Referandumda kazanamayınca bakın ne yaptılar?

Mars yüzeyinde bulunan toprak yapısıyla benzer özellikler taşıdığı bilim adamları tarafından belirtilen Burdur'daki Salda Gölü, bembeyaz kumsallarıyla benzersiz bir görsel şölen oluşturuyor. Bilenler, Maldiv Adaları'na da benzetiyor. O kadar çok özelliği var ki bu yapıda bir göl sadece Türkiye ve bir benzeri de Kanada'da bulunuyor.

Dünyanın en özel göllerinden biri sayılan Salda Gölü, 1989'da birinci derecede sit alanı olarak kabul edildi. 1992'de koruma derecesi düşürüldü. Sulak alan koruma bölgesi olarak belirlendi ve bu durum Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylandı.

MİTİNGDE AÇIKLADI

Göl, bugünkü gibi üne kavuşmadığı dönemde Düden Deresi Kayadibi Mevkii'nde Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan sulama göleti hakkında Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, 27 Temmuz 2015 tarihinde yazılı soru önergesi verdi. Sonrasında gölet dava konusu edildi ve yapımı durduruldu.

Yerel seçim öncesinde Burdur'a miting düzenleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasını düşündüklerini söyledi. TOKİ'ye “İkinci 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde daha önce çalışmalarına başlanmış olan millet bahçelerinin 81 ilde yaygınlaştırılmasına yönelik projenin yürütülmesi için yetki verildi.

14 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararı ile Salda Gölü, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi. Kararın yayım tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış, inşaatı subasman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre “devam edilir” denilmiş.

SONUCU BEKLEMEDEN

10 Temmuz 2019'da Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi imar planları ile ilgili, Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün internet sitesinde ihale duyurusu yapıldı. Bunun usulsüz ve yasal düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle Yeşilova sakinleri ve Mimarlar Odası tarafından ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Isparta İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.

Askı ve itiraz süresi dolmadan 31 Temmuz 2019 tarihinde TOKİ Başkanlığı tarafından Salda Gölü'ne yoğun ziyaretçi baskısının bu alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapıldığı söylenen millet bahçesi ihalesine 7 firma katıldı. 16 Ağustos 2019'da Isparta İdare Mahkemesi yetkisizlik kararı verdi, dosya Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

7 Ekim'de, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi imar planı değiştirildi. İhaleye eski plana uygun çıkıldığı gerekçe gösterildi ve ihale iptal edildi. İhalenin iptaline ilişkin dava Ankara'da devam ederken, Yeşilova sakinleri yeniden düzenlenen imar planlarının iptali istemiyle bakanlık aleyhinde Isparta Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne 8 Ekim 2019 tarihinde dava açtı.

Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava, 29 Kasım 2019 tarihinde Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi tarafından, ihale işleminin ve ihale onayının mevzuata uygunluğu gerekçe gösterilerek reddedildi. Ayrıca kararda proje ve ÇED kararı olmamasına ilişkin iddiaların bu davada incelenemeyeceği belirtildi.

REFERANDUM OYUNU

8 Aralık 2019'da Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi'nin köy olma talebinin karşılanması amacıyla referandum yapıldı. Bunun sonucunda 145 evet oyuna karşılık 238 hayır oyu ile Kayadibi Mahalle olarak kaldı. Kayadibi Mahallesi, CHP'li belediyenin göl kıyısında tek söz ve yetki sahibi olduğu bir alan olup, mahallenin köy statüsüne dönüşmesi halinde belediyenin göl kıyısında yetkileri Burdur İl Özel İdaresi'ne devredilecekti.

7 Şubat 2020'de Burdur İl Genel Meclisi toplantısında, Yeşilova -Kayadibi Mahallesi'nin Yeşilova Belediyesi'nden ayrılarak köy statüsü almasının uygun olacağı yönünde karar alındı. “Bizim tek gücümüz milletimizin gücü” diyenler sandıktan çıkan sonuca aykırı karar aldı.

NASIL KORUYACAKSINIZ?

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, “Salda Gölü kapalı bir tatlı su ekosistemidir. Yani kendi kendini temizleyebilmek gibi bir yeteneğe sahip değildir. Hedeflenen 1.5 milyon ziyaretçinin göle bırakacağı atıklardan ya da en azından vücuduna sürdüğü güneş yağından gölü nasıl koruyacaksınız? Salda Gölü, ‘Doğal sit alanı' iken yasada belirtmesine rağmen ‘Koruma' tedbirleri neden alınmamış ya da uygulanmamıştır? Millet bahçesi projesinde 4 bin 413 metrekare inşaat alanı var. Ancak toplamda 7 bin 902 metrekare inşaat alanı mevcut. 3 bin 489 metrekare alanı neden ve neye hizmet için rezerv alanı olarak tutmaktasınız?” diye soruyor.

Soruyor da anlayan kim, dinleyen kim? Referandumda ret kararı çıkmıyor, bu kez oy çokluğuna güvenip, mahalleyi köy yapıyorlar. Bununla nasıl başa

çıksınlar?