Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan hesaplarımıza göre diye başladı… “68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak” cümlesiyle matematiğin nirvanasına ulaştı! Ulaştırma demişken bilet bulunamayan Devlet Demiryolları'nın nasıl 2 milyar 558 milyon lira zarar ettiğini hâlâ açıklayamadı!

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Sihirli kelime, hesaplarımıza göre… Alıcılarınızla oynamayın, nefis hesaplamışlar! Bölüyoruz geliri, gemiye; gemi başına 100.000 dolar alacaklar. Belli ki kanaldan geçecek balıkları da saydılar.

Kahvedeki dayı muhabbeti… “Oradan da ayda 4 bin lira kazansa, iyi para” tadında… Cahit Bey bakanlıkta harcanıyor kanımca!

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Bence bu kanallardan dört tane daha yapalım, beşe tamamlayalım. Geçen gemilere “10 bin dolar farkla büyük seçim ister misiniz” diye soralım. Yılda 25 milyar doları cebimize koyalım. Yırttık abicim yırttık valla!

Bakkal dükkanım olsa… Bu arkadaşlar benimle çalışsa… Bu hesabı bana anlatsa… On dakika daha tutmam dükkanda…

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Hadi parasından geçtim, para ödeyip geçecek 50 bin gemiyi nereden bulacaklar? Geçen yıl İstanbul Boğazı'ndan bedavadan geçen gemi sayısı 40 bini ucu ucuna aştı.

Zira bunu bize demiyor. Kendi seçmen kitlesine sesleniyor! Onlar bile bu projeye inanmıyor. Yalan, yanlış da olsa tutunacak bir dal arıyor. İşte o dal, 5 milyar dolar… Nasıl olsa yalancıyı kınamıyorlar!

Örnek gösterdikleri Süveyş Kanalı gemilerin yolunu 4 bin 300 kilometre kısaltıyor. Panama Kanalı ise 10.000 kilometre… Süveyş 5 milyar dolar, Panama 2 milyar dolar kazanıyor.

Ya kanal İstanbul? Yolu 15 kilometre uzatıyor! Sonra da 50 bin enayi gemi kaptanının 100 bin dolar vererek buradan geçmesi bekleniyor.

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Kanal açılınca bir anda gemiler mi yığılacak? Trafik nasıl artacak? Üstüne üstlük petrol boru hatları açıldı. Tankerlere ihtiyaç azaldı. Karadeniz'e kıyısı olan beş ülke; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan… Bu ülkelere giden gemiler ödeyecek parayı.

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Sizce bu ülkeler yıllık 5 milyar dolar fazladan maliyeti sineye çeker mi? Armatörler maliyetten kısmak için 1 doların hesabını yapıyorlar. Üçüncü sınıf kumanya, Çin malı yedek parça… 100 bin doları duysalar Fatih'i örnek alırlar. Kanaldan geçmezler, gemileri karadan yürütürler!

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Tamam, matematik kolay değildir. Normalde dört işlemi bilmek yeterlidir. İlla zorlarsanız önce x'ler, y'ler gelir. Orada durmazsanız kare ve karekök hemen peşindedir. Türev, integral derken çoğunluk zaten vazgeçmiştir.

Bakanın hesabının tutmuyor matematiği… O da artık vazgeçse mi? Yeğenin “Deniz trafiği var artık 30 dakikada geçiyorum boğazı” demesi bile daha kabul edilebilir sanki… Bence oradan yürümeli…