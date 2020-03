Paketten sabır ve dua çıktı!

Koronovirüs nedeniyle beklenen ekonomiyi kurtarma paketi açıklandı. İşi oluruna bırakamayacaklarına göre illa bir şeyler yapılmalıydı…

Siz hiç boşuna beklemeyin, paketten emekliler dışında sıradan vatandaşı ilgilendiren herhangi bir destek çıkmadı!

★★★

İşin özeti, Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı ekonomik paketten; şirket sahibi değilseniz, kredi kullanmamışsanız, emekli olmamışsanız, ev almaya niyetiniz yoksa, bu aralar uçakla bir yere de gitmeyecekseniz, size sabır ve dua çıktı! Allah kabul etsin.

★★★

Ülke ekonomisinin mevcut tablosuna bakarsak; ülkede mevduatların yarısı dolar bazında… Kimse kendi para birimine güvenmiyor…

Yabancı para biriminden borcu yaklaşık 450 milyar dolar… Bir yıl içerisinde yurtdışına ödemesi veya çevirmesi gereken para 170 milyar dolar…

★★★

Geçen yıldan harcanmış yedek akçeler, 80 milyara yakın açık vermiş bir bütçe…

Yabancıların Türk Lirası cinsi devlet tahvili mülkiyeti yüzde 8'e düştü. Yani son 15 yılın en düşüğü… Üstelik küresel para bolluğu söz konusu… Yabancılar çoktan kaçtı, arkalarına bile bakmadı!

Yüksek faizimize ne gelen var ne soran… Daha önce yediğimiz hurmalar, oyun kurallarını bir gecede değiştirmelerin sonucu bu… Neyse, olan oldu… Önümüze bakalım…

★★★

Tamam, bütçe geçen yıldan tarumar edilmişken daha fazlası da yapılamazdı… Ancak bu kadar da beklemiyordum!

Açıklanan ekonomi paket 100 milyar lira olarak lanse edildi. Yaklaşık 15 milyar dolar civarı… Ekonomisine burun kıvrılan Polonya bile sırf virüs ile ilgili 52 milyar dolarlık paket açıkladı.

Varın ülke ekonomisi ve devlet bütçesinin ne hale geldiğini siz düşünün. Yok efendim bir de Kanal İstanbul'u yapacaklarmış! Sahi bak o paketten çıkmadı!

★★★

Destekten çok devlet vergi alacaklarını erteledi… Kaynak olarak da bankalardan krediyi işaret etti…

Yani işin özeti… Yeni kredi, ödeyemeyene eski kredi öteleme ve daha çok kredi… Budur paketin bütün hikayesi… Tabii kaynak neresi? Orası biraz şüpheli…

★★★

Alınan her önlemin, açılan her paketin, harcanan her kaynağın bir maliyeti var… Merkez Bankası enflasyonu dizginlemek, faizleri düşürmek ve doları kontrol altında tutmak için sıkı para politikası uyguluyordu…

Piyasaya kontrollü para sürüyordu… İnandırıcı değildi ama en azından öyle söyleniyordu…

Türkiye için ciddi büyüklükte parasal genişlemeye gidiliyor… Bunun anlamı çok daha fazla bütçe açığı…

★★★

İşsizlik zirve yapmış, şirketler işten çıkarmalara başlamış, ücretsiz izinler nedeniyle insanlar ay sonunu nasıl getireceklerini bilemezken neyse ki 500 bin lira altındaki konut kredilerinde peşinatı yüzde 10'a indirdiler.

Ne müteahhit aşkıymış arkadaş, ülke ekonomisini bitirdiler, inşaatı bir türlü bitiremediler!