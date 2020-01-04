Meclis karar verdi, Libya'ya asker yolluyoruz!

Libya neresi, Türkiye neresi?

Aslında Meclis'in değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı bu…

Meclis'e düşen görev sadece AKP ve MHP oyları ile bu kararı onaylamak…

Libya'ya asker göndermenin sorumluluğu Meclis'le paylaşılmak istendi!

Libya tehlikeli bir serüven… Ne olacağı, nasıl sonuçlanacağı belli değil.

Libya'daki iç savaşta Türkiye'nin taraf olması doğru mudur? Ya da ne kadar doğrudur? Bu ciddi olarak tartışılması gereken bir konu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak için oradayız” diyor.

Kimler, ne gibi oyunlar oynuyor, pek bilinmiyor. Fuat Oktay, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de yaptığı anlaşmalardan bahsediyor olmalı.

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İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, Meclis'teki konuşmasında Libya macerasının tehlikelerini anlatarak “Rusya, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan General Hafter'i destekliyor. Bu tezkerenin en vahim sonuçlarından biri Rusya ile karşı karşıya gelecek olmamızdır. Libya macerası, Mehmetçiği, Vietnamvari bir çatışmanın içinde bırakabilir” uyarısında bulundu.

6 milyon nüfuslu Libya'da şu anda siyasi, bir kaos yaşanıyor.

Çarpışan iki büyük güç var:

1) Sarraj'a bağlı Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri.

2) General Hafter'e bağlı güçler.

Diğer milis grupların önemli bir gücü yok!

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı Sarraj, Trablus ve Misrata bölgelerini kontrol ediyor Buralardaki yerel milis güçlerinin yanı sıra İHVAN (İhvan El Müslimin) örgütü de tüm gücüyle Sarraj'ı destekliyor.

İHVAN örgütünün Türkçe karşılığı Müslüman Kardeşler Örgütü'dür.

Ankara kulislerinde “Türk askeri aslında İHVAN Örgütü'ne yardım için Libya'ya gidiyor” iddiaları dolaşıyor.

İHVAN (Müslüman Kardeşler Örgütü) 1928 yılında Mısır'da kuruldu. Şu anda birçok ülke İHVAN'ı terör örgütü olarak kabul ediyor.

Türk askeri, Libya'ya İhvancı Sarraj'ı savunmak için gönderiliyor.

Balıklama daldığımız Suriye bataklığından ders almış olmamız lâzım ama durum öyle olmadığını gösteriyor. 5 milyon Suriyeliye ek olarak Libya'dan da bir milyon sığınmacı gelirse bilmem ne yapacağız?

Bu satırları yazarken aklıma, Ege'de Yunan işgali altındaki Türk adaları geldi. Vatan toprakları için kılımızı kıpırdatmadığımızı düşündüm, yüreğim dağlandı!

İşgal edilen Türk adaları yüreğimizi yakıyor!

Halen yurt dışı ülkelerde 50 bin dolayında Türk askeri bulunuyor.

Mehmetçik'in görev yaptığı ülkeler şunlar:

Kuzey Kıbrıs, Suriye, Irak, Afganistan, Azerbaycan, Katar, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek, Kosova, Somali, Sudan.

Şimdi, Libya'ya gidiyoruz.

Dört bir yana asker yolluyoruz ama Ege'de burnumuzun dibindeki Türk adalarının işgaline gık bile demiyoruz.

Sahi, vatan topraklarımız olan Ege'deki 18 ada ve bir kayalık, Trablus'taki İHVAN Örütü'nden daha az mı değerli?

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Bir vatandaş olarak günümüzün iktidarına soruyorum:

Ege Denizi'ndeki Türk adalarında Yunan bayrağının dalgalanması, ülkemizi yönetenleri hiç mi rahatsız etmiyor?

O adaları vatan toprakları kabul etmiyorlar mı? Ya da bilmediğimiz başka sebepler mi var?

Sen kalk, Suriye, Irak, Katar, Afganistan, Somali, Sudan gibi birçok ülkeye asker gönder, fakat Ege adalarının işgaline göz yum!

Bu durum her yurtseverin yüreğini yakıyor!

Ege adalarını kurtarmak için adım atmak kimsenin aklına gelmiyor mu?

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