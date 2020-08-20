Devlet, sahilleri halktan kaçırıyor

Sahillerin kurulan MUÇEV'e devredilmesi tartışılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla'ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin TL sermaye ile 2014 yılında kurulan MUÇEV'in ihalesiz üçüncü taraflara verdiği sahil işletmeleri tartışılmaya devam ediyor.

★★★

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10-20 yıllık sözleşmelerle MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti.'ye kiralanan alanlar:

– Edirne'nin Keşan ilçesinde 11 sahil alanı,

– Muğla'da 14 sahil alanı,

– Muğla'nın Menteşe ilçesinde Akbük koyunu içine alan 25 dönümlük ormanlık alanı,

– Antalya'da Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde yaklaşık 13 hektarlık deniz alanı ve iskelesi,

– Alanya'da Aydap mevkiinde kadınlar plajı.

★★★

MUÇEV'in sahillerin işletmesini üçüncü şahıslara ihalesiz devrettiği iddiaları şirketin yönetim kurulundaki isimlere merak uyandırıyor.

Yeni Yaşam gazetesi sıralıyor: Eski Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can.

Dünyanın en iyi açık alanı seçilen ve caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu kumsalında (Dalyan) plaj işletilmesinin kiraya verilmesiyle bu süreç başladı.

Şöyle ki:

1988'de “özel çevre koruma bölgesi” ilan edilen ve bir süre özel sektör tarafından işletilen plajdaki işletmeler, 2014 yılına kadar Dalyan Belediyesi'ne (o zaman belde beledisiydi) devredildi.

★★★

2014 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Davutoğlu'nun kabinesinde yer alan Muğla milletvekili ve kuyumcu-turizmci-inşaatçı Hasan Özyer'in “kayıtsız kaldığı”, özellikle memleketi Fethiye'de bir “turizm meselesi” olmazdı!

22, 25 ve 26'ıncı dönem milletvekili Özyer, ANAP'tan Meclis'e girmiş, eski Turizm Bakanlarından Erkan Mumcu ile 2002 seçimleri ile AKP'ye geçmişti.

2017'ye kadar Meclis'te, ondan sonra da Muğla'da siyasi faaliyetlerini AKP çatısı altında sürdürdü.

Davutoğlu'nun oluruyla MUÇEV bu dönemde kurulur.

★★★

2014-2017 yılları arasında Muğla'da görev yapan Vali Amir Çiçek'e vazife düşer.

Çiçek adı tanıdık gelebilir. Haklısınız, Balyoz ve Ergenekon davalarından 4 yıl cezaevinde yatan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kardeşi…

Çiçek, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla Hizmet Vakfı'nın yüzde 50'şer ortaklığında; “Muğla Çevre Vakfı Turizm Ticaret Limited Şirketi”nin (MUÇEV) kuruluşuna liderlik eder.

MUÇEV'in ilk ses getiren icraatı İztuzu Plajı'nın özel bir girişim olan Dalçev'e ihale edilmesi olur.

Bakın “ihale” diyorum, bugün yapılan kıyı işletmeleri devirleri ihalesiz…

Yine de ortalık ayağa kalkıyor.

Dünyanın gözbebeği kumsalı Dalyan'ı-İztuzu'nu Dalçev mi koruyacak? İhale düzgün yapıldı mı?

Ortaca Belediyesi, bu soruları İztuzu işletmesinin belediyeye devredilmesini talep eden 37 bin imza ile yargıya taşır.

★★★

Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, plajın kiralanması işleminin durdurulmasına karar verir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 yılında İztuzu plaj işletmesini önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne, ardından da MUÇEV yönetimine devreder.

Ne zamana kadar? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ortaca Belediyesi'ni “Cumhur İttifakı” adayı Alim Uzundemir kazanıncaya kadar.

İztuzu Plajı işletmesi Ağustos 2019'da Ortaca Belediyesi'ne devredildi.

★★★

MUÇEV'in kıyı kentlerde işletme portföyünü 3 denize yayması üzerine; İYİ Parti ve CHP'nin Antalya, Muğla Milletvekilleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergeleri verdiler: Hiçbiri yanıtlanmadı.

Muğla Belediyesi, MUÇEV'in aynen İztuzu Plajı'nda olduğu gibi hatta daha da ileri giderek “ihalesiz” olarak sahillerin işletmesini üçüncü şirketlere vererek, Sayıştay denetiminden kaçırılacağı endişesi taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Sahilleri halktan kaçırıyorlar” diyor ve ekliyor: “Ölüdeniz, İl Özel İdaresi'nin şirketi Melsa işletmesindeydi. 2014 yılında İl Özel İdaresi bize geçince işletmeyi küçük ortak MUÇEV'e verdiler. Biz de 14'ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, 6 tanesi MUÇEV'e dava açtık. 2'si lehte, 1'i aleyhte sonuçlandı, 1'ine görevsizlik kararı verildi. 14'ü sürüyor.” Gürün; Ortaca Belediyesi'nin istediğini istiyor. Fark nerede derseniz; MUÇEV'in patronajına sokulan tüm sahil kentlerinde belediye başkanlıklarını İyi Parti-CHP'nin kurduğu “Millet İttifakı” kazandı…