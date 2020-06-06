17 Temmuz’da işten çıkarma yapılabilir mi?

17 Nisan 2020 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından işten çıkarma yapılamayacağı hükmü getirilmişti. İşyerimizin ekim ayına kadar açılmayacağı söylendi. İşveren tarafından daha önceki bir tarihte yasal ihbar süresi kullandırılarak 17 Temmuz 2020 tarihinde ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden işten çıkarma yapılabilir mi? E.A.

17 Nisan 2020 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile getirilen fesih yasağı, Cumhurbaşkanı tarafından uzatılmaz ise 17 Temmuz 2020 tarihinde sona eriyor.

Süre uzatımı olmayacağı varsayımıyla, 17 Temmuz 2020 tarihinden önce verilecek ihbar öneli ile ihbar süresi kullandırılarak 17 Temmuz 2020 tarihinde işten çıkarma yapılabilir. Bu durumda, ihbar öneli verilmiş olduğundan ihbar tazminatı ödenmez. Ancak fesih haklı nedenle olmayacağından, çalışma süresi bir yıl ve üzerinde olan çalışana kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Kısa çalışma döneminde çalışma usulü

Kısa çalışma ödeneği alıyorum, kalan ücretimi de işveren ödüyor, ama bizi gün olarak borçlandırıyor. Senelik iznimizi kullandık. Ayda 22 gün çalışıyoruz. Kısa çalışma ödeneği almamıza rağmen bizi 22 gün borçlandırabilir mi yoksa sadece ödediği ücret kadar mı borçlandırır? Toprak Aykut

“İşvereninin gün olarak borçlandırması” ifadesi ile neyi kastettiğiniz yeterince açık değil. Kaç günlük kısa çalışma ödeneği aldığınızı belirtmemişsiniz. Verdiğiniz bilgilerden İŞKUR'a bildirilen kısa çalışma süresi ile işyerinizde fiilen uygulanan durum hakkında fikir edinmek de mümkün değil. Durumunuzu aşağıdaki bilgilere göre değerlendirebilirsiniz.

Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma döneminde işyerinde çalışılmayan süre için yapılan ödeme olup, işçi bu sürelerde çalıştırılamaz.

Örneğin, işyerindeki çalışma süresi 1/3 oranında azaltılmış ise İŞKUR tarafından çalışanlara 10 gün için kısa çalışma ödeneği verilir, 20 günün ücretini işveren öder. Çalışanlar da kısa çalışma uygulama şekline göre ay için 20 güne karşılık gelen süre kadar çalışır, 10 güne karşılık gelen süre için çalışmaz, çalışmaya da zorlanamaz. Aksi halde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir, yersiz ödenen kısa çalışma ödenekleri işverenden yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Salgında geçen süre deneme süresine sayılır mı?

İşyerim virüs dolayısıyla kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptı. 30 gün önce işbaşı yaptığım için yararlanamadım. Bu salgında geçen süre, iki aylık deneme sürecini tamamlar mı? Murat Güngör

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamışsınız, ancak mevcut durumunuz hakkında (halen çalışıyor musunuz, ücretsiz izine mi çıkarıldınız, sözleşmeniz sona mı erdirildi) bilgi vermemişsiniz. Deneme süreli iş sözleşmeniz halen devam ediyorsa ve sözleşmenizde özel bir hüküm bulunmuyorsa, ücretsiz izne çıkarılmış olsanız da bu süre, iki aylık deneme süresinden sayılır.