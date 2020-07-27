Diyanet ve Başkanı!

Ayasofya'da hutbede “lanet okuyunca” ve ertesi gün dışı magazin içi iktidar yandaşı gazeteye “Ben Atatürk'ü kast etmedim, Atatürk'e beddua değil dua okunur” diye demeç verince aklıma geldi.

Unutuyoruz.

Bu yılın ilk ayıydı.

Kış çetin.

Soğuk acımasızdı.

Çadırlar ısı tutmuyordu. Elazığ'da evleri depremle başlarına yıkılanlar, “sağ olsun devletimiz bize çadır verdi ama çoluk çocuk üşüyoruz, konteyner verseydi…” demişlerdi.

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Bu çağda!

Deprem ve insan!

Soğuk ve çadır!

Elazığ depremi 24 ocak 2020 gecesi oldu. 24 Ocak'ta Diyanet İşleri Başkanlığı “4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu Öğreticilerine Hizmet İçi Eğitim Semineri” yapmak için Antalya'da SPA'sı, saunası olan çok lüks ve pahalı otelleri seçmişti. Depremi ve artçı sarsıntıları izleyen günlerde Diyanet, yine Antalya'da aynı lüks ve pahalı otellerde gece yatmalı “Murakıplara ve Eğitim Görevlilerine Seminer” planlamış, oteller tutulmuştu.

Diyanetin Müdürleri!

Eğitim görevlileri!

Lüks otelde!

İstişare yapmışlardı.

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Diyanet'in Ankara'da Eskişehir Yolu üzerindeki merkez binasında devasa konferans salonu var ama “istişare” için Antalya'daki pahalı oteller tercih edilmişti. Diyanet, yapılan tercihin ve harcamanın “harcırah kanuna uygun olduğuna” işaret ederek lüks otel sefasını savunmuştu. Lüks otelde seminere ayrılan parayla Elazığ'da kışın ayazında çadır cefasına mahkum olmuşların hepsine konteynerler alınabilir ve üste para bile artabilirdi.

Diyanetin Başkanı!

Hiç oralı olmadı.

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Yine aklıma geldi.

Yine yılın ilk aylarıydı.

Diyanet İşleri Başkanlığı; geçim sıkıntısı çeken yoksul ailelere “pazara akşam vakti gidin, daha ucuz sebze ve meyve alabilirsiniz” öğüdünü vermişti.

Kendisi lüks içinde…

Halka “nefsini körelt”(!)

“Ucuzu ara” diyordu.

Elazığ'da derli toplu, eksiği gediği olmayan Harput Diyanet Eğitim Merkezi vardı. Onun yerine İslam Dünyası'nın en büyük dini külleyesini dikme projesi geliştirildi. Niçin en büyük?

Kimse sormadı?

Diyanetin Başkanı da en büyük külliyeyi yapmak hangi ihtiyaçtan doğuyor, açıklamadı.

Temel atıldı.

63 milyona bitecekti.

2018 geçti.

2019 da geçti.

76 milyon harcandı.

Külliye bitmedi.

2020'de ek 13.5 milyon TL ödenek ayırıldı. Böylece 63 milyon TL'ye bitmesi planlanarak temeli atılan Elazığ'da “Dünya'nın en büyük dini külliyesi” için harcanan para yaklaşık 90 milyon TL'ye geldi dayandı.

★★★

Dini temsil edene bak:

Hesapsızlık.

Bol harcama.

Kibir, azamet!

Diyanet'e 2020 yılı için 11.5 milyar TL, 2021 yılı için 12.3 milyar TL ve 2022 yılı için 13.1 milyar TL ödenek verilmesi öngörüldü. Böylece Diyanet'e üç yıl için yaklaşık 37 milyar TL ayrıldı. Diyanet, bütçe büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bıraktı. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütçe büyüklükleri ile Diyanet'in gerisinde kaldılar. 2018'de 170 bin personeli bulunan ve 6.6 milyar TL personele harcayan Diyanet'in personel sayısı 179 bine yükseldi. 2020 yılında personele 9.4 milyar TL ödeme yapılması hedeflendi. Diyanet, dernek, vakıf gibi kurum ve kuruluşlara da 2020'de 39.3 milyon TL aktarmayı hedefine koydu.

Bol para!

Bol harcama!

Hutbe!

Kılıç!

Dua!

Beddua!