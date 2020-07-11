Biz yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin de kurucu başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır” diyen kişi Cumhurbaşkanı danışmanlığına getirildi.

İşe yaramış demek ki… Vites atıp, “Yeni bir dünya kuruyoruz, bu dünyanın kurucu başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır” demek için geç mi?

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Peki, yeni bir devlet kurulduğuna göre eskisini yıkan kimdi?

Eskisinde durumlar gerçekten hoş değil… Çok hor kullandılar! Yarın olmayacak gibi harcadılar. Yeni bir devlet kursan inan ekonomisi bundan daha hızlı toparlar.

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İstatistik Kurumu kimsenin umrunda olmayan masa başında kurguladığı oranları açıkladı. “İşsizlik düştü!” diyerek şaşırtmadı. Yenisinde mi? Eskisinde mi?

Kurum saray güdümlü olunca işsizlikten olsa gerek böyle saçma sapan raporlar yayınlıyor. Açıklanan veriler ne bilimsel ne sosyolojik ne de istatistiğe dayalı… Tümüyle safsatadan ibaret…

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Bütün dünyada işsizlik patlamışken, “Türkiye'de düştü” dersen gülünç olmakla kalmaz sabaha kadar dalga geçerler, zeka seviyeni sorgularlar.

Bahane hazır! İşten çıkarmak yasaklandı. Hay Allah TÜİK'inizi versin… Bu duruma düşeceğine hiç açıklama… Ya da ek açıklama falan yaz yanına…

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Gelecek ay işten çıkarma yasağı kalkınca ne olacak? Veriler asfalttan, mıcır yola geçmiş gibi savrulacak. İşsiz sayısı dramatik olarak fırlayacak. Ne fark eder ki, o da 3 ay sonra açıklanacak!

Ülke nasıl kötü yönetildiyse 83 milyon kişi yaşıyor, sadece 25 milyon 614 bin kişi çalışıyor! Çalışan sayısı nüfusu 40 milyon olan ülkelerle aynı seviyede…

Bir de bu ülkenin zenginleşmesi bekleniyor! Zenginleşen belli! Sahi kaç lira bir çantanın değeri?

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Salgın, virüs hikaye… İşsizliğin hangi sebebini ortadan kaldırdın ki işsizlik azalsın? Hani yeni bir ülkeye niyetleniyorsunuz ya… Bir sır vereyim, kimseye söylemeyin.

Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini bilmiyorsunuz! Nasıl çözeceksiniz işsizliği hakikaten? İşsizlik bir sonuçtur.

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Neyin sonucu? Başkanlık sisteminin! Türkiye dünyada özgür olmayan ülkeler statüsünde… Kimin sayesinde?

Pakistan, Irak var ya… Uluslararası raporlarda Türkiye'den daha özgür ülke görünümünde… Volkswagen neden yatırım yapmadı ülkeye? Gerçekten inandın mı salgın bahanesine?

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Türkiye, siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sırada… Bu, daha kötüsü yok anlamında…

Türkiye, hukukun üstünlüğü sıralamasında 126 ülke arasında 109'uncu sırada… O da geçen yılın hesabıyla… Bu yıl gerçek yerimizi alırız hakkımızla… Son 5'te bize yer açsınlar geliyoruz koşa koşa…

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Basın özgürlüğünde 154'üncü sırada… Kaç ülke arasında olduğunu yazmayayım, dava açarlar anında… “İşsizlik düştü” diye haber yapanlar gayet özgürce yazıyorlar aslında… Niye onları saymıyorlar?

Yeni devlet kuruyorlarmış ya… Haciz gelir yakında!