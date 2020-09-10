Devletin kira ödediği şehir hastanesi modeli BM’nin kriterine uymuş!

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Türkiye'de ilk yeşil bonoyu 2017 yılında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kullandırdıklarını söylüyor.

Projeye, tümü yabancı finans kuruluşlarından 288 milyon Euro'luk finansman sağlanmıştı.

Kervancı, yeşil bono ihraç ettikleri kuruluşlar arasında Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ile bir enerji şirketinin de olduğunu belirtiyor.

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Yatırımcı grup Rönesans Sağlık Yatırım (RSY), Elazığ projesinin uluslararası piyasalarda projelerin çevresel, sosyal ve yönetimsel niteliklerini inceleyen Vigeo EIRIS tarafından yeşil bono (green and social bond/yeşil ve sosyal bono) olarak tasdik edildiğini duyurmuştu.

“Yeşil proje” ve “sosyal girişim” kavramlarını tartışsak iyi olacak.

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Kervancı ile bu konuşmamız, TÜRKONFED ve danışmanlık şirketi Hackquarters işbirliği ile üstlendikleri “Sürdürülebilir Büyüme Programı” tanıtım toplantısında geçti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı benimseyen start-up'ların kabul edildiği bu programa, 129 girişimci başvurmuştu.

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Sosyal etki, inovasyon potansiyeli ve marka değeri kriterleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucu içlerinden 5 girişime toplam 125 bin TL destekle, 6 ay süresince farklı alanlarda 75 saatlik mentörlük hizmeti verdiler.

Hepsi de topluma yararlı projeler: Drone ile tarlaya tohum atan, kadın girişimini destekleyen, görme engellilerin yaşamını kolaylaştıran fikirler piyasalaşmış.

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2015 yılında benimsenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na 2030 yılına kadar ulaşmak için belirlediği eylem planını 193 ülke kabul etti.

Amaç ne derseniz? Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezenegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refahını sağlamak…

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Kervancı, şirketlerin artık yarattığı değerin finansal, sosyal ve çevresel etkilerinin toplamından oluştuğuna vurgu yapıyor.

Kamu özel işbirliği projesi (PPP) olan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bu bağlamda “uygunluğunu” soruyorum…

“Çevreye zarar vermeyen enerji altyapısının” önem taşıdığını söylüyor.

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Sağlık Bakanlığı bile kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle şehir hastaneleri yatırımlarında uygulanan PPP modelini sonlandırdı.

Devletin yatırımcı olduğu Kamu İhale Kanunu'na dönüldü.

PPP modeli ile ortaya çıkan milyarlarca dolar kamu yükü, küresel finans piyasalarını ilgilendirmiyor!

Nerede kaldı BM'nin yoksulluğu önleme, toplumsal refahı artırma hedefleri?

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Pandemiden yeterince ders alınmadığının tek göstergesi bu değil elbette.

Energy Policy Tracker araştırmasına göre, G20 ülkeleri pandemi döneminde açıkladığı paketlerle fosil yakıtlara 151 milyar dolar, temiz enerji teknolojilerine ise 89 milyar dolar finansman taahhüdünde bulundu…

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HSBC Grubu, 2025 yılına kadar sürdürülebilir yatırımlara 100 milyar dolarlık finansman sağlama taahhüdünde bulunmuştu. 52 milyar dolarlık finansmana aracılık etti.

Bankanın hazırladığı “Sürdürülebilir Finansman Yatırım 2019 Araştırması”na göre, dünya genelinde yatırımcıların yüzde 64'ü, finansal işlemlere yatırım yaparken çevresel ve sosyal etkileri dikkate alıyor.

Sürdürülebilirliği destekleyen yatırımların, 2030'a gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı yaratılacağı öngörülüyor.

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Türkiye'de de küresel sermaye rekabetinin dışında kalmayacak karınca adımları atılmıyor değil.

“İyi kurumsal vatadaşların” sayısını artırmaya çalıştıklarını söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, geçen yıl start-up'lara yapılan toplam yatırımın yüzde 62 artarak 100 milyon doları geçtiği söylüyor.

Bu rakam 2018 yılında 58 milyon dolar, 2017 yılında ise 117 milyon dolardı.

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İyi haber şu ki, Hackquarters Kurucusu Kaan Akın'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de toplam 9 bin sosyal girişimciden yüzde 55'i kadın ve oldukça genç…

Dünyanın derdi ile dertlenen girişimcilere sağlanan her destek, hükümetlerin karşılaştığımız sorunlara duyarlılığını artırmaya yarayabilir.