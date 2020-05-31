Yetti artık!

Büyüğüne saygısı olmayanların, kendilerine de saygıları olmaz!

Bunlar yaşlılığı ölümden daha korkunç yaptılar!

65 yaş üzerinde olanlara yapılan haksız muamele nedeniyle yollanan tepki mesajları yağmur gibi yağıyor.

65 yaş üzerinde olanlara, sanki salgının esas sorumlusu onlarmış gibi bir ayrıcalıkla davranılıp, sokağa çıkma yasağını ısrarla, inatla devam ettiriyor, sadece pazar günleri saat 14.00 ile 20.00 arasında lütfen izin veriyorlar!

Getirilen yasaklarla birlikte bu yaş grubunun uğramadığı hakaret kalmadı. Bankalardan kendi paralarını bile çekmekten aciz hale getirildiler!

“Taşıyıcı, riskli grup, korunmaya muhtaç acınacak zavallılar” olarak nitelenen bu insanlar toplumsal hayattan âdeta dışlandılar!

Yaşlı ve yurtsever birçok okurum “Sokağa çıkamadığımız için 31 Mayıs'a kadar yatırılması gereken Emlak Vergimizi bile yatıramadık” diye üzülüyor ve “Şimdi bize zamanında yatırmadık diye cezalı vergi mi ödetecekler? Böyle bir insafsızlık yaparlar mı?” diye soruyorlar.

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65 yaş üstündeki grubun büyük kısmı eğitimli, bilgili, hali vakti yerinde, ev-bark sahibi insanlardan oluşuyor. Kimsenin onları korumak adına işgüzarlık yapması, haklarını kısıtlaması gerekmiyor.

Yapılan iş Anayasa'ya aykırıdır!

65 yaş üstüne getirilen yasağı iki aydır sürdürenler, iyilik yapalım derken belki de farkında olmadan onların sağlığını bozdular.

Bu grup insanımız ihtiyaçlarını gideremedi, gerekli sağlık kontrollerini yaptıramadı, ruhsal ve fiziksel bakımdan çöktü!

Dünyadaki tüm uygar ülkelerin hiçbirinde böyle antidemokratik bir yasak yok!

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Bugün ülke yönetiminde olanların bir bölümü de 65 yaş üstünde. Böyle olduğu halde onlara yasak yok! O kişiler koca devleti yönetiyor ama 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini bile yönetemiyor, öyle mi?

Unutulmasın ki, en güvenilir kişiler eski dostlardır. En güzel içilenler eski şaraplardır. En rahat okunanlar da eski yazarlardır.

Yetti artık! 65 yaş üstü yurttaşlara yapılan haksızlığa bir an önce son verilmeli!

İşkenceye son verin!

65 yaş üstündeki gruptan bir okurum yolladığı mesajda:

“Bizler kimsenin maymunu değiliz!” diyor.

Bir başka okurum “İki aylık işkence yetmez mi?” diye soruyor.

65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma yasağı hakkında gönderdikleri tepki mesajlarından örnekler vermek istiyorum… İlgililer ve yetkililer bunlardan bir fikir edinirler herhalde… Okuyalım:

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– “Biz kendimize yeteriz. Bu böyle biline…”

– “Herhangi zihinsel bir engelimiz yok çok şükür. Uzayan bu yasak niye?”

– “Bizler bilgi ve tecrübelerimizle, yaşam birikimimizle, akıl gücümüzle, önemli, işler başarmış bir kitleyiz. Zavallı, aciz ve yetersiz değiliz. Beyin, beden ve ruh olarak çalışmaya devam ediyoruz.”

– “İki aydır suskunluğumuz efendiliğimizdendir. Toplumun en dikkatli, en bilgili ve en duyarlı kesimi olduğumuzu bilmeniz gerekir.”

– “Bizlere yapılanları insan haklarına aykırı buluyor ve şiddetle protesto ediyoruz.”

– “Haftada bir gün, pazar günleri, köpek gezdirir gibi gezi programlarını alıp başınıza çalın!”

– “Biz ne yapıp, ne yapmayacağımızın bilincindeyiz. Uygar ülkelerde olduğu gibi, toplumu riske atmadan, gerekli koruma önlemlerini alarak özgür irademizle hareket etmek hakkımız…”

– “Anayasal hakkımızı elimizden almanız suçtur!”

– “Hak ve yetkilerinizi aşmayın!”

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65 yaş üstü okurlarımızdan gelen tepkiler böyle…

Anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde herkese yapılan uygulama ne ise kendilerine de öyle yapılmasını istiyor ve bize “Sesimizi duyurun” diyorlar.

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta yaşlılık değil, yalnızlık büyük acıdır!