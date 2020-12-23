Sarıgül’ün umreye gönderdiği adam

Ülkemizde siyaset her geçen gün biraz daha hareketleniyor.

Parti üstüne parti kuruluyor.

Türkiye'nin bu kadar çok partiye ihtiyacı var mı? Bu ayrı bir tartışma konusu ve sorunun en doğru cevabı sandıkta verilecek.

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül'ün yeni kurduğu bir parti.

Genel Merkez önceki gün Ankara'da törenle açıldı. Açılışın ardından yapılan oylamada Sarıgül, 50 kurucu üyenin tamamının oyunu alarak Genel Başkan seçildi.

Parti kurucularının ilk iş olarak Ankıtkabir'i ziyaret etmesi ve özel defteri imzalayan Sarıgül'ün “Atam, evlâtların bugün göreve başlıyor” diye yazması önemli.

TDP'liler “Bu parti Türkiye'yi değiştirecek” iddiasında…

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Birkaç yıl önce Muş, Bingöl, Bitlis gibi illere gitmiş, o bölgeleri dolaşmıştım.

Gezide çok dikkatimi çeken olaylardan biri, Mustafa Sarıgül'e gösterilen ilgiydi. Bunu bizzat gördüm, yaşadım…

Hiç unutmam… Bingöl'de yaşlıca bir adam “Çare Sarıgül…” diyor, başka hiçbir siyasinin adını ağzına almıyordu.

Merak ettiğim için “Adın ne ağam? Nereden geliyor bu Sarıgül sevdası?” diye sordum. Adam:

“Adım Abdülkerim… Sarıgül beni ve arkadaşlarımı umreye yolladı. Hayatımız boyunca gidemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz kutsal toprakları onun sayesinde gördük” dedi.

Sarıgül'ün uzun yıllardır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi insanlarına bu tür yatırımlar yaptığını bilmiyordum.

Sarıgül, Anadolu illerinde hayli popüler.

Sanıyorum şimdi, ektiğini biçmek istiyor.

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“Bizim siyasetimiz lâf değil icraat, dert değil çare siyasetidir” diyen Sarıgül'ün AKP iktidarı için söylediği şu söz ilginç:

“Bu iktidar yoruldu, heyecanı bitti… AKP artık dünkü gazetedir, bayatlamıştır, kimse okumaz!”

Sarıgül kendi partisi hakkında da şöyle diyor:

“‘Partiniz sağda mı, solda mı?' diye soranlar var. Cevabımız net:

– Sağ-sol siyaseti bitmiştir. Biz Türkiye siyaseti yapacağız.

– Güzel ülkemiz birçok alanda can çekişiyor!

– Memur, işçi, çiftçi, esnaf, öğretmen, öğrenci, doktor, mühendis… Kimi dinleseniz her kesimden feryatlar yükseliyor.

– Arka arkaya yapılan zamlar nedeniyle evlerde tencereler boş kaynıyor.

– İşadamının umudu bitmiş, gençler işsizlikten kırılıyor…

– Ülkede her türlü haksızlık, adaletsizlik zirve yapmışsa, tehlike çanları çalıyor demektir.

– Koskoca bir ülkenin çaresizliğe sürüklenmesine seyirci mi kalacağız?

– Dertlere çare aramak üzere yola çıktık.

– TDP, Türkiye'nin önüne yeni, bir yol açacak, tükenmiş umutlar yeniden yeşerecek!”

TEBESSÜM

Sosyal adalet dedikleri…

İktidar kanadında “Reformlardan ve sosyal adalet” lâflarından geçilmiyor!

“Adalet” sözü güzel tabii ki… Fakat, adalet anlayışları nedir?

Nakledeceğimiz fıkra bunu anlatıyor.

Aslan, eşek ve tilki ava çıkmışlar ve bir geyiği avlayıp gelmişler.

Aslan “Şunu âdil bir şekilde pay edin” diye emretmiş.

Eşek, avı üç eşit parçaya bölmüş, herkesin payını vermiş ama aslan beğenmeyip kükremiş:

“Hani lan benim aslan payım?”

Eşek, eşekliğinden olacak anlamamış:

“Ne demek aslan payı?”

Aslan kızıp bir pençede eşeği parçalamış, sonra tilkiye dönmüş:

“Hadi, sen pay et.”

“Efendim” demiş tilki “Sizin olduğunuz yerde pay etmek ne demek? Hepsi sizin, buyurun!”

Aslan hayretle sormuş:

“Sen bu âdil paylaşmayı nereden öğrendin?”

Tilki, cansız yatan eşeği göstererek:

“Eşeğin akıbetinden öğrendim” demiş “Bunun adına da sosyal adalet diyorlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hak, adalet ve eşitlik ilkeleri, kuvvetlilerin umurunda bile değildir!