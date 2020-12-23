Yap-İşlet-Devret tipi asgari ücretli

Ayçiçek yağının fiyatı bir yılda 30 liradan 65 liraya kadar çıktı. Ayçiçeğin enflasyonu yıllık yüzde 117 gibi… İstatistik kurumu ülkenin enflasyonuna yılda yüzde 14 dedi… Bugüne kadar neyi nereden aldığını hiç söylemedi!

Kurum, enflasyondan tutun, büyümeye, işsizlikten tutun verimliliğe… Hatta ülkenin mutluluk, refah, sağlık istatistiklerini bile hazırlıyor, açıklıyor.

★★★

En son asgari ücret için önerilerini sundu. 2021 yılı için verilecek asgari maaşı çalışana göre 2.339 ile 2.792 lira arasında bir banda oturttu. Verelim önerdikleri maaşı kurum çalışanlarına…

Yaşasınlar güle oynaya… Yakında seçim olmadığına göre zam yapmaya gerek bile yok bence… “Müminin görevi yoklukta sabretmektir” demişlerdi… Diyenler sabredemedi ama vatandaş için tam vakti!

★★★

Ülkede en az güvenilen bu kurumun başkanı kim? Yok! Vekaleten Emine Erdoğan'ın kalem müdürünün kocası yönetiyor. Durumu idare ediyor.

Dünyanın hemen her ülkesinde işsizlik rekorları kırılırken, işsizliği artmayan tek ülke Türkiye… Hep alavere dalavere…

★★★

Zira eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Birol Aydemir; “İnsanlar, artık açıklanan verilere güvenmez hale geldi. İşin doğrusu, evet, ben de istatistik kurumunun enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı verilerin artık çok şüpheli ve tartışmalı olduğu konusunda hem fikirim” dedi.

Halı sahada, bu gibi durumlarda, “adamın gol diyor” denilir. Tartışma bitmiştir. Hilafsız kabul edilir. Eski başkan bile inanmıyorsa üzerine daha ne söylenir?

★★★

Lakin kim ne derse desin… Ne kadar isterse istesin… Boşu boşuna toplanıp duruyorlar. Sonuçta sarayın dediği olacak. Haybeden yoruluyorlar.

Dünyada 150'den fazla ülkeye yardım gönderen, Suriyeliler için 45 milyar doları gözünü kırpmadan gömen, ihalelerde elini korkak alıştırmayıp milyarlarca dolar ödeyen ülke yönetimi… Nedense, iş kendi vatandaşına gelince bir anda akrep beliriyor cebinde…

★★★

Buyurun size olması gereken hesaplama… Hiç ortalama kur ile falan uğraşma… Geçen yıl dolar kaç kapatmıştı yılı? Son gün 5.96'daydı… Bugün kaç lira? Düşmüş haliyle 7.62'de…

Artış oranı kaç? Yüzde 28 civarında… Dolar bazında geçen yılın alım gücüne ulaşmak için bile asgari ücret 2.975 lira olmalı…

★★★

Ücret böyle hesaplanmaz diyene… Güzel kardeşim o zaman niye dolar bazında hesaplıyorsunuz Yap-İşlet-Devret ücretlerini… Onlar halktan topladığınız vergiler değil mi?

Asgari ücretlileri de bu kapsama alalım. Hem maaş öderken, “Cebimizden beş kuruş çıkmadan ücretlere zam yapıyoruz” diye övünürsünüz. Hep 5'li müteahhit grubu mu yiyecek kaymağı… Ne oldu? Sıra asgari ücretliye gelince artış oranı fazla mı?