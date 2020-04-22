Ülke yönetiminden memnun musunuz, yoksa şikâyetçi mi?

Tabii ki memnun olan da vardır, olmayan da…

Toplum olarak sıkıntılıyız. Ekonomik göstergeler umut vermiyor.

Demokratik özgürlüklerden uzağız. Eli bıçaklılar, hırsızlar, soyguncular cezaevinden çıkıyor, düşünce ve fikir suçluları ise içeride bırakılıyor. Batı demokrasisinden koptuk. Şu gerçeği kabul etmek zorundayız:

“Kimi seçersen, öyle yönetilirsin!”

Bu söz, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait… 30 yıl önce söylemişti…

Ölümünün 27'nci yıl dönümünde Turgut Özal'ı anmak amacıyla yazdığım iki yazı nedeniyle arayan Özal'ın Ulaştırma Bakanı İbrahim Özdemir'le kısa bir telefon sohbeti yaptık…

“Siz, iktidarı döneminde Turgut Bey'i eleştiren gazetecilerden birisiniz ama hakkaniyetten hiç ayrılmadınız, gerçekleri dile getirdiniz. Ölümünden 27 yıl sonra bile rahmetliyi iyi yanlarıyla anmak, sizin olaylara objektif bakışınızın sonucudur. Özal, Türkiye'de sayısız yeniliğe imzasını atmış bir devlet adamıdır. Kamuoyuna onu iyi yanlarıyla bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Sohbet sırasında “Günümüz için ne düşünüyorsunuz?” dedim.

İbrahim Özdemir hiç tereddüt etmeden “Size rahmetli Turgut Özal'ın bir sözü ile cevap vereceğim” dedi ve ekledi:

“Kimi seçersen, öyle yönetilirsin!”

Bu sözlerin sahibi 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı bir kez daha rahmetle andık.

100'üncü yıla haksızlık!

Yarın 23 Nisan 2020… Bundan tam 100 yıl önce 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve ulusumuzun egemenliği, dost ve düşman herkese ilan edilmişti…

1921 yılında ulusal bayram yapılan 23 Nisan, daha sonra da Mustafa Kemal tarafından çocuklara armağan edildi ve o tarihten sonra “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaya başlandı.

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Yarın, Meclis'in açılışının 100'üncü yıldönümü… Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 100 yıl önemli bir kilometre taşıdır ve coşkuyla kutlanması gerekir. Peki, kutlayacak mıyız? Maalesef hayır!

Koronavirüs salgını iktidarın işine geldi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde (yarın) sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yarını takip eden günler de Pazar gecesi saat 24.00'e kadar yasak kapsamında… Dolaysıyla halkımız 23 Nisan'ı kutlayamayacak.

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Kadıköy Belediyesi, çalışan görevlilerden oluşan bir orkestrayı, kendilerine ait üstü açık bir otobüsle mahallelerin arasında dolaştırarak, çocuklar için uzaktan da olsa bir şenlik düzenlemek istedi… Fakat…

Kadıköy Kaymakamı “Yassak!” dedi…

“Neden yasak?” diye sormaya gerek yok!

Neden olduğu belli değil mi? Koronavirüs olmasa mutlaka başka bir bahane bulunurdu…

Bu iktidarın ulusal bayramlara karşı ne yazık ki bir alerjisi var.

Geçmiş yıllarda da 23 Nisan, 19 Mayıs gibi ulusal bayramlar, çeşitli nedenler ileri sürülerek savsaklanmıştı!

Bu yıl, koronavirüs salgını olmasa da büyük bir ihtimalle, başka bir sebep icat edilecekti!

“Yarınlar bizim, inan”

Türk milletinin iradesini temsil eden 23 Nisan, Milli Mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve mili iradeyi ifade eder.

Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi ve orkestra şefi Doç. Dr. Mehmet Efe “23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı” besteledi. Sözleri şöyle:

Gözlerimde ışık gibi,

Bağımsızlık hediyesi,

Uyandırır bir bayrama,

Bu dünyada bir tek bizi.

Gurur bizim, inanç bizim,

Yarınlar bizim sen buna inan,

Ata'mızdan armağan,

Yüzyıllar yaşa, 23 Nisan.

GÜNÜN SÖZÜ

Toplumun yarısı bu kadar el etek öptükten sonra olacağı budur!