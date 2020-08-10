Ufacık 15 milyar dolarlık yanlışlık!

Ekonomide ortalık yangın yeri… Ülke ekonomisinden sorumlu Berat Albayrak, çıkıp açıklama yapma gereği bile duymuyor belli ki! Keyfini mi bozacak şimdi?

Neyse ki sorumluluk hissine sahip bir kayınpederi var. O çıkıp açıklama yapıyor.

Hiç değilse konuşurken paydaş, eşgüdüm, bağlam gibi kelimeleri kullanıp ruhlar aleminden bildirmiyor. Somut veriler paylaşıyor.

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İyi güzel de sıkıntı var açıkladığı somut verilerde… Maalesef onlar da gerçekleri yansıtmıyor.

Hiç açıklama yapılmaması mı daha iyi yoksa yanlış açıklama yapılması mı? İnsan arada kalıyor.

Ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nın en azından Merkez Bankası döviz rezervlerinin ne kadar olduğunu bilmesi gerekmez mi?

Kendisinin onlarca danışmanı var. Ne işe yararlar? Yanlış anlamasınlar, gidip de “105 milyar dolar rezervimiz” var lafını düzeltsinler demiyorum. “Toplam 305 milyar dolar rezervimiz var” dese yine yerler. Yalnız bir tavsiyem olacak. Sallarken, genelde küsuratlı sayılar verilir ki inandırıcı olsun. Artık bunu da öğreten ben olmayayım ne olursun! Çıkacak, önce bir iki saniye sessiz kalacak, hafif gözlerini kısacak ki; bu ortama düşünüyormuş havası versin. Sonrasında; “Arkadaşlar bugün merkez bankamızın 104 milyar 879 milyon 453 bin 201 dolar rezervi vardır. Müsterih olun!” diyecek.

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Peki, gerçekte ne kadar? Öncelikle 105 milyar dolar falan değil! Merkez Bankası'nın açıklamasına göre rezervimiz 90 milyar 245 milyon dolar…

Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı'nı zor durumda bırakmak için yalan söylemesi bir diğer ihtimal! Kim insanları yanıltıyor çıkıp açıklasınlar!

Artık nasıl bir para mevhumları varsa 15 milyar dolar gibi ufacık bir yanlışlık yapmışlar!

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İşin ilginci Merkez Bankası'nın açıklaması da gerçeği yansıtmıyor! Brüt rezervden bahsediyor. Tablonun tamamını paylaşsa, gerçekten çok fena…Şöyle ki; Merkez Bankası'nın rezervleri arasında munzam karşılığı adı verilen vatandaşın bankalara yatırdığı paraların bir kısmı da var. Yani emanet paralar…

Bunun anlamı bankaya yatırdığınız 1.000 doların 220 doları Merkez Bankası'nın kasasına giriyor. Merkez Bankası onları da kendi parası gibi farz ediyor.

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Net ne kadar derseniz, temmuz sonu itibarıyla 26.5 milyar dolar! “Yok artık! Gerçekten o kadar düşük mü” derseniz, “keşke” diye cevap veririm.

Nitekim “swap” diye bir mekanizma var. Bankaların ellerindeki dövizi bir süreliğine alıp yerine Türk Lirası verip değiş tokuşa gidiyorlar. Geçici olarak bilançoyu makyajlıyorlar.

Tabii ki unutmamız gereken, Çin ve Katar'dan swap yoluyla gelen 16 milyar dolar… Ha işte bu değiş tokuş miktarı da haziran ayında 58.9 milyar dolar… Bu meblağının net rezervde ne işi var? Onu da düşersek, rezervlerimizin son hali, şeffaf olmadığı için görebildiğimiz kadarıyla eksi 32.4 milyar dolar…

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Anlayacağınız Erdoğan'ın açıkladığı 105 milyar dolar nerede, Merkez Bankası'nın açıkladığı 90 milyar nerede, gerçekler nerede?

Anlayacağınız durumumuz hiç yoktan kötü… “Oğlum ülkenin hiç rezervi kalmamış” demek için bile 32.4 milyar dolar bulmamız gerekli…

Bizim için büyük dünya için küçük ekonomi!

Türkiye'nin ne kadar büyük bir ekonomi olduğunu size göstereyim. Boşu boşuna havaya girmeyelim.

Koskoca Türkiye Merkez Bankası'nın brüt rezervi 90 milyar dolar demiştik ya…

Amerika da bir firma… Apple… Son bilançosuna göre elindeki nakit para 193 milyar dolar.

Amerika'da bir diğer firma… Microsoft… Onun da bilançosunda 138 milyar dolar nakit parası var.

Hadi Google'ı da ekleyelim, onda da 117 milyar dolar… Nakit kral…

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Türkiye'den korkan, Türkiye'yi kıskanan ülkelerden biri olan sadece Amerika'daki şirketlerin kasalarındaki nakit paralar bunlar…

Apple dediğin şirketin değeri 1.9 trilyon dolar… Türkiye'nin 2019 yılı milli geliri 753 milyar dolar!

Bugünün şartlarında tüm Türkiye çoluk, çocuk, genci ihtiyarı, yemeden, içmeden, harcamadan çalışıp gelirinin tamamını biriktirse ancak 2.5 yıl sonra Apple'ı satın alabilecek parayı toplar.

Nitekim bu yıl dolar bazında iyice küçüleceğimizden Apple bize büyük gelir.

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Anladınız mı; dünya piyasası için ne kadar küçük olduğumuzu? İşte ekonomisi bu durumda olan ülkeyi kıskanacaklar, batırmaya çalışacaklar fakat batıramayacaklar!

Bunun tek nedeni de ülkenin başarılı yöneticileri olacak. Hadi ya! Batırsalar bize verilen 450 milyar dolar borcu nasıl alacaklar?

Tamam, kabul bir kısım insanı inandırıyor olabilirler ama herkesi mi ahmak sanıyorlar?