Salgın döneminde ücretli izin kullanımı

Çalıştığım işyerinde koronavirus sebebiyle birikmiş izinleri olan işçilere ücretli izinleri kullandırılıyor. Ben de geçen hafta itibarıyla izne çıktım. Önümüzdeki iki hafta da iznim devam edecek. Benim sorum, toplamda 120 gün birikmiş iznim vardı, üç haftalık izin sonrasında, kalan iznime kendi isteğimle kesintisiz devam edebilir miyim, mevcut koşullar nedeniyle işverenimden böyle bir talepte bulunabilir miyim? Eğer işe davet edilirsem, işyerinin çalışma durumu söz konusu olursa çalışmaktan imtina edebilir miyim (ailemle birlikte yaşıyorum ve +65 yaşlarındalar). İşyerinde virüs ile ilgili tedbirler alınmakta. Kıdem hakkımı talep edebilir miyim? Volkan Dişli

Genel olarak yıllık ücretli izin çalışanın talebi üzerine kullandırılır. İşveren çalışanın istediği izin kullanma tarihi ile bağlı olmamakla birlikte çalışanın talebini ve iş durumunu dikkate alır. Normal şartlarda yıllık izne kendi isteğinizle kesintisiz devam edemezsiniz. İzin bitiminde işe başlamanız gerekir.

Ancak içinde bulunulan süreç hem işveren hem de çalışan açısından zor bir süreç. Çalışma barışı ve iş ilişkisinin devamlılığı açısından iki tarafın da olaylara iyi niyetle yaklaşması gerekiyor. İki taraf da içinde bulunulan mevcut durumu kendi özel koşullarında objektif olarak değerlendirmeli.

Bu bağlamda, izninizin bitiminde özel durumunuzu da belirterek yeniden yıllık ücretli izin talebinde bulunabilirsiniz. İşvereniniz de işyerinde yapılan işin özelliğine ve sizin çalışmanıza olan ihtiyaca göre durumu değerlendirerek, kesintisiz olmasa da belirli aralıklarla izninizi kullandırabilir. Normal ücretli izninizin kullandırılmaması iş sözleşmenizi haklı nedenle feshetmeniz için gerekçe olur ve kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Ancak birikmiş izninizin tamamını kullanma talebinizin karşılanmamasının haklı neden oluşturmayacağını, ayrıca işyerinde virüsle ilgili tedbirler alınıyor ve sağlığınız açısından tehdit söz konusu değil ise çalışmaktan imtina edemeyeceğinizi değerlendiriyorum.

Yurtdışında çalışanın yetim aylığı kesilir mi?

2009 yılında Emekli Sandığı'ndan emekli olup, maalesef aynı yıl vefat eden annemden yetim aylığı alıyorum. Daha önce özel sektörde çalışırken maaşım kesilmemişti. Yurtdışında çalışmaya başlarsam bu aylık kesilir mi öğrenmek istiyorum. Çok yerde araştırdım ancak yanıt bulamadım. Eda

Emekli Sandığı'ndan bağlanan yetim aylığı, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlama halinde kesilir. Yurtiçinde 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında ya da yurtdışında çalışmanız halinde annenizden aldığınız yetim aylığı kesilmez.