Engelli çocuğu olan anne erken emekli olabilir mi?

Yengemin doğum tarihi 20.03.1968, Bağ-Kur giriş tarihi 01.10.2008. SSK giriş tarihi 11.01.2013, çıkış 30.12.2017. Bu tarihten sonra herhangi bir çalışması yok. 1528 gün Bağ-Kur, 2128 gün SSK prim günü var. Bakıma muhtaç yüzde 100 görme engelli kızından dolayı yüzde 25 erken emeklilik hakkı varmış. SGK'ya dilekçe vermiş, SGK da raporu kabul etmiş. Rapor tarihi 13.06.2001'dir. Ne zaman emekli olabilir? Eksik günleri için toplu ödeme yapıp erken emekli olabilir mi? Recep Yılmaz

Yengeniz, 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 5400 prim günü ve 61 yaş; 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için ise 4600 prim günü ve 61 yaş şartlarına tabi. Prim ödemelerinin yarıdan fazlası hangi sigortalılık kapsamında olursa o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olur.

Prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim gün sayısına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaşından indirilir. Verdiğiniz bilgilere göre 3656 prim günü var. Engelli çocuğundan dolayı prim gününe 914 gün ilave edilir ve 4570 gün olur. Prim ödemelerinin yarıdan fazlası SSK kapsamında olduğundan, 4600 prim günüyle SSK statüsünden emekli olabilir. 30 gün daha prim ödediğinde 4600 prim gününü tamamlar. Dolayısıyla toplu prim ödemesi gerekmiyor. Zaten eksik prim gününü toplu ödeme ile tamamlama usulü de yok. Prim gününe eklenen 914 gün (2 yıl 6 ay 14 gün) 61 yaşından indirilir. 9 Eylül 2026 tarihinde yaş şartını da sağlamış olarak emekli olmaya hak kazanır.

Yurtdışı borçlanma süreleri hangi kapsamda sayılır?

Yurtdışı borçlanması hakkında bir soru sormak istiyorum. 2 yıllık ev hanımlığı borçlanması yapmak istiyorum. Türkiye'de hizmetim var ve en son sigortalılığım 4/a (SSK). Borçlanma yaparsam bu 2 yıllık süre 4/a mı yoksa 4/b (Bağ-Kur) kapsamında mı sayılır? Sevde Tan

1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanılan sürelerin hangi sigortalılık kapsamında geçmiş sayılacağının belirlenmesinde, borçlanma tarihinden önceki sigortalılık statüsünün önemi bulunmuyor. Borçlanılan süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Yurtdışında ev kadını olarak geçirdiğiniz süreye ilişkin borçlanacağınız süre, 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi sayılır.