Uçak gemisi deme çünkü inanırım!

Erdoğan'ın konuşmalarında en keyif aldığım kısım hiç şüphesiz fantastik tarafı olanlar. Bilim kurgu filmi tadındalar. “Neyinden keyif alıyorsun” diye sorarsanız, ciddi ciddi inananı var!

Bu güruh gerçekten yüzde 100 Türk malı otomobil yapabileceğimize de inanmıştı.

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Motor için Bosch ile görüşüyoruz. Batarya için Çin'le anlaşacağız. Araç entegrasyonu için Alman Edag'ı seçtik.

Tasarım için İtalyan Pininfarina ile anlaştık. İngiliz Myra, şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi… Bizzat şirket müdürü söyledi…

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“Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı, inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız” dedi bu sefer…

Kendisine bir müjde vereyim, yerli savaş uçağımız geçen yıl hangardan çıktı, Milli Muharip Uçağı TFX diye Paris fuarında dünyaya tanıtıldı.

Tanıttığımız uçak maketti… Maketini bile biz yapamayıp Almanlara yaptırmıştık ancak önemli olan niyetti… Sahi böyle saçma sapan bir tanıtıma neden para verildi?

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Hangarın kapısını yapabiliyor muyuz yerli ve milli? Yapamıyoruz tabii ki!

Taa 2014 yılında yapımına başlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pisti yapamadık 6 yılda… Gerçekten inanan saf var mıdır savaş uçağı yapacağımıza?

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“İnanıyorum ki bu tersanelerimizden şöyle bir uçak gemisini de yapacağız” dedi. İyi uçak ile gemiyi birleştirip “uçan gemi” yapacağız demedi! İnanırlar vallahi…

Zira şu an helikopter gemisinden devşirme uçak taşıyabilen İspanya lisanslı bir gemi yapıyoruz. Yapıyoruz dediysem yarısı montaj… Muhtemelen onu millete “uçak gemisi” diye tanıtacaklar.

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Son olarak Amerika'nın ürettiği uçak gemisi 5 milyar dolar araştırma/geliştirme masrafından sonra 13 milyar dolar da gemi yapımına ödedi. Toplamı 18 milyar dolar tuttu…

Çok ısrarlıysa, tabanımı diri tutacağım diyorsa, şehir hatları vapuru Kanlıca'ya saç levhalardan pist kaynak ettirip gönlünü yapsak da o kadar para harcamasak olmaz mı?

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Uçak gemisinden kalkış, iniş yapabilen uçaklar bellidir. Eldeki F-16'yı indiremezsin. Uçaksız uçak gemisini ne yapacaksın?

LPG'lisi tercih sebebi olsa da günün şartlarına uygun uçak gemisinin nükleer motorunu nereden bulacaksın?

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Uçak masraflarını hiç saymıyorum ama böyle bir gemiyi suya salmak için Türkiye'nin sahip olmadığı kruvazörler gereklidir.

Önüne taramalı tüfek koyup yollayacak değiliz ya… Denizaltılar, destroyerler, koruma gemileri, destek gemileri… Saymakla bitmez. Bunlar da bedava değil!

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Yapabilsek bile giderlerini ülke bütçesi kaldırmaz, golf sahası olarak Antalya'ya çapa atar. Her yıl iki dönem motorlu taşıtlar vergisi bile Türkiye'nin bütçesini sarsar!

Kombiyi açalım, uçak gemicileri sıcağa alalım. Isındıktan sonra bir daha düşünsünler. Kombi demişken, sizce yüzde yüz Türk malı kombi var mı?