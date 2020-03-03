Sn. Hatay Valisi kaça çıkacak savaşın maliyeti?

İdlib de hem masada hem sahada kazanalım. Sabah akşam Suriye tanklarını havaya uçuralım. Füzelerini patlatalım. Bir tek rejim askerini sağ bırakmayıp isterseniz timsah yürüyüşü yapalım…

Yendik dersin, zafer kazandığımızı söylersin. Lakin kimseye daha da fakirleşeceğinden bahsetmezsin!

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Ben, Atatürk'ün; “Hiçbir medeni devlet yoktur ki; ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın” lafından yola çıkarım.

İşin ekonomik tarafına bakarım! Duyguları bir kenara bırakırım. Bu havada kimse bu topa girmez ama ekonomi cephesinde savaşı kaybettik. Önce size onu hatırlatayım.

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Savaş sırasında sisteme bolca sıcak para girişi olur. Silah, teçhizat, sevkiyat gibi giderlerin yanı sıra diğer harcama kalemlerinde de artış yaşanır. Bilin bakalım bu para nereden karşılanır?

Ya bütçede var olan para harcanır. Bütçede para yoksa borç aranır. Yeterli gelmezse para basılır.

Önce ekonomi canlanır. Diğer bir değişle ölmüş eşeğe doping basılır. Eşek yerinden zıplayıp Gazi koşusunu kazanır. Sonrasında yere yığılır!

Açıkların kapanması için vergiler artırılır. Maaşlar kısılır.

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Irak, Afganistan ve Suriye savaşlarının Amerika'ya faturası dolaylı maliyetler de hesaba katıldığında 4.5 trilyon dolara ulaştı.

Eğer Amerika bu savaşlara müdahil olmasaydı yıllık kişi başı 1.150 dolar daha zengin olacaktı.

Kendi parasını basıp dünyaya satan, dünyayı haraca kesen Amerika'dan bahsediyorum.

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ABD Başkanı Trump… Aynı zamanda zengin bir işadamı… Neydi seçim sloganı? Amerikan askerlerini savaş bölgelerinden çekmek!

Askeri operasyonlara o kadar çok para gidiyordu ki, vergi mükellefleri sürekli şikayet ediyordu. Bu giderleri karşılamaya bölgede ele geçirdikleri petrol gelirleri bile yetmiyordu!

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Trump; “IŞİD'liler vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarına pahalıya mal oluyorlardı. Artık Türkiye'nin sorumluluğundalar” açıklaması yaptı. Önce Irak ve Suriye'den çekildi.

Şubat ayının son günü ABD, tüm askerlerini Afganistan'dan çekeceğine dair Taliban ile anlaşma imzaladı. Amerika gibi bir ülke savaş giderleri karşısında dayanamadı, geri adım attı!

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Para neyi sevmez? Belirsizliği… Siyasi belirsizliği, küresel belirsizliği, kur belirsizliğini… Şimdi ise masada savaş belirsizliği var.

“Bizi Suriye halkı çağırdı!” söylemi iyi güzel de, Suriye halkı Türkiye'deyken bizi hangisi çağırdı? Ya sonrası? Ne kadar sürecek? Hedefimiz ne olacak? Maliyeti kaça çıkacak? Hesaplandı mı?

Sayın Hatay Valisi bu konu hakkında artık bir açıklama yapacak mı?