralık olacağı mallarına el konulacağı için inanmıyorum.

Anketler, araştırmalar, açıklamalar… Sorsam bize bizden yakındın. Hayal satıp hep inandırdın. Yalanın batsın yalancısın… Nasıl olsa ülkede yalancı kınanmıyor ya, ondan bu kadar rahatsın! Yalan mı?

Cengiz Holding reklamı…

Dünya Bankası verilerine göre dünyada en fazla kamu ihalesini kazanan Cengiz Holding'in reklamı gözlerimi buğulandırdı… Ağaç, fidan falan ekiyorlardı… “Milletin orasına koyacağız” cümlesiyle hatırlanan vatan, millet aşkı ile yanıp tutuşan her daim sözünü tutan yerli ve milli değerlerimizden biri olan koskoca holding… Abarttım biraz galiba ama kendilerini öyle tanımlamışlar maşallah…

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YouTube'da izledim…“Meyve veren ağaç taşlanır demişler” reklamlarında… Sevilmemeyi yedirememişler anladığım kadarıyla… Niye taşlanıyorlar acaba?

Kuvvetle muhtemel ucuza sosyal medya uzmanı tutmuşlar. Alta yorum yapmayı kapatmışlar. Yazılacakları tahmin edebiliyorlarsa da beğenileri kapatmayı unutmuşlar!

Reklamı beğenen sayısı “262”, beğenmeyen sayısı “17.000” an itibarıyla… On binlerce alışanı bile “beğeni” atmamış yayınlanan reklam videosuna…

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Açıklamaya, “Bugüne kadar üstlendiğimiz her işi her zaman memleket menfaatlerini ön planda tutarak hayata geçirdik” yazmışlar. Peki, bu tepki neden? Sahi niye bu kadar sevilmiyorlar?

Ne yalan söyleyeyim… Ben olsam devrederdim şirketi… Affımı isterim. O kadar para kazanıp bu kadar çok sevilmeyeceğime, çekilirdim köşeme…

Süreci iyi yönetti!

Bir arkadaşımın babası korona olmuştu… Meğer kalp krizinden vefat etmiş kendisi… Öyle yazıyordu verilen belgede… Trafik kazası yazmadıklarına şükrettik aslında…

Lakin süreci ne kadar iyi yönetti değil mi? Tıpkı ülkedeki enflasyon ve işsizlik rakamları gibi… Hep sezon indiriminde sanki… Sayılarla oynamak adeta ülkenin yeni yönetim biçimi…

Sahi hani 11 Aralık'ta aşı olmaya başlayacaktık. Öyle demeç verdi. İstifa etmek yasak olduğuna göre bari affını isteseydi…

İnternette worldometers sitesinde en yüksek vakaya sahip ülkelerdeki ölüm sayıları şöyle…

1'inci ülke 323 bin

2'nci ülke 145 bin

3'üncü ülke 186 bin

4'üncü ülke 50 bin

5'inci ülke 60 bin

6'ncı ülke 17 bin

7'nci ülke 67 bin

8'inci ülke 68 bin

Ülke isimlerini bilerek koymadım. Hadi tahmin edin bakalım… Dünyada insanları en çok korona kaptığı halde en az ölüm oranına sahip 6'ncı ülke kim olabilir sizce?