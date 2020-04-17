Unutkanlık bela!

Stres, depresyon.

Kaygı, kuşku.

Kafa travması.

Bellek bozulması.

Kötü beslenme.

Vitamin eksikliği.

Gereksiz bilgi yükleme.

Hafızayı çöplük yapma ve diğer birçok neden unutkanlık yaratıyor. Unutkanlık hastalığı (mitomani) siyaset tartışmasına girdi.

Kim mitoman!

Kim değil!

Fevzi Uysal, bir “unutturulanlar listesi” hazırlamış.

Uyarıcı bir liste.

★★★

Valiler; cumhurbaşkanı, bakan, parti başkanının kölesi değildi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Mahkeme yargıçları, iktidarın düşüncesine ters karar verince sürülmezlerdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Yönetenin ağzından çıkan kanun sayılmaz, ayet gibi tekrarlanmazdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Meclis'te kararlar konuşarak, tartışarak, ortak akla varılarak, azınlığın hakları da gözetilerek çıkarıldı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Kamu yönetiminde birinin yanlışını diğerinin düzelteceği mekanizmalar vardı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Kamuda işe alırken ayrım, kollama, kayırma yapılmazdı. Bilgiye, beceriye, diplomaya bakılırdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Ben, Fevzi Uysal, Eskişehir'de Tarım İl Müdürlüğü çalışanı iken ve Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği yaparken “iktidarın tarım politikasını eleştirebiliyor” ve bunu korkmadan yapabiliyordum. Bugün bunu yapanlar evlerine gidinceye kadar görevlerinden sürülüyorlar.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Öğretmenler, öğrenciler, memurlar cumhurbaşkanını siyasi gezisinde karşılamaya götürülmezlerdi. Götürüldüğünde ülke çapında skandal zorlama sayılırdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Camide iktidar partisi ya da muhalefet partisinden önde gelen biri kahvaltı vermez, ayıplanır, utanır veremezdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Cumhurbaşkanı, muhalefet partisi liderini aşağılamaz, hakaret etmez, ona “mitoman” demezdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Diyanet işleri başkanları iktidar partisine oy istemez, iktidar partisi liderinin her toplantısında ön safta görünmezdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı “Gençlik Merkezleri” iktidar partisi gençlik kolları ile iç içe çalışmazdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Valiler, “şehit cenazesine gönderilen muhalefet lideri çelengini” kaldırmazdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Parti İl Kongrelerinin yapıldığı salonları, o partinin belediyeleri temizlemezdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Kamu görevlileri, yandaş özel sektör yöneticilerinin şamar oğlanına döndürülmezdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Valiler iktidar partilerinin kendi içindeki bilgilendirme toplantılarına katılmazdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Özel sektör bakanlara, siyasilere makam aracı tahsis etmezdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

“Oy verenle, vermeyen bir olur mu” diye ayrımcılık yapılmaz ve bunun arkası salgın günlerinde muhalefet belediyesinin halka bağış hesabına el koyma sonucunu getirmezdi.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet suçu işleyenlerin makamında kaldığı hatta yükseltildiği hiç olmazdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Yandaş, hatırlı kişiler için özel yol, kavşak düzenlemeleri yapılmıyordu. İktidardaki partinin il başkanının iş yeri açılışına emniyet müdürleri, valiler, rektörler, müftüler, alay komutanları koşturmazdı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Park işletmesini belediyeye verip, seçimi kaybedince (Kırşehir) sözleşmeyi iptal eden bakanlık (Tarım ve Orman Bakanlığı) da tarihte görülmemişti.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Seçimlerde kendisini desteklemeyen personelini (Adana Tufanbeyli) çaycıya denetleten de bugüne kadar olmamıştı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Basına fotoğraf verirken parti il başkanlarının önde durup valinin arkada (Tekirdağ) durduğu rezalet hiç olmamıştı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Okullara yardım yapan muhalefet belediyelerinin görüntüleri için soruşturma açan iktidar bugüne kadar olmamıştı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Daha önce parti toplantıları, devletin bir kurumunun salonlarında gerçekleştirilmiyordu.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Hiçbir dönemde yurt dışında gezmeye gitmişken, yurt içinde kendisini sınava girmiş gibi gösteren milli eğitim müdürüne soruşturma açan vali görevden alınmamıştı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

Hiçbir dönemde yandaş valilerin lüksüne ve israfına göz yumulmamıştı.

Unuttuk.

Biz unutmadık.

Unutturulduk.

★★★

Gerçekten!

Ne çok kazanılmış değer varsa hepsi unutturuldu.

Mitomani başa bela!