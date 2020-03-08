Yüze göze bulaştı.

Avrupa'yı kendi değerleri ile vurmak hesabı da geri tepti. Sınır kapısında ülkemizi yönetenler açısından “utanç verici” bir tablo ortaya çıktı!

Savaştan.

Ölümden.

Baskından.

Diktatörden.

Yoksulluktan.

Kaçmışlar ve bizim ülkemize sığınmışlardı. Türkiye onlara; “Benim evim, senin evindir” diyen yüce insanlık göstermiş, çocukları okullarımıza gitmeye başlamış, iş bulmuşlar; alın terlerini ucuza satarak söz gelimi Türk vatandaşının 1 liraya yaptığı işi 25 kuruşa yaparak kendilerine bir geçim yolu da tutturmuşlardı. Yanlışsa ve ülkenin imkanlarını zorluyorsa baştan izin vermeyecektiniz!

8 yıldır buradalar.

Şimdi bu insanlar; Yunanistan deniz ve kara sınırında “ittirme gücü ile tıkama kuvveti arasında” sıkışıp kaldılar.

İnsanlık öldü!

★★★

Yunan polisi vuruyor.

Dövüyor.

Kurşunluyor.

Don gömlek soyuyor.

Türkiye'ye geri püskürtüyor. Türkiye'yi yönetenler de sınıra Özel Harekat Polisi'ni (PÖH) getirip, İçişleri Bakanı'nın kendi bulduğu deyimle “tıkama yaparak” püskürtülenleri geri Yunanistan'a (Avrupa'ya) ittiriyor.

Tabloya bak.

Bak, bak.

Otur ağla!

İnsanlık hırpalanıyor.

★★★

Tutmadı plan.

Bizim ülkemizi yönetenler (Cumhurbaşkanı- İçişleri Bakanı ve diğerleri) düşündüler ki, Avrupa'nın değerleri ile Avrupa'yı utandırabilir, istediğimizi elde edebiliriz. Avrupa'nın Suriye konusunda ve daha fazla “mülteci yardımı almak” yolunda Türkiye'nin yanında yer almasını sağlayabiliriz.

Hesap buydu.

Hesap tutmadı.

★★★

Avrupa değerleri:

Yaşama hakkı.

İnsanlık erdemi.

Kardeşlik.

Çaresize el uzatma.

Yüksek ahlak.

Sığınma hakkına saygı.

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ve Cenevre Sözleşmesi'ne” uymak. Avrupa değerleri böyle sıralanıp gidiyor. Avrupa Birliği, Avrupa değerlerinin değil Yunanistan'ın arkasında durdu ve “kapısına gelmiş insanları döverek, vurarak, tazyikli su fışkırtıp biber gazı sıkarak ve hatta don gömlek soyarak geri Türkiye'ye püskürtülmesine” destek verdi.

Sonuç ortada.

AB'nin liderleri başta Almanya Başbakanı Merkel, “Türkiye Avrupa'ya gelmek isteyen insanları şantaj olarak kullanıyor” diye savunmaya ve karşı suçlamaya geçti.

★★★

Avrupa!

İnsanlığından utansın.

Medeniyet buysa!

Medeniyeti batsın.

Tamam da.

Bizim ülkemizi yönetenler açısından da “utanç verici” bir tablo ortaya çıktı: “Hayatım tehlikede” diyerek Türkiye'ye sığınmış sonra da “Avrupa'da daha iyi hayat var…” arzusuna düşmüş insanları sınır kapılarına yığarak AB'ye insanlık öğretmeye kalktılar.

Yüze göze bulaştı.