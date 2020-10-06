Kısa çalışma ve rapor süresi kıdem tazminatına nasıl yansır?

Yedi yıldır aynı özel şirkette çalışıyorum. Yedi aydır kısa çalışma ödeneği alıyorum. İki aydır işyeri hekimi “çalışamaz” raporu verdi. Kısa çalışma ödeneği almam ve rapor sürem kıdem tazminatına nasıl yansır? Şakir Şanlı

Kısa çalışma ödeneği alınan sürenin, kıdem tazminatına esas sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda İş Kanunu'nda açıklık bulunmuyor. Ancak yargı kararlarına göre, kısa çalışma ödeneği aldığınız dönemin kıdem tazminatınızın hesabında kıdem (çalışma) sürenize dahil edilmesi gerekiyor.

Makul süreyi aşmayan rapor süreleri de kıdem süresinin hesabında dikkate alınır. Yargı kararlarına göre, hastalık sebebiyle raporlu olunan süreler için, kıdem süresinden sayılan makul süre, İş Kanunu'nun 25. maddesinin (I-b) bendinde ifade edilen, işyerindeki çalışma süresine göre belirlenen bildirim (ihbar) süresi (+) altı haftalık kısımdır. İşyerindeki çalışma süreniz üç yıldan fazla olduğundan, ihbar süreniz 8 hafta olur. Buna göre, 8 hafta ihbar süreniz + 6 hafta olmak üzere toplam 14 haftalık rapor süresi makul süre olarak kabul edilir ve kıdem sürenizin hesabında dikkate alınır.

Alınan KÇÖ emeklilik tarihini uzatır mı?

6 Haziran 1988 sigorta girişim. O günden bugüne aralıksız sosyal güvencem devam ediyor. Pandemi sürecinde 4 ay kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) aldım. 31 Aralık 2020 tarihinde emekli olacağım. Aldığım KÇÖ emeklilik tarihini uzatır mı? Hakan Kavurmacı

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alınan günler için uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan ve emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmiyor. Bu nedenle de emekliliği için prim günü eksik olup, prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanacak olanların emeklilik tarihleri, KÇÖ aldıkları gün sayısı kadar uzuyor. Ancak sizin prim gününüz emekliliğiniz için yeterli olduğundan, kısa çalışma ödeneği almanız emeklilik tarihinizi uzatmaz.

İhya mı yurtdışı borçlanması mı?

Kuzenim 67 yaşında kadın. Sigorta başlangıcı 1972. Uzunca bir süre yurt dışında kaldığından prim gün sayısı düşük. Türkiye'ye döndükten sonra 2.5 yıl Bağ-Kur kapsamında çalıştı ancak primini ödemediği için dondurdu. Bilahare sigortalı olarak 5 yıl tavana yakın prim ödedi ve bu yılın mart ayında işten ayrıldı. 3600 gün üzerinden emekli olmasını planlıyoruz. Yurtdışı borçlanması mı yoksa dondurulan Bağ-Kur'u ihya ederek mi daha fazla emekli aylığı bağlanır? Borçlanma tutarları farklı olduğundan aylık açısından fark etmiyorsa Bağ-Kur süresinin ihyasını düşünüyoruz. Oğuz Çetinkaya

Emekli aylığını üzerinden prim ödenen prime esas kazanç tutarları belirler. Emekli aylığı açısından, aynı prime esas kazanç tutarı üzerinden yapılan yurtdışı borçlanması ile durdurulan sigortalılık süresinin ihyası fark etmez. Ancak aynı prime esas kazanç tutarı için yurtdışı borçlanmasında yüzde 45 oranında, durdurulan sigortalılık süresinin ihyasında yüzde 34.5 oranında prim ödenir. Buna göre, durdurulan sigortalılık süresinin ihyası daha avantajlı olur.