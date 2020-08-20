Sarılırken CİCİ! Darılırken ÖCÜ!

İktidara ders olsun. Muhalefete ibret olsun. Cahile de alime de pusula olsun. Dersi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkartsın.

Biden!

Erdoğan'a sarılırken:

Cici Biden!

Dost Biden!

Kardeş Biden!

Yandaş Biden!

Diyorlardı.

Biden!

Erdoğan'a darılırken:

Öcü Biden!

Darbeci Biden!

Ahlaksız Biden!

Dengesiz Biden!

Diyorlar.

★★★

“Biden” yazılıyor;

“Baydın…” diye okunuyor.

Baydın'ın Erdoğan'a arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı, kardeşi, kadim dostu gibi sarılırken görüntülü fotoğrafının ne zaman, nerede, ne münasebetle çekildiğini merak ettiniz mi?

2016 yılında.

“Working Visit” yani “Çalışma Gezisi” demişlerdi ve Baydın, Erdoğan'a ABD'nin başkenti Washington'da sarılmıştı. Baydın, o yıllarda Başkan Obama'nın yardımcısıydı ve ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'ne göre Emperyalizm, tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin de kuzeyinde “Bir Kürt Özerk Devleti” kurmayı hedefine koymuştu. Epey de yol almışlardı fakat Kobani'de IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti), o sıralar PYD, YPG'yi bitirecek duruma gelmişti. Obama, Erdoğan'a telefon etmiş, peşmerge ellerinde silahları, otobüslerle Türkiye sınırından girmişler, kendilerine öğlen ve akşam yemeği olarak lahmacun ve kebap ısmarlanmış, kebap ile lahmacunların parası valilik bütçesinden ödenmiş, Kobani, IŞİD'den kurtarılmıştı. İşte Baydın, o sırada Obama'nın yardımcısıydı, Erdoğan da Türkiye'nin başbakanı!

Baydın sarılmıştı.

Sarılırken CİCİ!

★★★

O günlerde pek rastlanmayan bir yüksek dozlu “sarılma örneği” daha yaşamıştık. Başbakan Erdoğan ameliyat olmuş ve işte bu CİCİ Biden, Üsküdar'da Erdoğan'ı evinde hasta yatağında ayakkabılarını kapıda çıkartıp ziyaret bile etmişti.

Anlayacağınız!

O kadar CİCİ'ydi!

O yıllarda “Analar Ağlamasın” barış süreci ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi vizyonundan en verimli noktasına ulaşmış, Türk ordusunun Genelkurmay başkanı dahil kuvvet komutanlarına ve üst rütbe en seçkin subaylarına “Ergenekon-Balyoz pusuları” kurulmuş, PKK Diyarbakır şehrinin altında tüneller kazıp, silahlanırken Türk askeri kışlasından, Türk polisi karakolundan çıkamama emirleri ile hizalanmıştı. Okullardan “andımız” kaldırılmıştı.

Sarılma o günlerdeydi!

Biden sarılırken CİCİ'ydi!

★★★

Darılma, Erdoğan'ın Haziran seçimlerinde halk desteğini kaybedip, partisi tek başına iktidar olamayacak duruma düşünce tavır değiştirmesiyle başladı. “Analar Ağlamasın”a son verildi. Dolmabahçe'de kurulan masa devrildi, Diyarbakır'ın altına oyulmuş terör tünelleri bombalandı. İşte o zaman mister Baydın da darılma belirtileri ortaya çıktı.

Sarılırken CİCİ'ydi!

Darılırken ÖCÜ oldu!

Oysa Emperyalizm; “sarılırken de öcü, darılırken de öcü”dür. Onun size “cici görünmesi” sizi aldattığının, kullandığının kanıtıdır, belgesidir, işaretidir. Son örnek, bunun ispatıdır.

Emperyalizm, sizi kullandı.

Gerçeği söyleyin!

Halk sizden de duysun!