Hayatlar kaybolmadan “temel gelir” kampanyası

Yeni koronavirüs salgını sağlık kadar olmasa da; ekonomik ve siyasal sistemler üzerine etkileriyle gündemimizi meşgul ediyor.

Ülkelerin ekonomiye destek programlarının toplamı trilyon dolarları aştı…

Eşi görülmemiş zamanlarda yaşıyoruz.

Velhasıl geçen 100 yılın kâr odaklı ekonomik modelinin ateşi yükseldi.

Ciğerlere yapışan bu virüsü söküp atacak ilaç aranıyor!

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Çankaya Köşkü'nde dile getirilen “Ekonomik Kalkan Paketi”ni eleştiriyor ve 6 maddelik önerilerini sıralıyor. İlk üçü şöyle:

Madde 1: Zorunlu mal ve hizmetler dışında iş yerleri tatil edilmeli.

Madde 2: İşten çıkarmalar yasaklanmalı.

Madde 3: Devlet çalışanlara ücret güvencesi vermeli.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar liralık paket, “halkın sağlığını, aşını, işini” koruyabilecek mi?

Söz konusu paket, kaynak sorunu veya azlığından çok; işe yaramayacağı eleştirileri alıyor…

Üstelik desteğin muhatabı iş insanları da “Faizler dondurulmadı. Açılan kredilerle daha da çok borçlandırılıyoruz” yakarışında…

Önümüzdeki günlerde bir paket daha açılacağı beklentisi hakim.

Oradan da müteahhitlere destek çıkmaz umarım!

Solunum cihazına ihtiyaç konuttan daha çok…

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“Zenginler kulübü” patronu Donald Trump, yeni koronavirüs salgını sonrasında; Amerika'da her yetişkine 1000, çocuğa 500 dolar dağıtacağını açıkladı.

Singapur bu yönde kararlar alıyor. Amerika'da 2001'de İkiz Kuleler'in patlamasından daha büyük etkilerle karşı karşıyayız…

Sorun sadece ne ABD, ne Ortadoğu, ne Çin, ne Rusya, ne de Arap dünyası…

Hepsini kucaklıyor!

Füzeler oksijen tüpüne dönüşemiyor!

Burada komplo teorilerine girmek isteyenler; küresel oyunda “haarp” diye bir oluşum yazılıp, çiziliyor; okuyabilir.

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Akademisyenler, bir vatandaşlık hukuku olarak “evrensel temel gelir” istiyor.

Temel Gelir Dünya Ağı-BIEN (Basic Income Earth Network) ve bu ağın Avrupa bacağı UBI-E (Universal Basic Income-Europe) üyesi Ali Mutlu Köylüoğlu, koronavirüs krizine çözümün “vatandaşlık temel geliri” olduğunu dile getiriyor.

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Köylüoğlu bu önerisini ilk Ağustos 2019'daki BIEN Dünya Kongresi sırasında ilan etti. İlk sürümünü de 15 Mart 2020 tarihinde yaptı.

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adayı Joe Biden'ın ekibinde yer alacağı söylenen New Yorklu girişimci Andrew Yang'ın yaklaşımı ile benzerlik taşıyor.

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Son 5 yıldır Köylüoğlu liderliğinde yürütülen çalışmalar, Eylül 2019'da farklı disiplinlerden akademisyenlerle “Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği”nin kurulmasına kadar ilerlemişti.

Bugünlerde Kanada'dan, Hindistan'a dünyanın çeşitli ülkelerinden BIEN üyesi 500 kadar akademisyen koronavirüsle mücadelede “evrensel temel gelir” çağrısında bulunuyor.

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Yerli versiyon, “vatandaşlık temel geliri”nin çıkış noktası; kitlesel işsizlik sorununa onurlu bir çözüm bulmak.

Yapılan varsayımlara göre, Türkiye'de 20 milyon kişi, kamunun çeşitli kaynaklarından destek alıyor.

Bu destekleri alanların büyük çoğunluğu, tencerisini aldıkları bu sosyal yardımlarla kaynatabiliyor…

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İyi de; ya iktidar değişirse, ya devletin öncelikleri değişirse korkusu giderilmiş olmuyor.

Kamu kaynaklarına dayalı yaşam sürdüren şirketler, kesimler idarecilerden hesap soramıyor.

Demokrasinin yerini otoriter rejimler alıyor.

Şimdi de iktidarlar koronavirüs korkusuyla, kasayı halka açtılar.

Yarın kapatabilirler!

Küresel çözüm belli: “Devletin sahibi insanlar olmalı.”

Kanunlar ile güvenceye alınan gelire ihtiyaç var.

Bu gelir işçi Mehmet'e de, çiftçi Ali Ağa'ya da, sanayici Hüsnü Bey'e, beşikteki bebeye de eşit dağıtılacak.

Kaynak, zenginlerin ödedikleri vergiler olacak…