Güçlü Türk kadının Londra temsilcisi

Hep yurt dışında iyi temsil edilmediğimizden yakınıp dururuz. Fakat Türk kamuoyunun bilmediği, tanımadığı öyle kahraman insanlarımız var ki, dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'yi devlet görevlilerinden daha iyi temsil ediyor.

Onların fedakârca çabaları her türlü övgüye değer.

İşte bu fedakâr insanlardan birinin kaybı ile derin bir üzüntü yaşadım.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, önceki gün bana gönderdiği mesajda “Hepimizin başı sağ olsun. Turan Erdemgil ağabeyimizi kaybettik. Onun ani vefatı hepimizi derin üzüntüye sevk etti. Acımız büyüktür. Uğurlar olsun güzel, aydınlık insan, seni çok özleyeceğiz, ışığın bol olsun” dedi.

Turan Erdemgil, İngiltere'de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Onur Kurulu Başkanı idi. Atatürkçü düşüncenin gelişmesi ve büyümesi için son nefesine kadar mücadele eden Erdemgil uzun yıllar TRT televizyonunda görev yapmıştı. Son görevi Londra'da, ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Dünya Servisi Türkçe Bölümü'nün yayın sunuculuğuydu.

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Londra'dan bana bu haberi bildiren Jale Özer, Türk kadının Londra'da güçlü bir temsilcisi…

Onun büyük çabalarıyla 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarımız İngiltere'de, tüm yabancı ülkelerden, hatta Türkiye'den bile daha coşkulu kutlanıyor.

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Başta, “Atatürk'ün Yanı Başında” kitabının yazarı Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı M. Kemal Ulusu olmak üzere birçok dostum bana Jale Özer'in Londra'da Türkiye'yi tanıtım faaliyetlerini anlattı.

“Atatürk Society United Kingdom” yani “Birleşik Krallık Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı” olan Jale Özer, Atatürk sevdalısı, yiğit, yurtsever bir Türk kadını…

Uzun yıllardır Londra'da yaşayan Jale Özer'in yönetim kurulu başkanı olduğu İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği 23 yıldır faaliyet gösteriyor. (yonetim@ataturk.org.uk)

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Jale Özer, aynı zamanda “İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı”… Türkiye'ye fahri büyükelçi gibi hizmet ediyor.

Korona salgını günlerinde bile çalışmalarını aynı hızla sürdüren Jale Özer, Londra'da Türk kadının gücünü temsil ediyor.

Türkiye Ege'de ne yapmalı?

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım,“Kamuoyuna zafer diye sunulan ‘Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Muhtırası'nın artçı sarsıntıları devam ediyor” diyor ve ekliyor:

“Muhtıra ile Girit Adası etrafındaki adalarımız ile birlikte 80 bin kilometrekarelik Türk kıta sahanlığı da Yunanistan'a terk edilmişti…

Bu durumu değerlendiren Yunanistan, 6 Ağustos 2020'de Mısır ile ‘Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması” imzaladı.

Yunanistan'ın 6 Ağustos'ta belirlediği Münhasır Ekonomik Bölge Sınırları, Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alıyor. Ayrıca Yunanistan, 2004 yılında işgal ettiği Girit Adası'nın etrafında bulunan Dionisades ve Koufonisi adalarının kıta sahanlığını da kendi deniz sınırların içine kattı.

Dionisades ve Koufonisi adaları Yunanistan'ın işgal ettiği 18 Türk Adası arasında bulunuyor.

Bu durumda Türkiye ne yapmalı?

Yunanistan iddialarını ve ekonomik bölge tezlerini işgal ettiği Türk adaları ile Girit Adası ve 12 Ada grubunda yer alan Çoban, Kerpe, Rodos ve Meis adalarına dayandırıyor.

Türkiye, başta 1923 Lozan Antlaşması olmak üzere, taraf olduğu uluslararası antlaşmalardaki hak ve menfaatlerine sahip çıkarak bölgedeki egemenlik haklarını yeniden tesis etmelidir.”

Ümit Yalım böyle diyor… Fakat… 18 Türk Adası'nın göz göre göre işgaline hiç ses çıkartmayan günümüzün iktidarı bu basireti gösterebilir mi?

Pek umudumuz yok ama yine de “Allah'tan ümit kesilmez!” diye bekliyoruz!

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkemizde hazin esen tek bir rüzgâr biliyorum: “Ortak kaderimiz!”