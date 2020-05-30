Vay canına! Türkiye ekonomisi neden bu durumda?

Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Kim açıkladı? İstatistik kurumu; TÜİK… Benim esas gelmek istediğim nokta orası… Zira öncesinde büyüme ile ilgili yorum yapmalı…

Bu yılın ilk çeyreğinde ülke geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüdü… Ne tarafa doğru büyüdü?

Geçen yıl yüzde 2.6 daralmıştı. Bunun anlamı ekonomiyi yönetmesen, oturduğun yerden kalkmasan nüfus artışını da katarsan ülke yüzde 4 büyür zaten kendi kendine…

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Büyüme ne? Basitçe anlatmaya çalışayım.

Benim 10 evim var. Borç aldım, ikisini yıktım ve yeniden yaptım. Hâlâ 10 evim var, ama yüzde 20 büyüdüm!

Arkadaşımın da 10 evi var. Biriktirdiği parayla iki ev daha yaptı. Nitekim 12 evi oldu. O da yüzde 20 büyüdü! Büyüme oranında fark yok ama büyük fark var!

Büyüme hesaplanırken insanların refahı arttırıp arttırmadığına bakmadan tüm üretim faaliyetleri ölçülür.

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Bizde açıklanan büyümenin asıl kaynağı kamu harcamalarının pompalanması… Peki, devletin geliri mi arttı? Hayır! Para bastı! Onu harcadı… Borçlandı… Harcadıkça harcadı!

İşin özeti, enflasyon düşüyor, ülke hızlı büyüyor ama vatandaş hem işsiz kalıyor, hem de fakirleşiyor. Sahi nasıl oluyor?

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İşte bu verilerin hepsini istatistik kurumu ölçüyor. Normal şartlarda özerk yapıda bağımsız bir kurum olması gerekir ki güvenilir olsun. Sorsan tam da öyledir! Sen sorma, ben anlatayım sana…

İstatistik kurumu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandı. O da enerji bakanlığından arkadaşını istatistik kurumunun başına atadı.

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Zira fazla kalamadı! Görevden alındı. Bu gibi durumlarda başkan yardımcısı göreve atanır.

İşin enteresan tarafı Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı.

Başkan yardımcısının yerine geçen Muhammed Cahit Şirin şimdi istatistik kurumunun başında…

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1984 doğumlu Bilkent Üniversitesi mezunu… Her hangi bir akademik başarısı veya bu konuda bilinen bir çalışması yok.

Neyi var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen ile evlendi… Çiftin nikah şahitliğini ise Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yaptı. Fazlasına gerek var mı? Yeter de artardı!

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Aklıma İngiltere İstatistik Kurumu'nun yönetimi geldi.

Başkan; Sir David Ronald Norgrove… 1948 doğumlu… Oxford Üniversite Konseyi, British Museum'un mütevelli heyeti, Uluslararası Af Örgütü Vakfı Başkanlığı, Başbakan Margaret Thatcher'ın Özel Sekreteri, kitaplar, şu bu… Zira kendisi başkan ancak istatistiklerin sorumlusu değil…

Sorumlu Sir Ian David Diamond… 1954 doğumlu… Dünyanın sayılı üniversitelerinden London School of Economics'de çift lisans yapıp üzerine St. Andrews Üniversitesi'nden istatistik alanında doktora derecesi aldı.

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Araştırma konseyi başkanlıkları, rektör yardımcılığı, Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Danışma Grubu Başkanlığı, Matematik Bilimleri Konseyi Başkanlığı, say say bitmez. Sıkıcı!

Yedi kitap yazdı. Hükümet raporlarına ve 34 kitaba katkıda bulundu. Uluslararası 100'den fazla akademik makaleye imza attı. Ve bu adam İngiltere'nin istatistiklerinden sorumlu! Acaba bu göreve getirilirken “nikah şahidi kimmiş” diye soruldu mu?

Liyakat neydi? Türkiye ekonomisi neden bu durumda bilmem anlatabildim mi?