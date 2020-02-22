Adım adım “SES” veren kadın dayanışması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2011 yılında imzalanan ve “İstanbul Sözleşmesi” taaahütlerini; rafa kaldırmada azmi ne sır, ne de AKP çevrelerinde bugün ortaya çıkmış bir tepki…

İstanbul Sözlemesi; 2017 yılından beri adım adım Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) programlarından çıkarıldı bile…

AKP'yi kuşatan dinciler; tam adı ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan uluslararası taahhüde neden karşı?

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Bir: İstanbul Sözleşmesi “toplumsal cinsiyet eşitliği” vaad ediyor ve bu kapsama 3'üncü cins olarak anılan kesimler de giriyor…

AKP liderliği kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan; katledilen, ötekileştirilen, ekonomik ve fiziksel şiddete uğrayan insanlarla arasına duvar örüyor.

İki: Yine söz konusu sözleşmenin tersine, kadınların çocuk yaşta (15-18) evliliğini savunuyor.

Üç: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin öngördüğü “kadın-erkek eşitliği” kavramına itirazları var.

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AKP'li Meclis; kız çocuğunun evlilik yaşını “en iyimser yaklaşımla” 15'e kadar indirmek istiyor.

Kadınları tecavüzcüsüyle evlendirmeyi sağlamak için hazırladığı yasa taslağını raftan indirdi, indirecek…

Bir akıl tutulması halinde; İstanbul Sözleşmesi'ni “kadın cinayetlerinin gerekçesi” olarak niteleyen yobazlara tepkinin, partiler üstü kimliğini görmezden gelemeyiz.

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Toplumsal “eşitlik” yerine, “adalet” kavramını kullansa da, İstanbul Sözleşmesi savunusunda, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de yer alıyor.

Bu nedenle İslami çevrelerden protestolarına muhatap oluyorlar.

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İstanbul Sözleşmesi baz alınarak, 2012 yılında kadını aile içi şiddete karşı koruma amacıyla çıkarılan 6284 sayılı kanunu değiştirmeyi düşünenlere en güçlü karşılığı “kadın dayanışması” verecek.

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Ağustos 2019'da hak savucusu Gülseren Onanç'ın başkanlığında kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin buluşmasındaydık…

Kadın Girişimciler Derneği eski Başkanı, CHP milletvekilliği, Beyoğlu belediye başkan adaylığı ve “Gezi Direnişi” deneyimlerini, sivil toplum alanına aktarıyor.

2017 yılında bin 500 kadının katıldığı “Eşitlik Adalet Kadın Zirvesi” ve takip eden dönemde kurulan“SES Eşitlik Adalet Kadın Platformu” oluşumuna öncülük ediyor.

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SES; “eşitlik” ve “dayanışma” kavramlarını temel değerleri olarak tanımlıyor.

Dünyada yükselen sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hareketlerinin nüvelendiği kadın hakları mücadelesi, Türkiye'de de öncelikle dayanışma ile yükselecek.

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Onanç'ın partilerde iddia ortaya koymadan siyasete baktığı yer; Gandi'nin “Tuz Yürüyüşü” ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Adalet Yürüyüşü” ile süregelen “sivil itaatsizlik” inisiyatifler örtüşüyor.

Harvard'ta bunun eğitimini de alan Onanç,

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Vital Voices 2019-2020 dönemi “Kadın Politikacı Programı” na seçilen 25 kadından biriydi.

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Zirve, Platform, “Ses Talks” ve son olarak da Vital Voices'in “SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü” programlarını hayata geçiriyor.

Bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ilki gerçekleşecek yürüyüş, her yıl aynı tarihte tekrarlanacak.

Programa başvuran 500 kadar menti-mentör yaklaşık 2 saat boyunca başbaşa sohbet edecek.

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Yürüyüş'ün esin kaynağı; Amerika'dan yayın yapan Oxygen Media'nın kurucusu Geraldine Laybourne…

Laybourne bireysel bir inisiyatif olarak, haftada bir ya da birkaç kez Central Park'da yaptığı sabah yürüyüşlerine eşlik eden bir gence ilham veriyor.

Dayanışmanın adımlarını atacaklar: Mentiler (öğrenen) ve mentörler (öğreten)…