Ya laf geçirdi ya dalga geçti!

Berat Albayrak'a sordular; “Merkez Bankası, FED kadar bağımsızdır” deyiverdi. Burada iki ihtimal var. Ya Amerika Merkez Bankası FED'i bizim Merkez Bankası'na benzetip laf geçirdi. Ya da milletin aklıyla alay etti!

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı kovmasını anlatırken “Görevden aldık, çünkü adam laf dinlemiyordu” demişti… Herkes onu dinleyecek! Var mı ötesi? Türkiye'de bağımsızlık artık böyle bir şeydi…

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Yıl olmuş 2020, hâlâ ciddi ciddi başkanlık sisteminde Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu inananlar var. Arkadaş siz hangi ülkeden geldiniz? Bana bu ülkede iki tane bağımsız kurum ismi söyleyebilir misiniz?

Bir klasik yaşanıyor. Saray faizlerin suni olarak indirilmesi için emir veriyor. Üzerine Merkez Bankası'nın para basmasını emrediyor. Adına da ihtiyat akçesi deyip işin içinden çıkıyor.

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Berat Bey; “Şunu unutmayın, Türkiye'ye inanan yatırımcı kazanır” da demişti. Unutamıyoruz ki! 2019'da her 10 saatte bir toplamda 899 şirket konkordato ilan etti…

Tam 114 bin 977 esnaf kepenk kapattı. Unuttular demek ki! Sahi “kazanır” dediği yatırımcı kimdi? Aklıma birkaç isim geldi gerçi… Bakın bakalım kamu bankalarının kredileri kimlere gitti?

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Zira en beğendiğim açıklaması; “Son 1.5 yılda sessiz, devrim niteliğinde yapısal reformlara imza attık” demesi oldu. Daha 6 ay önceye kadar “Neymiş bu yapısal reformlar” diye dalga geçiyordu!

Gerçekten öyle de sessiz yaptılar ki kimse ne gördü, ne duydu… Keşke bir iki tanesini saysaydı… Belli ki yapısal reform yaptı denize attı…

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Reform dedikleri bir çeşit yapılacak işler ya da temenniler listesi. Fazlası değil! KDV indirimi reform mudur? Ya da teşvik vermek? Yapısal reform olsa duramazsınız yerinizde, onlar düzenlemedir. Ama itina ile reform diye yedirilir.

Ekonomide reformlar uzun vadeli çözümlerdir. Ciddi bir yapısal reform paketi, yüzlerce konudan değil, en önemli birkaç temel konudan oluşur. Tabii çorba yapmak istiyorsanız o başka…

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İşler kötü gidince sanki sorunlar mucize ile kendi çözülecekmiş gibi tek bir adres gösteriliyor; “Reform yapmalı”. Hele işler daha çok sarpa sarmışsa, “Yapısal reform yapılmalı” kelimeleri daha oturaklı bir imaj uyandırıyor.

Hiç mi yapılmadı? Aslında yapıldı, Başkanlık sistemi de yapısal reformdur. Bu sayede Türkiye dibe oturmuştur! Reformun iyi olacak diye bir garantisi yoktur! Şimdi debelen dur!