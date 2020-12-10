Karantina süresini kırpıp kırpıp 5 güne çektiler

İnsan sağlığı dahil, devlet elini uzattığı her alana piyasacı gözüyle bakıyor.

Tanı kiti, aşı, hastane, sağlık elamanları; hepsi için bu saptamayı yapabilirim.

Sanki salgın değil, fabrika yönetiliyor:

“Saat 21.00 ile 05.00 arası evde; çalışma saatlerinde sokaktasınız…”

Kısıtlama evin reisinden gelen talimatlara benziyor: Akşam herkes sofrada olsun…

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Sağlık Bakanlığı, çalışanların Covid-19 dayanıklılığını test etmeye kararlı.

Önceki gün aldığı kararla; temaslılar için uygulanan karantina süresini 14 günden 10 güne düşürdü.

Yapılan PCR testinin sonucuna göre hastalık belirtisi görülmemesi halinde ise 7 güne indirdiği karantina süresini, gün içinde “düzeltti”, 5 güne çekti.

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Son 9 aydır Covid-19 bulaşı ile ilgili öğrendiklerimizi sıfırladılar!

Bilim insanlarından; “Covid-19 virüsü, semptom göndermeden 14 gün vücutta kalabiliyor” cümlesini kaç kez duyduğunuzu bir hatırlar mısınız…

Bulaşın hangi gün olduğu, kimlerle temas edildiğini bilmek de kolay değil.

Ya “hastalığın erken evresinde” haber verilmezse, işsiz kalma korkusu ağır basarsa…

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Avrupa pazarına ihracat yapan üç-beş büyük sanayi tesisinde, çalışanların teması elektronik barkod sistemi ile izleniyor.

Bulaşı önlemeyi çalışanın inisiyatifine bırakmıyorlar.

Hangi makinaya elini sürdü, hangi kapıdan geçti, kimimle aynı masada yemek yedi; barkod kaydediyor…

Barkod sistemini Dünya Ekonomik Forumu Covid-19'la mücadelede örnek uygulama paletine yerleştirmiş.

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Tosyalı Holding patronu Fuat Tosyalı ile birlikte Türkiye Varlık Fonu'nun iki iş insanı üyesinden bir olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karantina süresinin kısıtlanmasına yönelik düzenlemeye vakit geçirmeden alkış tuttu.

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Hisarcıklıoğlu, önceki gün twitter hesabından “Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi. PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilecek ve 8'inci günde işe dönüş sağlanabilecek” mesajını verdi.

Mesajdan ne anladık? Sanayici istemiş, Bakanlık yapmış!

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Hükümetin attığı her adımı alkışlamak için ön sırada yerini ayırtan TOBB “görevli” gibi, hükümet politikalarına uyumda üstün gayret gösteriyor.

Bir milyon 300 bin TOBB üyesi bu tutuma ne diyor?

Kendi aralarında sızlanıyorlar:

“İş yerleri perişanken, bankalarda biriken bizim paramızı hükümet projelerine kullanıyorlar. Çok paraları çook…”

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Ankara'da bakan gibi dolaşmanın kıymeti kalmadığını iyi biliyor olmalı.

İktidarı alkışladığı kadar, alkış toplamaya da çalışıyordur.

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Sağlık Bakanlığı imdada yetişti; TOBB'un mesajının yanlış anlaşıldığını düşünerek ikinci açıklamayı yaptı.

ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeleri takip ediyorlarmış…

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İşçi sendikaları, “CDC'in internet sitesi Covid-19 testi pozitif çıkanlarla yakın temasa geçenlerin 14 gün karantinada kalması gerektiğini yazıyor. ECDC de aynı şartları yinelemiş” diyerek, karantina süresinin kısaltılmasına itiraz ediyorlar.

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Karantina süresi güncellemelerine gösterilen ilginin onda biri CDC'nin şu maddelerine gösterilse…

“İnsanlarla 1.5-2 metre mesafeyi koruyun. Başkalarıyla beraberken ağzınızı ve burnunuzu örtecek şekilde maske takın. Kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durun ve kapalı ortamların iyi havalandırıldığından emin olun. Hasta hissettiğinizde evde kalın ve kendinizi izole edin.”

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Patronların anladığı dilden de yazayım: Çalışanlar için alınan sağlık önlemi; öngörülebilir bir üretim ve iş planı yapma imkanı verir, verimliliği ve kaliteyi artırır, maliyetleri düşürür.

Daha çok sipariş alırsınız. Piyasa hareketlenir. Vicdanınız kurumaz!