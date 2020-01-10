Boru ülkesi olduk! Fatura yine yakıcı!

Rusya'dan boru, İran'dan boru. Yukarıdan, aşağıdan boru.

Boru ülkesi olduk.

Yine de doğal gazı hem Rusya'dan ve hem İran'dan pahalı alıyoruz.

Niçin?

Ben bilmiyorum.

Soruyorum niçin?

Devlet sırrı diyorlar.

Bu ülkenin insanı.

Sen. Ben. Bizler.

Biz aptallar, alıklar, saflar, salaklar ülkesi miyiz? Ülkemize döşenmiş boruların bekçiliğini yapmanın karşılığını ucuz doğal gaz ve ham petrol olarak göremiyoruz. Boru hatlarından akan gazın getir götürücüsü şirketimiz BOTAŞ da sürekli zarar ediyor.

Niçin?

“Yeni bir boru döşeme projesinin” açılış töreni yapılıyor. Rus Lider- Türk Lider buluşuyor ve halka; “Bir büyük rüya daha gerçek oldu” müjdesi veriyorlar.

Faturalar yine yakıcı.

Faturalar yine acıtıcı.

Faturalar yine bağırtıcı.

Niçin?

★★★

Yıllarını “enerji uzmanlığına” vermiş, dünya ölçüsünde araştıran, izleyen, inceleyen Necdet Pamir diyor ki:

Bize gelen gazı ucuza kullanamayız. Çünkü mevcut anlaşmalar bağlayıcı.

Almanya.

Fransa.

İtalya.

Rus gazını bizden daha ucuza alıyor. Niçin? Çünkü pazarlık etme gücünüz işlemiyor. Hem doğal gazda, hem ham petrolde, hem petrol ürünlerinde ve ileride Akkuyu Nükleer Santrali bitince de de nükleer enerjide de Rusya'ya bağımlı hale gelmişseniz Rusya lideri Putin, “pazarlık (müzakere) gücünüzü” elinde oynatır.

★★★

Üç soru!

Boruları bizim ülkemizin şirketleri mi döşüyor?

Deniz altında 2 bin 200 metre derinlikte boru döşeyen gemileri biz mi yapıyoruz?

Rusya'dan, İran'dan borularla gelen ham petrol ile doğal gazın üzerine kâr koyup biz mi Avrupa ülkelerine satıyoruz?

Üçü de hayır.

Teknolojik sıçrama yapamadık. Boruları biz döşeyemiyoruz, gemileri biz yapamıyoruz, Rusya'dan aldığımız gazın üzerine 3-5 Euro koyup dışarıya biz satamıyoruz.

Bunun neresi büyük rüya?

★★★

Yorgan kaymış.

Üstü açık uyuyoruz.

Büyük rüya görüyoruz.

Niçin doğruyu söylemiyorsunuz? Rusya Türkiye'ye 2 hatla (Mavi Akım ve Batı Hattı) doğal gaz yolluyordu. 3'üncü hattı (Türk Akımı) açtı fakat Amerikan soslu Ukrayna'yı cezalandırmak ve Bulgaristan bağlantısı ile Avrupa'ya Türkiye üzerinden ucuz doğal gaz pompalamaya devam edebilmek için Battı Hattı'nı devre dışı bırakmayı gündeme getiriyor. ABD ise kendi sıvılaştırılmış doğal gazını Avrupa ülkelerine satmak ve küresel pazarın hakimi olmak için Türkiye'den boru hatları ile geçmekte olan Rus doğal gazına karşı bela üretiyor.

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Güneşimiz duruyor.

Rüzgarımız duruyor.

Biz borudan gelecek ithal doğal gaz ile ham petrole vidalandıkça vidalanıyoruz. 34 OECD ülkesi içinde enerji verimliliğini artıramayan tek ülke biziz. Boru bekçisi ülke olduk. Yine de doğal gazı pahalı alıyoruz. Hazır giyim fabrikası bekçisinin, pantolonu pahalı alması gibi…