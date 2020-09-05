Ülkem adına çok üzüldüm!

Hep aklıma geliyor… Referandumdan önce neler neler söylemişlerdi?

Güya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk ekonomisini uçuşa geçirecekti. Hızlı kararlar alınacak, Türkiye'nin tüm sorunları şipşak halledilecekti…

İki yıl geçti… Şimdi soralım:

Öyle mi oldu?

Ne gezer? Tam tersine ekonomi çöktü, sorunların çözülmesi ve işlerin iyileştirilmesine ilişkin hiçbir gelişme olmadı.

Tüm kararlar ve işler Tek Adam'a bağlandığı için, iktidar kadroları ülke sorunlarına çözüm üretme yeteneğini kaybetti!

Akla ve liyakate son derece ihtiyaç varken, işler ehline değil, eşe-dosta, yandaşa verildi.

Gidişat hiç iyi değil ne yazık ki…

Fakat “iyi gittiğini” söylüyorlar… Ve milleti buna inandırmak için rakamları eğip büküyor, masa başında yaratılan yanıltıcı istatistiklerle günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Fakat… Ah şu kalleş DOLAR… Yatacak yeri yok hınzırın… Bir türlü söz dinlemiyor, sürekli artarak bizimkilerin sözlerini yalanlıyor!

Dolar arttıkça piyasalar çalkalanıyor.

Kurlar yükseliyor…

Faizler yükseliyor…

Yaz aylarında düşmesi gereken enflasyon tam tersine artıyor!

Sabit gelirlilerin hali perişan!

Ne olacak peki?

Bir şey olacağı yok… Bu sefalete alışacağız!

Türkiye'nin bünyesine uymayan CHS (yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) muhterem halkımızın yüzde 52.6 oyu ile geçti başımıza…

Siyaset bilimciler, hiçbir uygar ülkede olmayan bu sistemin, ülkemizin siyasi ve ekonomik geleceğini riske soktuğu, sıkıntıların daha da artacağı görüşünde…

Tekrar tekrar soruyoruz: Ne olacak bu milletin hali?

★★★

Yeditepe Üniversitesi'nin MAK Danışmanlık'la birlikte gerçekleştirdiği “Gençlik Araştırması” nın sonuçlarına göre:

Ülkemizin geleceği için büyük umutlar bağladığımız gençlerimizin yüzde 76'sı Türkiye'de değil, yurt dışında başka bir ülkede (Demokratik Batı ülkelerinden birinde) yaşamak istiyor. Neden?

Burada kendilerine iyi bir gelecek göremiyor, yurt dışında daha iyi yaşam fırsatı bulacaklarına inanıyorlar.

Memleketimizde her iki gençten biri mutsuz olduğunu söylüyor.

Gençlerimizin yüzde 77'si “Yeteneğimiz olacağına, torpilimiz olsaydı çok daha kolay iş bulurduk” diyor.

Tabii ki her şey yalnız para değil… Gençler, hem özgürlük, hem hukuk, hem de liyakatin ön plana alınmasını istiyor.

Anketin sonuçlarına, ülkem adına çok üzüldüm doğrusu!

Hoş geldin Erdoğan Aktaş

SÖZCÜ ailesine katılan Erdoğan Aktaş kardeşime “Aramıza hoş geldin” diyorum.

Haberci, televizyon yöneticisi ve programcı olarak kendini tüm medya camiasına kabul ettiren Erdoğan Aktaş, SÖZCÜ TV için kolları sıvadı.

SÖZCÜ TV, pek yakında yayın hayatına başlayacak ve ülkemizde önemli bir yayın boşluğunu dolduracak.

İşte, Türkiye'nin bu yeni ve dinamik kanalında, Genel Müdür ve Genel Yayın Müdürlüğü görevlerini Erdoğan Aktaş yapacak.

53 yaşındaki Aktaş, 26 yaşından beri, muhabir, yönetici, Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür olarak görev yapıyor… Çok usta bir televizyoncu… SÖZCÜ TV'nin tiryakisi olacaksınız.

TEBESSÜM

Mobilya ticareti!

Maliye Bakanı çıktığı bir yurt gezisinde işçinin birine:

“Geçinebiliyor musun sevgili vatandaşım?” diye sormuş.

“Ek iş yapıyorum efendim… Mobilya satıyorum!” diye yanıt vermiş işçi…

“Peki işler nasıl?” diye sormuş Bakan… İşçi:

“İyi sayılır efendim” demiş ve eklemiş…

“Fakat efendim, evdeki mobilyalar bittikten sonra ailece ne yaparız bilemiyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hürriyet, istiklal ve bağımsızlık, milletimizin vazgeçilmez değeridir!