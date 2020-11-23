18 yılda elimizde ne varsa özünü, cevherini, yapısını harap edip, tahrip eden, yerden yere vurup, iliğini, kemiğini eritip bitirenlerimiz. Sayın büyüklerimiz. Yönetenlerimiz. Sayın reformcularımız!

Türkiye'yi!

Dönüştürenler.

Türkiye'yi!

Bin pişman edenler.

Türkiye'yi!

Deforme edenler!

Şimdi “380 derece muhteşem dönüş” yaptınız ve “bir cilalı laf” icat ettiniz.

Reformcu oldunuz!

Genelde.

Deforme edenler gider.

Reformu gelenler yapar.

Pişkinliğe vurmaktasınız.

“Biz bozduk.”

Diyemiyorsunuz.

Gitmeyeceğiz.

Biz yapacağız.

Demektesiniz.

Pişkin reformcular: İşte size “ilk adım” önerisi… Reforma önce kendinizden başlayın.

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Reform yapmakta samimi olduğunuzu gösterecek bu öneriyi ben düşünmüş değilim. Başına bir iş gelmesin diye ismini yazmıyorum. Bir tıp doktoru okurum; “Hem Sağlık Bakanı ve hem Cumhurbaşkanı açıklamalarında inandırıcı olmaktan uzaklaştılar. Korona salgını haberlerini, kararlarını, sonuçlarını açıklamayı Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı yapmaktan vazgeçsin. Bilim Kurulu'nun temsilcisi yapsın” önerisini dile getirdi.

Güven vermiyorsunuz.

Sizi dinleyen kadın, erkek, yaşlı, genç, eğitimli, eğitimsiz, size oy vermiş, vermemiş tüm vatandaşlar, söylediklerinizi değil neyi gizlediğinizi, kullandığınız kelimelerin altında neyi sakladığınızı bulmaya çalışır oldu.

Süreci kötü yönettiniz.

Virüse yeniliyor Türkiye!

Sorumlusu siz oldunuz.

Artık, “Aya dört şeritli yol yapıyoruz” deyince size inanacak hiç kimse kalmadı.

★★★

Dünya Sağlık Örgütü sözcüleri dün “Üçüncü Dalganın” görüleceği ülkeler arasında Türkiye'yi de ilk sıralarda saydılar. Virüs değişime uğradı. Bulaşma gücünü artırdı. Kendisine hayat alanı bulduğu insan hücrelerine daha hızlı bağlanan bir yeni bulaşıcılığa dönüştü. İnsandan insana daha hızlı geçer oldu ve salgının kırana dönüşmesi tehlikesi baş gösterdi.

Sayın reformcular!

Seferberliğe “kendi ağzınıza fermuar çekme reformu” ile başlayın.

Siz susun.

Bilim kurulu konuşsun.

Aşıyı biz bulacak mıyız?

Aşı ithal edecek miyiz?

Edemezsek ne yapacağız?

Bugün kaç kişimiz ölüyor?

Kaç kişi iyileşiyor?

Bu soruların cevaplarını Bilim Kurulu'nun sözcüsü halka söylesin. Bilim Kurulu, sizin ayrım yapıp bölerek virüsle savaşta Türkiye'nin enerjisini azalttığınız; Sağlık Bakanlığı- Tabipler Birliği- Eczacılar Birliği- Veterinerler Birliği- Sağlık Çalışanları Sendikası arasında birlikteliği sağlasın. Türkiye'nin 165 bin doktoru, 200 bin hemşiresi, 1 milyondan fazla sağlık çalışanı “sözüne güvenilir açıklamalarla” virüsü yenme savaşını kazansın.

Reformcular!

Sizin susmanız:

En büyük reform!

Allah aşkına bir susun!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacaktı!

Sağlık Bakanı'nın “Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak” diyen müjdeli açıklaması çok değil 9 gün önce Sabah Gazetesi'nde büyük puntolarla ve Bakan'ın büyük boy fotoğrafıyla yer almıştı. 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli gazetede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şair Ülkü Tamer'in “İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür” dizesini paylaşarak vatandaşlara; “Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid- 19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim…” dediği yayınlandı. Bizzat Bakan'ın adıyla ve fotoğrafıyla bu umut verici müjde sadece 9 gün önceydi. 9 gün sonra bugün ölüm sayısı üç kata çıktı, durum çok ağırlaştı. Unutma!