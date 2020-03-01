Gerçek kişiler için vergi rehberi

Gelir Vergisi mükellefleri için mart ayı, vergi ayıdır. Ülkemizde faal gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2019 tarihi itibariyle 1 milyon 964 bin 548'dir. Sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef sayısının Aralık 2019 tarihi itibariyle 2 milyon 30 bin 265 olduğu dikkate alındığında; Mart 2020'de beyanname verecek mükellef sayısı, 4 milyonun üzerinde olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı bütçe vergi geliri tahsilat hedefinin %23'lük bölümünü, gelir vergisinden yapmayı hedeflemektedir.

Verilecek beyannameler ile ilgili 4 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren:

1-Gelir vergisine tabi gelirler nelerdir?

2-Mesken kira gelirleri nasıl beyan edilecek?

3-İşyeri kira geliri elde edenler beyanname verecek mi?

4-Hangi ücret gelirleri için beyanname verilecek?

5-Menkul sermaye iradı elde edenler beyanname verecek mi?

6-Evini satan vergi ödeyecek mi?

7-Yıllık beyannameye dâhil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir?

gibi birçok konu başta olmak üzere; Gelir Vergisi ile ilgili beyanname öncesi özet bilgileri, okurlarımızla bu köşede paylaşacağım.

“Gerçek Kişiler İçin Beyanname Rehberi” yazı dizimiz ile ilgili olarak, SÖZCÜ okurlarından e-posta yoluyla gelen soruları da, zaman zaman köşemde yanıtlayacağım.

Yarın başlıyoruz.