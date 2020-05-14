Pandemi döneminde ücretsiz izin uygulaması

Çalıştığı işyeri tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve bu arada işveren tarafından ücret desteği talep edilen çalışanların, işletmenin gıda işletmesi olması nedeniyle paket servisini açması ve dolayısıyla bazılarının fiilen çalışması durumunda ne yapılmalıdır? Nisan ayında çalışılmayan günlerin gün bazında, çalışılan günlerin ise aylık ücret / 30 x fiilen çalışılan gün sayısı ile halletmek olası mıdır? SGK yönünden nasıl bir işlem yapılabilir?

Ö. Ünal

4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren, 17 Nisan – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında işçisini tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarabiliyor. Ücretsiz izin kullanımına bağlı nakdi ücret desteği, ay içinde kullandırılan ücretsiz izin günleri için ödeniyor. Ay içinde kısmen ücretsiz izin kullandırılması ve ayın bazı günlerinde çalışılması halinde, ayın çalışılan günlerine ilişkin ücret, işçinin normal ücreti esas alınarak işveren tarafından ödenir.

Ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işverenlerce yapılır. Bu bağlamda, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin TC Kimlik Numarası ve IBAN numarası ile cep telefonu bilgileri SGK başvuru ekranı üzerinden bildiriliyor.

Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde eksik gün nedeni, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilir. Ayın çalışılan günleri için prim günü ve prime esas kazanç bildirimi yapılır.

İşten çıkabilir ancak tazminat alamazsınız

Gıda sektöründe plasiyer olarak çalışmaktayım. 4 Mayıs 2020 gününde işyerimin kapanacağını ve yeni yasa gereği 3 ay boyunca işten çıkarılamayacağımı öğrendim. Bu 3 aylık zaman zarfında başka bir işe başlayabilir miyim? Şayet başlayabilirsem bir önceki işyerimden hakkım olan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. alacaklarımı alabiliyor muyum? Uygar Karadeniz

Çalışmakta olduğunuz işyerinden çıkıp, başka bir işyerinde işe başlayabilirsiniz. Ancak işten kendiniz ayrılmış olacağınızdan ihbar tazminatına, işten ayrılmanız haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Varsa hak kazanıp da kullanmadığınız yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin izin ücretlerinizi alabilirsiniz.

İşverenin yeniden başvurması gerekir

Son 3 yılda 438 gün prim ödemem bulunduğundan kısa çalışma ödeneğinden faydalanamıyorum. Bunun yerine yazılarınızdan anladığım kadarı ile ücretsiz izin desteğinden faydalanacağım. Prim günüm 450 gün olduğunda kısa çalışma ödeneğinden faydalanmam mümkün olacak mı? Ünal Kardeş

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeniz için gereken son üç yılda 450 gün prim ödemiş olma koşulunu sağladığınızda, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanız mümkün olabilir. Ancak bunun için işvereninizin yeniden kısa çalışma başvurusunda bulunması gerekiyor.