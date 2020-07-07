Atlasjet “servetiyle” iflas edecek kredi borçlarını biz ödeyeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı'nı devraldığı konuşmasında “Avrupa, tarihinin en zor durumunda” diyordu.

İflaslar olacak, şirketler kapanacak, işsizlik artacak…

Türkiye'ye gelince….

Büyüyeceğimiz iddiasından asla vazgeçmiyoruz.

Yolun sonu henüz görünmedi ama işçilerden acı acı feryatlar yükselmeye başladı.

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Geçen 8 Mart'ta “Atlasjet'i uçurucaklar” diye yazmıştım.

Atlas'a 2017 yılından beri Hazine garantili Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla, 60 milyon dolar kredi açıldı.

Alacaklı bankaların başında da Şekerbank ve Ziraat Bankası yer alıyor.

İflasına karar verilirse bu parayı “Biz” ödeyeceğiz!

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İşten çıkarılanlarla birlikte 2 bin eski Atlasjet çalışanı haklarını alabilmek için örgütlendi ve Atlaszedeler Adalet Platformu'nu (AZAP) kurdu…

AZAP'ın mücadelesi 5'inci ayına girdi.

Aylardır Twitter hesabımı da ekleyerek, kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Adliye önünde pankart açıyorlar: “Emeğimiz gasp edilemez.”

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İlgi çeken bir diğer pankartta yer alan “Miras değil işçinin altın teri” ifadesinin adresi; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ikizi Murat Ersoy…

Ersoy kardeşlerin 2018 yılında vefat eden babaları Ali Haydar Ersoy gayrimenkul zenginiydi, evlatlarına yüklü bir miras kaldı.

Bakan Ersoy ile kardeşi 2007 yılında işlerini ayımışlardı. Havayolu şirketi Murat Ersoy'da kaldı, ETS Tur ve oteller Bakan Bey'de…

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Çalışanların konuşan mesajlarından bir diğeri de “Yıllardır İsviçre'de kurduğun şirketlerin alamet-i farikasını açıkla.”

Akfe Yapı İnşaat Turizm şirketinin tek sahibi olan Murat Ersoy'un uçaklara teknik hizmet vermek üzere kurduğu ATS Team'i İsviçreli bir fona devrettiği söyleniyor.

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Pilot yetiştirmek üzere 2010 yılında kurduğu Atlantik Uçuş Okulu AFA'yı 9 yıl sonra Orhan Coşkun'a devrediyor.

Bu okuldan yaklaşık 100 bin Euro karşılığında pilotluk eğitimi alan öğrencilerin uçacağı bir uçak olacak mı? Meçhul!

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Bakırköy'de görülen Atlasjet'in iflas davası 14 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre, teknik olarak 2018 yılında iflas etmiş göründüğünü söyleyen bir kısım Atlasjet çalışanının avukatı Arif Tuymaz, “İşveren bu tarihten sonra da bankalardan kredi kullanmaya devam etmiş…” diyor.

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Murat Ersoy, 14 Şubat 2020 tarihli iflas başvurusunda mahkemeye sunulan geçici bilançoda 2018-2019 yıllarında Atlasjet'e 420 milyon TL aktardığını belirtiyor.

Çalışanlar ise Ersoy'un şirketten çektiği paralar karşılığında bir para girişi yapmadığını ve borcun 760 milyon TL olduğunu rapor ediyorlar.

Murat Ersoy'un avukatı ve Türkiye-İsviçre Araştırmalar Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Çivi davadan çekiliyor.

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Mahkemeye ikinci bilanço sunuluyor, şirketin Ersoy'a borcu 153 milyon 484 bin liraya düşüyor.

Atlasjet çalışanları aradaki büyük farka dikkat çekiyorlar.

İflasın kabul olmaması durumunda ortağın “borç yükümlülüğünden” kurtulmaya çalıştığını ifade ediyorlar.

Gerçek bu mu?

Murat Bey'i aradım. Aramızdaki konuşma telefonu açma süresi ile adımı söylemem arasında geçen zaman aralığında son buldu!

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Tuymaz'a “Sizin için ideal çözüm nedir” diye sorduğumda “İflasını istemiyoruz, Atlasjet'ten ve devrettiği şirketlerden aldığı paraları ortaya koyarsa, herkes parasını kurtaracak” diyor.

Bu arada çalışanların alacakları 50 milyon TL'yi (6 milyon dolar) bile bulmuyor.

Akıtılan gözyaşı, mahkeme önlerinde perişanlıklar, ailelerin mağduriyeti bir villa parası için.

Patronun dava açmayan çalışanlarına “Para gelecek dertler bitecek” dediği de öne sürülüyor.

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İyi Parti kurucularından siyasetçi Mahmut Bozkurt, damadı Murat Bey ile yaklaşık 200 milyon dolar yatırımla Kıbrıs Elexus Otel'i açmıştı..

Otel borçlarıyla birlikte Bozkurt'ta kaldı.

Bozkurt “Atlas Jet çalışanları beni tanık yazsınlar, kaçırdığı mallar hakkında ifade veririm” diyor.

Bozkurt damadıyla da, kızıyla da küs.

AZAP çeken, çekene….